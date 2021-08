A la Une . Les Chroniques du Tonton #63 : La France coupée en deux, trois, quatre…

Des motifs de satisfaction ? Bah ! Il en tombera bien un d’ici la fin de la journée puisque l’espoir fait vivre les troudkis, dit-on. En attendant, faut bien se contenter de ce que nous offre l’actualité. Et si vous tenez à rire à tout prix (ce que je ne saurais trop vous conseiller), rendez-vous sur Internet. Vous tapez Devos, Desproges, Raynaud, Pierre-Jean Vaillard, Maurice Horgues, Darigade et Fouziquet, Grello et Roca, P…P…P…Pierre Repp, Bigard etc. C’est toujours ainsi que je débute ma journée, en riant un bon coup à grosses larmes, le bide et les zygomatiques en capilotade mais, n… de D… qu’est-ce que ça fait du bien. Amitiés à tous. Par Jules Bénard - Publié le Vendredi 6 Août 2021 à 08:18

Le leitmotiv, la scie musicale, l’antienne, le balbutiement chronique de la classe politique est qu’il ne faut pas couper la France en deux. Macro(n) vient de réussir un coup de force qui aurait foutu la trouille à Hercule : il a fracturé la Nation en 50… et plus si non-affinités. On conseille le vaccin, on n’oblige personne ? Sauf les soignants menacés de renvoi pur et simple. Les toubibs conseillent le vaccin… sauf in bon pé i di i fo pas vacciner. On boucle les restaurants pourtant très soucieux des gestes-barrières, mais on autorise les bus bourrés à craquer. On paie très cher des stars des écrans ou de la musique pour faire la pub pro-vaccin ; au lieu d’augmenter les effectifs hospitaliers, passés par pertes et profits depuis des décennies ! Je fais partie d’une frange de vaccinés (une frange qui va en s’amenuisant) disant qu’il faut laisser libre-choix à tout le monde. Voilà-t-y-pas que l’intransigeance se reproduit plus vite que lapins en cage. Les vaccinés disant qu’il faut obliger tout le monde. Les « anti » disant que les vaccinés sont des esprits rétrogrades (merci m’dame !) Les complotistes qui reprennent du poil de la bête, affirmant que seul l’obscurantisme mine l’esprit populaire.



C’est sûr que ces illuminés d’Illuminati et autres Thulé, apercevant le visage de Jésus dans un dossier de fauteuil froissé, ont mille fois raison de dire qu’on est toujours le con de quelqu’un. Les juilletistes et aoûtiens (aoûtats ?) accusant les garants de la loi de verbaliser les seins nus de Saint-Trop’ pour « faire du chiffre ». Mon voisin qui n’ose plus me regarder, des fois que mes yeux lanceraient des éclairs viraux ! J’en passe et des plus saumâtres.

Total des stupidités… Des pharmacies incendiées pour respecter le droit à la santé. Heu… Des gens qui se tapent sur la tronche au nom de l’amour du prochain. Le refus de l’opinion de l’autre au nom de la compréhension. La fustigation de celui qui ne pense pas comme moi parce qu’il est forcément con, ce con-là !



Non mais ! On va où, là ? Cette triste affaire du coro-machin est en train de plonger l’humanité dans un océan de stupidité qui, à lui seul, est pire que le réchauffement climatique. Il va y avoir sans tarder un prix Nobel de la Connerie. Premier lauréat le pangasius qui aimerait bien qu’on lui lâche la grappe car il n’y est pour rien. Lauréat en second ? A vous de me le dire.

Une pub de plus en plus débile



Ça aussi ça revient comme une plainte, un cri, un hurlement dans l’obscurité. Pourquoi les publicitaires se croient-ils tous obligés de nous prendre pour des cons ? Un exemple entre mille… Un programme d’amaigrissement vous précise, au cas où vous et moi serions trop débiles : « Surtout, n’oubliez pas le pointfr » Parce que lorsqu’on vous donne une adresse informatique, le « pointfr » passerait à l’as. Logique, nous sommes débiles. Le pire est que d’autres publicitaires, trouvant génial ce monstre de stupidité, s’y sont engouffrés pieds et poings liés. Ça leur rapporte du pognon ? Tant mieux pour eux. Quant à moi, lorsque je subis ces pub, je zappe et, surtout, je n’achète JAMAIS ces merdes !



Jacob était plus que Zouk !



Toute la planète pleure le départ de Jacob Devarieux, moi comme les autres. Je me souviens de ce moment de très grande musique à Saint-Paul, à Expobat, avec la sono de notre ami Johnny Férier.



Guitariste, auteur, compositeur, chanteur, créateur tous azimuts, Jacob fut certes le génial inventeur du Zouk et l’âme incontournable de Kassav. Mais je voudrais ici réparer un oubli.

Jacob, bien avant le Zouk, fut un guitariste d’une rare inventivité. Et d’une virtuosité tout aussi remarquable. Bien avant le Zouk, il a été guitariste de jazz et, surtout, de blues.



Voilà, Jacob, c’est ma façon à moi de te dire merci pour ton immense contribution à cet art, la musique, que nous adorons tous. En espérant nou fé in bèf in’ d’ces quat’…

Salut l’artiste !