A la Une .. Les Chroniques de Tonton : "On est sur quelle planète ?"

« J’fais des sous, des petits sous et puis des gros sous… » Et tant qu’on y est, des milliards de très gros sous. Je plains la Présidente de Région qui se retrouve confrontée aux réclamations exorbitantes, sans précédent, de multinationales abusives qui n’ont rien à foutre de l’intérêt des Réunionnais. Mais… on est sur quelle planète là ? Dune ? Je sais qu’il ne faut pas tirer sur le bidet. Oups ! Sur le baudet, mais cet ongulé-là est un âne bâté car dans son immense désir de se tailler un monument à sa propre gloire, il n’a pas su prendre en compte l’obstination des enquêteurs. Car il faudra bien que quelqu’un paie. Par Jules Bénard - Publié le Vendredi 24 Septembre 2021 à 13:57

La NRL va nous empoisonner 50 années durant !



Voilà-t-y pas que les multinationales en charge de la NRL, Bouygues, Vinci, plus leurs filiales locales, grenouilles voulant se faire plus grosses que le mammouth (on sait ce qu’il arriva), veulent casquer un milliard de plus que prévu pour ce chantier démesuré qui n’aurait jamais dû voir le plus petit commencement de début de réalisation.



Cette NRL (Nunuche Roulure pour Lambins), dont le coût ne cesse de gonfler (toujours la grenouille), va plus que largement dépasser les 2 milliards… jusqu’à plus de 3 milliards si l’on se plie aux diktats des constructeurs, Vinci, Baiseurs d’paquets, Komandèrs etc. Bref, La Réunion i sa mange brèdes pendant 50 ans po rembourse bande na !

Un organe de presse se demandait si Mme. Bello devait négocier avec ces fricophages ou aller au charbon. Perso, j’approuverai chaleureusement si la Présidente refuse de courber l’échine et rend coup pour coup. Allez Huguette ! Vise aux couilles, cogne fort ! Plus’ deux coups d’zongues dans le zyeux.



Les armées d’avocats des multinationales ne valent pas un pèt d’lapin face à quelques-unes de nos meilleures robes noires locales. Il est temps de prouver à la face du monde que les multinationales n’ont en tête que la satisfaction de leurs actionnaires et le gonflement permanent des salaires de leurs dirigeants. La santé des automobilistes créoles ? « Qu’ils crèvent, ça nous fera du travail », voilà leur philosophie. Humaniste non ? Vous allez me dire que je suis un incorrigible rêveur, je sais, je sais. Mais je veux livrer à mes Dalton (mes petits-enfants) une Réunion où il fera encore bon vivre. Pas un foutoir pourri.



Cette NRL, quoiqu’on dise, reste la plus mauvaise des 3 solutions possibles. La plus chère, la moins écolo. Le tunnel dans la roche serait fini depuis belle lurette et aurait coûté au moins 2 fois moins cher. Mais bon, au point où elle en est, on ne va pas la faire péter au C4. Il faut achever.



Se pose la douloureuse question des galets. Certains grands comiques proposent d’aller les chercher en péninsule arabique. Plus leurs crotales, leurs scorpions etc. Ça coûterait des milliers de cargos et encore deux petits milliards de rab. Raconte ça à un sourd et il se plie en quatre. Les andins ? Un massacre écologique avec la terre et les plantes barrées à l’océan à la moindre pluie, une fois qu’on les aura tous prélevés.



Je rappelle que les Vinci et autres chargeurs d’l’eau avaient déjà proposé de se retirer du projet voici pas longtemps. A se demander pourquoi alors ils sont toujours dans nos pattes.

La Région avait prévu de nouveaux appels d’offres pour l’achèvement ? Qu’elle persiste !

Les Bouygues et autres chargeurs d’bac suif veulent ester en Justice ? Allons-y ! Gaiement. S’il le faut, nous serons des centaines et plus devant le Palais de Justice pour soutenir NOS intérêts et la Région. Parce qu'il y en a marre, vraiment marre, que des gens d’ailleurs, soutenus par leurs stipendiés locaux, nous disent ce qui est bon pour nous.



Mes diatribes contre les multinationales ne cesseront jamais. Jamais. Ce sont elles, avec leur culte du profit exponentiel, qui poussent les petits exécutants à piller la planète ; ce qui conduit aux catastrophes climatologiques et écologiques que vous savez.



J’en ai marre qu’une multinationale vienne me dire que son hamburger est meilleur que mon rougail saucisses !



Ces réflexions sont purement personnelles et ne reflètent en rien la position de Zinfos974. J’assume mes responsabilités et ma propre connerie… si, toutefois, s’élever contre la domination incongrue, est une connerie.



A propos du docteur Chazournes…



Un grand écrivain, Roger Peyrefite je crois, avait glosé avec un humour destructeur sur les « mandarins », ces soi-disant grands pontes de la médecine. Qui frémissaient des sourcils et pétaient de rage quand un médecin de campagne osait mettre en doute leurs décisions. Je crois que le docteur Chazournes (que je ne connais pas du tout) est victime du même complexe de supériorité. Ce praticien de tous les jours, fort de son expérience et de ses convictions, apprécié de ses nombreux patients si j’ai bien compris, a osé, crime de lèse-majesté, émettre des doutes sur le vaccin et l’obligation vaccinale. Il n’a rien fait d’autre mais tous lui tombent sur les endosses à bras raccourcis. Est-on toujours en république ? A-t-on toujours le droit de dire son opinion ? Eh ! Oh ! Toi le Conseil constitutionnel, tu existes toujours ? Le docteur n’a tapé sur personne mais qu’est-ce qu’il prend dans la gueule !



Ladoucette en tête (la comique triste de service), tout le monde y va de son coup de pied en vache. La crise Covid a eu ce malencontreux effet de faire que n’importe quoi était devenu possible. Y compris l’interdiction d’exprimer son avis. Eh ! madame Ladoucette, si les gens d’ici vous prenaient au sérieux, vous n’entendriez plus ces cascades de rires qui vous empêchent de dormir.



Jules Bénard Le plus ancien de l’équipe ; la mémoire de Zinfos. Jules Bénard, globe-trotter et touche-à-tout... En savoir plus sur cet auteur

Publicité Publicité