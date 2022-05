A la Une .. Les Chroniques de Tonton Jules - #99

Il faut de tout pour faire un monde. C’est tout-de-suite que je vais essayer de vous le montrer… Par Jules Bénard - Publié le Jeudi 5 Mai 2022 à 08:50

Ascenseurs pour les chafouins



Plusieurs sociétés locales se vantent d’entretenir nos ascenseurs. Dès qu’un immeuble entre en construction, elles sont là à se bagarrer comme des martins devant une guigne pour obtenir l’entretien. Mais dès qu’elles ont remporté le marché, y’a plus personne. Les ascenseurs peuvent bien rester en rade 10, 15, 20 jours, elles en ont rien à foutre. Elles palpent le pognon prévu, chaque mois, mais pour les entretiens, les réparations, macache !



Je vis dans un très bon petit immeuble à la Trinité et ai l’intention d’y rester le plus longtemps possible. Les voisins sont conviviaux, les mômes paisibles, pas de bruits parasites. Mais….

Mais ce foutu de p… de m… de ch… d’ascenseur fonctionne quand il veut. Là, il y a 20 jours qu’il est en rade et ça n’intéresse personne.

Au 4è étage, il y a une vieille dame de 95 ans. Heureusement que sa fille la ravitaille.



« Ah ben il manque une pièce », s’entend-t-on répondre quand, miracle, on a quelqu’un au bout du fil.

L’autre jour, humilié à 100%, j’ai vu une vieille dame, moins invalide que moi, transporter mon cabas au 2è. La honte, j’te jure.

Pour cette fois, je ne vais pas citer le nom de cette soi-disant société d’entretien. Mais si ça se reproduit…



Françoise V : help !



On a beaucoup raconté que Macron pouvait choisir UNE première ministre. Je suis pour. Mille fois pour. J’ai toujours placé les femmes sur un piédestal ; j’vais pas changer maintenant. Mais…

Mais dans les noms des ministrables cités, j’ai cru ouïr Françoise Vergès.



Oté !!!!!!! Non ! Pas ça ! Pas elle ! Une tricheuse. Une menteuse. Une amie de Poutine. Une de ces personnes qui réécrivent l’histoire au gré de leur dialectique…

Dites-moi que je me trompe… ou donnez-moi une Kalachnikov à lunette !



« Maloya té interdit » (le rond maloya rfo)



Entendu, une fois de plus, sur RFO « « Maloya té interdit ». Mais y a t-il quelqu'un sachant de quoi il parle, là-bas ? Le maloya n’a jamais été interdit. Il était interdit sur les ondes officielles mais pouvait s’exprimer partout ailleurs. Alors, arrête dire la couillonnisse !



Hamilcaro/Robert



Il a eu le culot de le dire, « celle qui a tant fait de mal à Saint-Louis ! » Et qui a écimé les finances communales, connard ?

Alors, moi, je vous propose une petite fiction. Tout est ici faux, archi-faux.



Madame Julienna M’doi ect, maire de Saint-Louis, me demande de venir la voir. Elle veut un livre sur l’histoire de la commune. Pour ça, elle veut un écrivain originaire de la commune. Ça tombe béton : je suis un pur yab la Rivir et après le Mémorial, j’ai une petite expérience. On se met d’accord le contenu du bouquin. Madame la mairesse me promet un bon gros paquet de fric pour ma collaboration et, fin de l’entretien, elle me dit :

« Et on mettra ma photo en 1ère page » !

Je suis parti et nous ne nous sommes jamais revus.

Ce n’était que pure fiction concernant madame Juliana. Je ne la connais pais, elle ne me connait pas.

Inversez juste les noms et vous aurez tout compris.



Hara kiri interdit



Le hara kiri serait, dit-on, interdit « sous peine de mort », depuis quelques siècles. Alors… si je m’ouvre la panse, on me fusille ? On me pend ?



50% de l’Inde inhabitable en 2050



Sans commentaire !



Les « 3 mousquetaires »



RFO prouve qu’il est au Top niveau concernant notre culture locale.

Concernant le décès de ce grand artiste que fut Poustis, RFO, qui ne rate jamais une connerie, a cité les « Trois mousquetaires ».

La compagnie de Jacques était « les 3 moustiquaires ».

Faut-il que je vous l’écrive autrement ?



