Les Chroniques de tonton Jules #20 - C’est encore moins rigolo qu’hier

Je n’y peux rien : c’est pas moi qui fais l’actualité. Je la subis… de plus en plus mal.

Cordialement à tous… Y compris ceux qui me critiquent ! Par Jules Bénard - Publié le Mardi 11 Août 2020 à 15:59 | Lu 260 fois

La Turquie en Europe ? Au secours !

Des rêveurs, il y en aura toujours. Je le sais, j’en fais partie. Mais là, remettre sur le tapis la question de l’adhésion de la Turquie à l’UE, surtout après les crises sanitaires et l’épouvante qui s’est abattue sur Beyrouth, faut quand même pas exagérer. L’argument-massue des « pour » est simple : ce pays a été adhérent à l’Otan. Oui, mais alors, il s’agissait de faire bloc contre l’Union soviétique. Aujourd’hui, la dictature turque est copine comme cochonne avec la dictature poutinienne et celle du Bachar de mes plombs ; ensemble, ils massacrent les Kurdes par paquets de mille ; ils massacrent aussi les opposants à Erdogan-le-pas-Magnifique-du-tout ; ils font disparaître les journalistes n’applaudissant pas à leurs saloperies. Bref, l’Europe n’a pas besoin d’une vraie, d’une féroce dictature en son sein. S’y ajoute le fait que c’est aussi un problème de culture. Enfin, vous pouvez mesurer dans tous les sens, moins de 5% de la Turquie se trouve en territoire européen, à savoir la seule ville d’Istanbul. Mange ma payer don !



Les excuses du Fils du Ciel

Le propriétaire du vraquier démoniaque de Pointe-d’Esny est un gars de Tokyo, multimilliardaire. Son foutu bateau qui est entrain de détruire totalement une réserve maritime unique en son genre, est basé à Panama. Les deux sont intouchables car ces deux pays ne pratiquent pas l’extradition. Le valeureux Fils du Ciel a quand même fait part de ses regrets au gouvernement de Port-Louis. Ça mange pas de pain. Les Mauriciens auraient peut-être préféré (mais je peux me tromper) qu’on leur envoie du matériel de dépollution avec le personnel idoine et adéquat si je peux me permettre. Cette marée noire terrifiante va mettre des années à disparaître ; des espèces endémiques seront définitivement rayées de la surface du globe ; le tourisme mauricien va en prendre un sacré coup dans les gencives. Tandis que votre Nippon continuera à polluer la planète avec ses équipages incompétents pilotant des bateaux rouillés jusqu’à la moelle. Les Mauriciens, qui sont déjà sur le point de se retrouver en dictature (voir l’analyse de cousin Pierrot) vont en plus avoir droit à un nouvel Amoco, d’un nouveau Torrey Canyon. Ils n’avaient pas besoin de ça. Notre planète non plus. Quand je dis que je suis pour la décroissance, vous saisissez mieux ?



La farce du Bourbon pointu

Trois reportages télévisés en moins d’une semaine, rien que ça, pour « le café le meilleur du monde », toujours cette même litanie ! Toute lé meilleur ici : nout’ bichique (les mêmes qu’à Mada et en Thaïlande) ; nout’ poisson rouge (le même qu’en Inde et à Mayotte) ; nout’ lentilles Cilaos (la souche d’origine vient du Betsiléo malgache) ; ou va voir talèr in pé va dire nout’ coup d’pèt i sent plus mauvais !

Mon pote Joël m’a montré des photocopies, donc documents authentiques existant aux Archives, prouvant que le vrai grand café d’ici fut d’abord le Bourbon rond, avant d’être supplanté frauduleusement par le pointu, nul ne sait pourquoi. Les Jap’ achètent à prix d’or toute notre production, comme ils le font pour bien d’autres produits dans le monde entier… parce que ce sont, de loin, les gens les plus snobs de la Terre ! Ils ont même réussi à accaparer tous les parfums Alain-Delon avec interdiction de les vendre ailleurs. C’est fort… de café, non ? Perso je ne le trouve pas mauvais, faut pas exagérer non plus, mais pas transcendant par rapport au Bourbon rond ; et puis, les 125 gr à 40 euros, c’est un peu beaucoup. Et le Blue-Mountain de la Jamaïque ne lui cède en rien, pas même pour le prix.



Bon, bon, je ferme ma grande gueule… pour aujourd’hui.



