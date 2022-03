A la Une .. Les Chroniques de Tonton Jules - #94

En ces temps qui foutent un cafard monstrueux, difficile de ne pas évoquer l’Ukraine et le führer du Kremlin, Vladimir-le-Gland. L’homme qui rêve de rétablir la « Grande Russie » ; qui regrette moins le temps du KGB que l’époque des tsars (un seul homme décide !) ; l’homme qui dit aimer son peuple ukrainien et le prouve en le massacrant par milliers ; cet homme est dans tous les esprits, tous les jours. Pour satisfaire sa paranoïa forcenée, il va faire exploser la planète. J’ai quand même trouvé quelques « petits » sujets pour tenter de vous aérer les neurones… Par Jules Bénard - Publié le Mardi 22 Mars 2022 à 16:20

Poutine est malade ; Poutine est fou !



Il est pété comme un coing. Il n’a plus une once de raison. Nul besoin d’être spécialiste en morpho-analyse ou en morpho-psycho pour voir en direct que Poutine est devenu fou à lier. Il est sujet à une maladie évolutive grave. Il y a un an à peine, il avait encore figure humaine. Aujourd’hui, il est bouffi et son regard est devenu hagard, halluciné. Il est devenu comme Staline dans ses pires moments : il se méfie même de son premier cercle. On avait vu Macron et Poutine, chacun à un bout d’une table démesurée. Maintenant, le führer communiste se méfie même de ses plus fidèles soutiens. La hantise de la traîtrise, symptôme caractéristique de la folie. Vous l’avez tous vu : lui d’un côté de la salle ; ses « amis » à 20 mètres… Pour prouver qu’il a raison, il assassine tout le monde. Dieu reconnaîtra les siens. Hôpitaux, maternités, écoles, collèges, lycées, universités, cités de gens simples, pas de triage dans son café. Des dizaines de milliers de morts : quand on aime, on ne compte pas. Il faut arrêter ce fou furieux capable de faire péter la planète par orgueil. Comment ? Je n’en sais rien, n’étant ni stratège ni tacticien. Mais il faut l’arrêter !



Déjà cinq collègues tués en Ukraine



Ça, c’est la nouvelle qui ne passe vraiment pas. Q’un collègue journaliste se fasse déquiller rien que parce qu’il fait son métier, c’est ce qu’aucun de nous n’admet. On ne tue pas un journaliste ! Cet informateur américain a été fusillé par les troupes russes aux ordres de l’autre salaud. Comment va réagir l’opinion russe en sachant que son chef fait sciemment assassiner un informateur ? Parce que l’information commence à se diffuser, en Russie. Ça va se savoir. Après le collègue américain, ce sont quatre autres gens de terrain qui ont risqué (et perdu) leur vie pour nous procurer ce désir essentiel, savoir. Mais chez Poutine, l’information se résume à un principe : fermez votre gueule !Je suggère une chose : le Remington 280…



Le « vrai » massalé



Je me suis doucement amusé, l’autre jour devant ma télé (locale) quand l’animatrice évoqua « le vrai massalé ». Chère consoeur, le « vrai » massalé n’existe pas. C’est un authentique Malbar saint-pierrois, aujourd’hui parti, Julien, qui me l’a dit : « Zordi mi donne a ou mon recette. Ar’ien qu’ calou pilé ensemble kimin. Nous fé griller. Sa minm lo vrai massalé ». Il éclata de rire et précisa : « Sat’ mon voisine aussi c’est lo vrai massalé… Akoz na autant d’massalés que na d’Malbars ici ! » Certains y mettent du méti ; d’autres du poivre ; d’autres encore du clou de girofle. J’ajouterai, foi de gourmet/gourmand : tous sont savoureux. Bon’ ap’ !



« 60 appareils en simultané » ?????



Choqué par une pub télé, très insistante ces jours-ci. Une boîte connectée ultra-sophistiquée se vante de pouvoir gérer « 60 appareils en simultané » dans votre case. Bigre ! Foutre ! Fichtre ! Rontudjuuu ! Palsambleu ! J’ajoute même Diantre ! et Languette pour le plaisir.

Existe-t-il 60 appareils informatisés dans une maison ? Supposons que oui, mais… que devient l’humain là-dedans ? Va-t-on informatiser ma bouteille de pinard ? « Pas plus qu’un demi-quart, siouplaît ! »



Je me souviens d’un film, « Le casse », avec Belmondo. Chaque fois qu’il flanquait une claque dans la tronche d’une jeune femme qui lui voulait du bien, la lumière s’allumait et s’éteignait. Jouissif !… sauf pour celle qui encaissait. Est-ce que ça marche quand on pète ? Et, parce que je suis mutin, va-t-on informatiser le PQ ? Va-t-on mettre une tireuse de lait, comme aux cabris, pour ce que vous devinez ? Un pilon totochmatic pou crase mon zinzemb’-l’ail-piment ? On est à l’ère du robot, je sais, mais faut pas pousser gromomon dan’ galabert.



Gratuit de 6 à 20 ans ?????



Je cherche la petite bébête ; comme un bonobo, me direz-vous… Je ne peux m’empêcher de ricaner devant le nombre incalculable de conneries inscrites sur les murs, panneaux et autres emplacements officiels. Sur une plage, le plus sérieusement du monde : « Interdite aux chiens ». S’il est avec son maître et pour peu que ce dernier sache lire, j’veux bien. Mais imaginez une seconde que le clebs soit seul et qu’on ait oublié de l’envoyer à l’école ? Et si c’est un chien d’aveugle ?



Dans le même style, dans un bus de couleur bleue : « Gratuit de 6 à 20 ans ». Ce qui, a contrario, veut dire qu’avant 6 ans, on casque plein pot ? Ou alors, on n’a pas le droit de monter ?



Macro(n) en déphasage total



Le président-candidat s’envole gaiement vers un second mandat. Alors même qu’il est en déphasage total avec notre société. Logique : il n’a jamais vécu comme tout le monde, n’a jamais eu besoin de rien et a tout-de-suite été cajolé par la grande finance, laquelle, on le sait, rémunère royalement ses fidèles laquais. Ce qu’il nous propose pour les cinq prochaines peu glorieuses, c’est du pareil au même : la finance, l’ultra-libéralisme, la mondialisation accrue, l’indifférence totale envers la Nature et le climat.



La seule qualité que je lui reconnais (ça ne m’arrachera pas la gueule), c’est son attitude de président européen face à l’autre cinglé du Kremlin.



Est-ce une raison pour lui donner mon bulletin de vote ? Certainement pas. J’irai voter, y compris au second tour, mais pas non plus pour la Marine, guère différente de son fou-furieux de géniteur. Je voterai blanc. Peut-être…



Tous se réfèrent au Général



Pour finir, je formulerais un voeu : que tous ceux, et ils sont légion, se référant au Général, « ferment leur claque-merde » comme le disait si justement Francis Blanche dans « Les tontons flingueurs ». Comme Céline n’est pas la nouvelle Piaf (les journalistes adorent les lieux communs) ; comme Stromae n’est pas le nouveau Brel ; aucun des prétendants au titre ne sera, malgré ses effets de manches, le nouveau De Gaulle. Il n’y en a eu qu’un. Malgré leurs efforts désespérés, les aspirants-jupiters pourront s’essouffler jusqu’à leur dernière bronchiole…



Qui a dit, déjà : « Ce n’est pas parce que Zemmour se prend pour Pétain que Marine doit se prendre pour De Gaulle » ?



Jules Bénard Le plus ancien de l’équipe ; la mémoire de Zinfos. Jules Bénard, globe-trotter et touche-à-tout... En savoir plus sur cet auteur