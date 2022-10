Les Conseillers numériques à Mafate

Les conseillers numériques se rendront dans le bassin de vie de Mafate le mardi 11 octobre et le lundi 19 décembre de 9h à 11h30. Cette opération soutenue par l’État dans le cadre du dispositif Conseiller Numérique France Services permet aux Mafataises et aux Mafatais d’accéder aux droits et accompagnement au numérique. Afin de lutter contre l’illettrisme numérique et compléter l’offre d’accès au droit, les Conseillers Numériques itinérants ont été déployés dans les bassins de vie et une permanence est aussi proposée à Mafate (au 02 62 70 28 20).Photos d’archives