Les Chroniques de Tonton Jules

Les semaines ne se ressemblent pas forcément et c'est tant mieux : l'ennui naquit un jour de l'uniformité. Cette fois, y'a de quoi rire ou s'énerver franchement, ça vous va ? Par Jules Bénard - Publié le Lundi 8 Février 2021 à 11:11 | Lu 209 fois

Le coca donne le Covid ?



Elle est bien bonne, celle-là ! Dire qu'il y a suffisamment de gogos pour croire à toutes les fariboles qu'inventent les facétieux. D'ici que les complotistes y voient la main d'une multinationale de boisson gazeuse... Bientôt Pepsi va s'y mettre avec la peste bubonique. Chatel trouvera que le rhum-pays flanque la dengue. Isautier inventera un vaccin à base de liqueur, titrant 75°, contre la goutte militaire. Et vous verrez sans tarder que le zamal est souverain contre Alzheimer. Bon, on arrête les conneries ? Parce que la situation est suffisamment grave comme ça pour ne pas coller, en plus, le tournis aux panurgistes.



Et la géographie-pays, ôté ?



L'OTS (office de tourisme du Sud) fait de louables efforts pour attirer le chaland dans ses merveilleux paysages. Je suis le premier à applaudir. Mais gaffe au ridicule, quand même. Un de ses derniers spots présente un site enchanteur, la Cascade de Grand-Bassin, rebaptisée « Voile de la Mariée ». Il n'est pas inutile de préciser que le Voile de la Mariée est à Salazie. Et que la cascade de Grand-Bassin s'appelle... « Cascade de Grand-Bassin » ! « Vi sende, vi sende, vi sende, vi arrive dan' fond ».



Ils râlent, ils râlent, ils râlent...



Cela devient un métier à part entière, râler contre tout et son contraire. Dernier « râlage » en date, les gestes-barrières anti-coromachin. Je suis comme chacun, je n'aime pas le masque. Ça vous colle des coups de chaud, de la buée sur les lunettes, une respiration d'escargot asthmatique et une tronche d'abruti. Si ! Mais je le porte car à situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles : quand je sors, je me donne un air de conspirateur dans le bus, en libre-service, au café-tabac. Quand je rentre, lavage agité au gel. Je pousse le bouton du code d'entrée avec le bout de ma canne. Tout ça n'est pas drôle du tout. Je ne vais pas voir mes petits-fils et ça me fout l'âme sens dessus-dessous : comment voulez-vous que je les repousse quand ils vont me sauter sur les genoux : « Tu nous aime plus, papy ? » Il y a plus de 6 mois que je n'ai vu ma Leïla et mes cinq Dalton et ça me met le coeur à l'envers ; mais tout plutôt que de les contaminer ! Il faut se faire une raison, la situation ne fera qu'empirer et ça promet de durer. Alors, autant en prendre son parti et éviter de répandre le mal.



Ces parents qui formatent l'esprit de leurs mômes...



J'ai été choqué de voir à la télé ces jeunes gamins de 8 ans distribuer des flyers anti-masques devant les grandes surfaces, tout heureux que la clientèle les accepte avec le sourire : c'est si mignon, un gosse distribuant des prospectus. La réalité est mille fois plus sournoise : leurs parents ont phagocyté leurs jeunes esprits, les convaincant que le masque, à l'école, ne peut être qu'une terrible malédiction voulue par les Illuminati ! Il me semble que le rôle des parents est de former les jeunes cerveaux à l'analyse critique, à la tolérance, à l'amour du beau, à l'amour de l'humain, à l'amour de la dérision ; pas à leur imprimer dans le coco leurs propres délires comme si cela était parole d'Evangile. Une de ces mères castratrices a même dit devant les caméras que M. Untel n'avait pas considéré l'affaire dans toute son « entièreté ! » Je suppose qu'elle est belge. Chez nous, on dit globalité, totalité.



Michel Fontaine s'est remarié : félicitations !



On ne compte plus le nombre de malokis et de ladilafaiseuses bavassant en ce moment sur le maire de Saint-Pierre et sa nouvelle compagne. Je rappelle que Michel Fontaine est un édile, un personnage hautement public, et que si on veut l'attaquer, le critiquer, c'est sur sa gestion publique qu'il convient de s'attarder. A condition d'y trouver matière. Pour le reste, comme l'écrit San Antonio, « son cul, c'est lui que ça regarde ! » Qu'il se soit remarié pour la 3è fois, qu'est-ce-que-ça-peut-vous-foutre ?????



Jules Bénard Le plus ancien de l’équipe ; la mémoire de Zinfos. Jules Bénard, globe-trotter et touche-à-tout... En savoir plus sur cet auteur