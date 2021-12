A la Une .. Les Chroniques de tonton Jules #83

J’ai une bonne nouvelle pour ceux qui ont peur du gluten. Il apparaît que depuis des décennies, on nous bourre le mou avec cette sombre histoire de farine avec plein de tonneaux vides de sens. On en parle plus loin. Pour le reste, si c’est pas drôle, la pas mwin l’auteur. A tchao ! Par Jules Bénard - Publié le Jeudi 9 Décembre 2021 à 21:14

Le maire de Plaine-des-Palmistes soutient Marine Le Pen ? Voilà Landerneau qui s’enflamme…



Notre grand principe républicain, la liberté, notre liberté chérie (qui existe encore !), la liberté de choix, de religion, d’opinion, de l’ail dans rougail saucisses ou de safran dan’ brèdes mouroungues, induit que quiconque, tant qu’il ne contrevient pas aux lois de la République, a le droit de se déterminer en fonction de ce qui n’appartient qu’à lui : sa conscience et son libre-arbitre. Le ci-devant maire palmiplainois, Johnny Payet, claironne aux quatre vents, comme Noëlle, son intention de parrainer la candidature présidentielle de la Marine, et de la soutenir mordicus. Aussitôt, affolement sur les réseaux dits sociaux. « Qu’on lui coupe la tête ! » comme hurlait la reine poursuivant Alice.



Je rappelle, puisque besoin est, que les maires de France ont le droit de parrainer qui ils veulent et qu’il ne peut leur en être fait grief.

Je ne connais pas M. Payet mais je connais assez bien les idées de la fifiille à Jean-Marie. Je suis contre, résolument contre. Mais devons-nous pour autant détester un homme qui la soutient ? Ou alors, de la liste des candidats, il faut rayer les noms de celles et ceux que l’on n’a pas le droit de soutenir ! Cet article-là, à ma connaissance, n’est pas dans notre Constitution. Sinon, à quoi sert la loi sur le parrainage ?



Mes opinions personnelles, il y a belle lurette que vous les connaissez ; je suis gaulliste ET écolo. Ne trouvant plus de candidat gaulliste sur ma route (bien que tous ceux de droite s’en prévalent), je voterai Jadot.



Mais figurez-vous que j’ai un ami d’enfance, d’adolescence et de quatre-cents coups, qui est pour Zemmour. Je déteste Zemmour. Mais vais-je pour autant rayer cet ami, cet ami que j’aime vraiment, de la liste des gens fréquentables ? On s’engueule tout le temps à propos de son Zemmour, individu sordide. Heureusement que c’est par mails sinon aucun de nous deux n’aurait plus figure présentable.

C’est comme mes potes communistes dont je vous ai déjà parlé. Ce sont d’abominables cocos ? Ben oui, nul n’est parfait. Et surtout pas moi. Je leur conserverai toujours mon amitié la plus fidèle. Car je respecte leur choix. Et c’est réciproque.

Que l’on foute la paix au maire de la Plaine-des-Palmistes !



Après tout, ses choix, ses pensées, ses réflexions, ses décisions, ne valent pas moins que les nôtres.



« Process » : quelle horreur !



C’est un mot que l’on entend chaque jour lorsqu’un personnage, à la radio, à la télé, veut parler d’un processus. Y’en a marre, 10.000 fois marre.



Notre langue française est-elle si épuisante que l’on estime moins fatigant de dire « process » que « processus » ? Ou alors… ça fait bien dans le tableau ? Le tableau de la connerie, j’veux dire.



3 tests négatifs… et paf !



On finit par se dire que les soi-disants « connaisseurs » se foutent un peu de notre gueule. Un homme subit trois tests négatifs et puis, paf ! il est contaminé par le Omicron sans savoir pourquoi ni comment.



« Portez un masque !… Portez pas de masque !… Vaccinez-vous !… Vaccinez pas les mômes !… Piquez les mômes vite fait !… Boir Ganidan !… »



Je ne suis pas complotiste mais je me demande, comme la plupart, si on ne se fout pas de ma gueule en me faisant croire tout, n’importe quoi, et « aware ».



Jamy : gluten 92% !



Voici des décennies qu’on nous vante les vertus des produits sans gluten et les dangers de ce même gluten. Une pub si bien faite que le « sans gluten » est devenu un must publicitaire pour vendre tout et n’importe quoi. Surtout de la merde.



Heureusement qu’il y a Jamy !



Dans une de ses récentes émissions, Monsieur Jamy a dit et prouvé que si le gluten est cause d’inconvénients pour certaines gens, cela ne concerne que 8% des consommateurs. Autrement dit, le gluten ne présente strictement aucun danger pour 92% d’entre nous.

Cherchez l’erreur.



L’affaire Dimitri Payet



Qu’a fait notre compatriote pour recevoir en pleine tête une bouteille bien pleine ?



Je pense que cette affaire de la bouteille est un révélateur. Le révélateur que le monde du foot, joueurs, organisateurs, entraîneurs, sponsors, amateurs (de tribunes ou du canapé), hooligans, ligues, instances internationales… tout ce monde est totalement pourri.

Que l’on cogne un joueur (notre Dimitri est quand même un des 10 meilleurs joueurs du monde !), c’est la façon la plus abjecte de laisser croire que « nous lé meilleurs ».



Le monde du foot professionnel est un des milieux les plus sordides et doit être revu et corrigé de façon drastique. Avec interdictions, obligations, punitions.



Je ne suis pas amateur de foot mais je suis l’actualité et celle-ci me donne envie de gerber.



Comme tous mes collègues de Zinfos974, je fais part de ma sympathie à notre compatriote Dimitri : il n’y est pour rien !



Jules Bénard Le plus ancien de l’équipe ; la mémoire de Zinfos. Jules Bénard, globe-trotter et touche-à-tout... En savoir plus sur cet auteur

