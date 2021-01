A la Une .. Les Chroniques de tonton Jules #40 : Ben, les poteaux, c'est pas encore aujourd'hui que ça ira mieux !

Par Jules Bénard - Publié le Lundi 25 Janvier 2021

La « démocratie » exemplaire chère à Depardieu...



Elle est belle, merveilleuse, sublime, la « démocratie » dans laquelle Depardieu s'est réfugié avec des sanglots d'amour plein la voix à l'intention de Poutine ! Faut bien dire que si le Gérard est un gros, pardon, un grand acteur, il n'a jamais brillé par une subtilité époustouflante, lui dont la plaisanterie favorite consiste à péter bruyamment dans les réunions de copains. Pas de mollesse à Moscou ! Les sbires de l'ancien du KGB avaient déjà « vacciné » Novalny avec leur médicament anti-opposant ; pour son retour en Russie, on arrête carrément 3.500 manifestants anti-clown triste venus témoigner leur sympathie à l'opposant. Et les démocraties se taisent. « Ce qui permet au mal de se développer, c'est le silence des gens de bien », a dit le philosophe.



Ils sont tous cinglés, à la CGT ?



Dans plusieurs départements sis en Hexagone, les préfets ont accordé aux patrons de magasins l'autorisation d'ouvrir le dimanche, histoire de mettre un peu de baume sur leur trésorerie désespérément vide. Ben la CGT a fait annuler cette autorisation par les tribunaux administratifs pour des raisons jamais justifiées parce qu'injustifiables. Alors que les employés (seuls les volontaires travailleraient) étaient en majorité pour cette mesure : salaire double, jour de repos. On se demande si les syndicats n'ont pas oublié leur mission première. S'opposer pour le plaisir de s'opposer, telle semble être devenue leur raison de vivre.



Y'a comme un os...



La télé repassait cette semaine le clip de Chantal Goya « Adieu les jolis foulards », dans laquelle elle s'adresse « à ses petits élèves de la Martinique ». Problème, tous les jeunes figurants sont blancs com' cachets l'aspro. Cherchez l'erreur.



Notre santé n'a aucune importance : merci Macro(n) !



La France est, de très loin, le pays qui vaccine le moins. On prétend, à l'Elysée, que les commandes n'ont pas été livrées à temps. Ah bon ? Heureusement que des fouinards de journalistes ont trouvé le fin mot de l'affaire : « on » (le gouvernement) ne s'est pas pressé de commander afin que des laboratoires français puissent eux aussi proposer leurs trouvailles. Notre santé ? Foutaise ! Le pognon, les multinationales pharmaceutiques, les pourrisseurs de l'Afrique noire, ça oui, c'est du sérieux. Vive la décroissance !



Faut fusiller Bolsonaro !



En donnant aux planteurs de soja génétique l'autorisation de détruire la forêt amazonienne, le fou extrême-droitiste de Brasilia leur a aussi donné le droit de flinguer les Amérindiens qui seraient contre. Ce dont ils ne se sont pas privés. Aujourd'hui, le cinglé climato-sceptique est poussé devant le Cour de justice internationale pour crime contre l'humanité. Vous pariez qu'il va passer à l'as ? Vous en avez vu beaucoup, des dictateurs être jugés pour de vrai ? Idi Amine Dada ? Mort de sa belle mort. Jean-Claude Duvalier ? A fini son parcours dans sa luxueuse villa de Menton. Didier-le-sinistre ? Finit dans son hôtel particulier de Paris, etc., etc. Etre démocrate, même si c'est pas bien de le dire, c'est se condamner à être un peu con et lâche aux entournures.



