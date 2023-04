A la Une . Les Comoriens de métropole appellent à manifester le 16 avril

Dans le cadre de l'opération "Wuambushu" à Mayotte, le collectif "Stop Wuambushu à Mayotte" s'est créé et appelle à manifester le 16 avril prochain contre cette opération d'envergure décidée par l'Etat français. Six manifestations dans six villes de France auront lieu simultanément. Par NP - Publié le Mercredi 12 Avril 2023 à 10:28

Le collectif "Stop Wuambushu à Mayotte" appelle à manifester le 16 avril prochain dans 6 villes françaises simultanément. Moroni, Saint-Denis, Paris, Marseille, Lyon, Nice et Nantes ont été choisies par le collectif afin de faire entendre leur désapprobation de l'opération "Wuambushu" prévue par la France.



Rappel des faits



Comme l'a révélé le Canard Enchainé, la France s'apprête à mettre à exécution l'opération baptisée "Wuambushu". Cette opération vise un triple objectif : détruire un millier de cases illégales dans lesquelles vivent beaucoup de sans-papiers, lutter contre l'immigration clandestine venue d'Anjouan, et mettre hors d'état de nuire des chefs de bandes connus des autorités pour faire régner la violence dans l'île.



Les Comores ont demandé officiellement à la France de “renoncer” à son opération, faisant part de sa “désapprobation”. Pour autant, L'Union des Comores reste mesurée afin de maintenir et d’entretenir la bonne qualité des liens qui unissent les deux pays. Il apparait important pour les deux parties de ne pas bouleverser la stabilité de cette zone de l'océan Indien.



Comme l'indique le communiqué signé de la présidence de la République des Comores, le gouvernement comorien interpelle sur le danger d’une telle opération et demande aux autorités françaises d’y renoncer.



Dans le même temps, de nombreux renforts de forces de l'ordre sont venus à Mayotte, dans le but de démarrer l'opération après le ramadan, soit à partir du 25 avril.