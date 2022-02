A la Une .. Les Chroniques de Tonton Jules - # 91

En-dehors de plein de choses désagréables que je vais évoquer, j’ai trouvé de quoi verser un pleur de plaisir et je vous en fais part à la fin de ces chroniques. Pour le reste, c’est du pareil au même ; c’est même plus pire : si la SDN n’a pu empêcher la deuxième guerre (oui, je dis bien la 2è…), l’ONU n’arrêtera pas la 3è ! Par Jules Bénard - Publié le Mardi 22 Février 2022 à 14:15

Hé, Macron, on ne discute pas avec Poutine ; on le vitrifie !



Pour le coup (une fois n’est pas coutume), j’accorderai un préjugé favorable à notre Président : je le pense sincère dans son désir de préserver la paix, sans arrière-pensée électoraliste. Je ne vais quand même pas voter pour lui pour autant… si toutefois les élections ont lieu. Car du train où ça va, c’est mal barré. Macron veut concilier les inconciliables, Biden, Poutine.



Pour Biden, c’est plus facile ; il ne veut pas mettre en danger la vie de ses « boys ».

Poutine réagit avec un état d’esprit opposé : la vie du Russe moyen n’a aucune importance lorsqu’il s’agit de la « grande Russie ». Slave à outrance, Poutine est un nostalgique du KGB d’abord. Puis de l’URSS, de sa puissance redoutée et redoutable. Et surtout, de l’ex-grande Russie tsariste : un empire immense, sous le contrôle exclusif d’un saint-patron. Il se voit bien dans les nippes du nouveau tsar, qui taille, coupe, qui tranche ; qui a droit de vie et de mort sur le moindre moujik.



Il a mis tous les atouts de son côté, le Poutine : pétrole et gaz ; l’oligarchie ; la sinistre division Wagner qui tue déjà au Mali ; une armée qui engloutit plus de 50% du budget annuel de son pays ; le dieu auto-proclamé de Pékin ; le pseudo Mustapha Kemal d’Istanbul…



Poutine se donne une caution morale : les séparatistes d’Ukraine sont pour lui. Ce sont donc ceux d’en face qui ont tort. Il a vérifié l’état de l’armement nucléaire de la Russie : c’est tout bon.



Macron n’a pas encore compris qu’on ne discute pas avec le dieu de la guerre ? On s’y oppose, comme dans les légendes nordiques.



Poutine est-il fou ? Sans doute. Est-il malade ? Oui ; il a dangereusement enflé ces derniers mois. Il veut peut-être jeter ses derniers feux ? Qu’importe ! A cause de ce dangereux démiurge, le monde est au bord de la catastrophe ultime, la der des der. Mieux valaient la guerre froide et l’équilibre de la terreur.



Avec Poutine, y’a plus de terreur : ce fou n’a plus peur de rien.



Pass vaccinal : quand le doute s’infiltre dans les esprits…



A quoi sert le pass vaccinal ?



Je suis un bon citoyen, raisonnable (surtout à quelques dizaines de balais) ; je me suis donc fait vacciner en acceptant que d’autres ne pensent pas comme moi. Et puis, on m’informe que le pass vaccinal va sans doute être supprimé. Et que j’aurais besoin d’une 4è dose. A quand la 5è ?



On a un peu l’impression de se faire « mettre », comme un ballon, d’un côté à l’autre d’un terrain de foot : un coup j’te vois, un coup j’te vois pas. Je vais donc être moins con que d’aucuns le disent : ta 4è dose, mec, tu sais ce que tu peux en faire ? « J’aurais bien une idée à te soumettre mais… » (Lucky Blondo dans « Ce vieux cow-boy de Charlie », quand il se fait chourrer 40 tonnes de beurre par une auto-stoppeuse : « Que va-t-elle en faire par une chaleur pareille ? »



JO de Pékin : la catastrophe humano-écologique



Xi Jin-machin est le seul en Chine à avoir droit au titre de dieu-vivant. C’est une affaire entendue. Il vient de conforter un peu plus son image dans une population soumise de longue date. De ce côté, les Olympiades d’hiver sont une réussite totale, confortant un peu plus son caractère illustre : dieu a convoqué les plus grands champions de la terre et ils sont venus.



Pour le reste, sur le plan international, écologique, humain, c’est le désastre total.



La neige, 100% artificielle, a causé des dommages irréversibles dans la faune et la flore endémiques de ce pays.



Ces Jeux ont été également l’occasion de mettre en lumière le génocide des minorités ethniques, dont celui des Ouïgours est l’exemple le plus caractéristique.



L’Occident s’en est émue, ça mange pas de pain.



Qu’a fait le monde ? Euh… C’est une bonne question.



« Dieu a sauvé les marins du Tresta Star… »



J’en ai ras la casquette d’entendre de tels tissus de sornettes. Ça me les gonfle. Ça me fout les boules !



Je respecte vos croyances ; j’admets que vous n’ayez pas la même philosophie de vie que moi. J’accepte que vous soyez chrétien, orthodoxe, juif, musulman, animiste, nestorien, calviniste, luthérien, oignoniste. Comme le disait Voltaire, « Je suis contre ce que vous dites mais je me battrai pour que vous puissiez le dire ! » C’est ça, ma conception du libre-penser.



Alors, respectez-moi aussi !



Arrêtez de mettre votre dieu en avant à tout propos !



Ce n’est pas un quelconque dieu, quoi que vous en pensiez, qui a sauvé les marins du Trista Star.

Ce sont les gendarmes, les pompiers, les policiers, les bénévoles civils de Saint-Philippe.

En mettant votre être suprême aux avant-postes, vous niez l’immense courage, l’abnégation, le désir de sauver, de ces sauveteurs laïques qui, ne vous en déplaise, n’ont pensé qu’à une seule chose: « Faut que j’y aille ! »

Petite question : « Votre dieu omnipotent a donc une empathie très sélective ? »



Des gosses de Madagascar qui mangent enfin…



Lorsque Jean-Marc Collienne a initié l’opération Kéré, voici quelques années, j’ai immédiatement été de son côté. N’ayant pas moi-même de grands moyens mais un bon carnet d’adresses, j’a rameuté toute la région Sud.



On sait ce qu’il en fut : des impluviums et citernes dans cette très attachante région et ses non-moins attachants habitants.



Comme l’assassin (le bon assassin), Jean-Marc est retourné sur ces lieux qu’il aime, que j’aime, que tu aimes, que nous aimons…



Les impluviums de Kéré ne sont pas sclérosés. Les citernes ne sont pas fêlées. Batsiraï a fait d’incommensurables dégâts mais les citernes sont remplies.

Et dans le reportage de Jean-Marc, j’ai enfin vu des gosses mangeant de grandes louches de riz !

Au lieu de cactus bouilli.

Ah, les enfants, que ça fait du bien !

J’avoue que j’ai pleuré. De plaisir.



Jules Bénard Le plus ancien de l’équipe ; la mémoire de Zinfos. Jules Bénard, globe-trotter et touche-à-tout... En savoir plus sur cet auteur