Les Chroniques de Tonton Jules - # 90

Après un cyclone ravageur, rien d’étonnant à ce que les chroniques ne soient pas folichonnes. Mais s’il n’y avait que les conséquences de Batsiraï, ce serait trop beau. Quand l’être humain conjugue sa bêtise crasse à la folie des éléments, ça devient carrément ubuesque.



Bonne semaine malgré tout… si bon Dieu na pitié, alorss’. Par Jules Bénard - Publié le Samedi 12 Février 2022 à 06:36

Mada : être ou paraître ?



Les incommensurables dégâts causés par Batsiraï à Madagascar semblent enfin sortir les dirigeants de leur torpeur. Non pas pour venir en aide aux centaines de milliers de sinistrés et aux familles des morts, non. Le président « TGV » Andry Rajoelina, milliardaire, enjoint à ses ministres l’ordre formel d’aller sur le terrain « pour se montrer ! » « Pour montrer que le gouvernement fait quelque chose » même s’il ne fait rien. Sans plus de détail. Peut-être pour faire comme lui… faire semblant de verser une louche de riz fourni par une ONG dans une gamelle cabossée ? Jusqu’ici, de toutes les aides fournies ou en passe de l’être, PAS UNE SEULE ne vient de l’Etat malgache. Les citernes du Sud vont être remises en état par Kéré (merci l’ami Jean-Marc !) ; les vivres et vêtements viendront de la Croix-Rouge, de la PIROI ; tandis que le TGV multimilliardaire ne tirera pas un ariary de sa poche. A Mada, tout l’argent est aux mains du président, des ministres, des députés, des chefs de secteurs et des pontes de la douane. Et des concessionnaires de l’or (Ilakaka), du béryls (Tolagnaro, ex-Fort-Dauphin), du pétrole (Toliara, ex-Tuléar) ; plus quelques Italiens qui vendent en Europe leurs bungalows de Nosy-Be « garnis ». Pas un seul ariary n’entre dans les poches du peuple malgache.



Les Malgaches ont eu raison de se soulever contre un Etat colonialiste monstrueux en 1947. Vous croyez qu’ils subiront encore longtemps ce féodalisme capitaliste ?



Les vieux : une affaire juteuse



Notre gouvernement olympien semble découvrir la honteuse situation faite à nos Vieux dans les EHPAD. Et s’en émouvoir… Tas de faux-culs, va ! La situation est connue depuis belle lurette. S’il y a, ici même, quelques EHPAD où nos Anciens sont vraiment choyés, il y a une foultitude de « maisons » où c’est l’horreur à tous les étages, y compris dans les « pensions marrons ». ORPEA, c’était le 5-étoiles des EHPAD ; le Carlton, à côté, c’était le bidonville. Je ne vais pas m’alourdir sur toutes les horreurs qu’on y a relevées, la presse en ayant fait ses choux gras. « Ça ne va pas se passer comme ça, rontudju ! On va sévir ! » Pour preuve, le PDG démissionnaire d’ORPEA décroche un parachute doré. Tout ça parce que les Vieux, c’est une affaire qui rapporte. Par ici les pépètes ! Un des aspects les moins reluisants, les plus odieux, les plus monstrueux de l’ultra-capitalisme, je me répète mais c’est pas fini. Sans ces Anciens, nous ne serions pas là. Pour les en remercier, on leur donne un bol de soupe. Je ne suis pas croyant mais… faudra bien que ça se solde par… par quoi ?



Gilles Leperlier : « arrêtons de nous diviser ! »



Il m’a bien fait marrer, celui-là, le Gilles Leperlier, candidat aux municipales d’Etang-Salé. Il a osé dire devant caméras : « Arrêtons de nous diviser ! » Et pour appuyer son raisonnement… il se présente. C’est ce qu’on appelle le raisonnement par l’absurde. « Par l’Absurde lui-même, j’veux dire », ajouterait Hilarion Lefuneste.



La démagogie avec un grand « D » :

EDF obligée de vendre à perte !



Depuis qu’EDF n’est plus le seul fournisseur d’électricité aux particuliers, elle doit céder une part de sa production aux autres requins financiers qui fouinent sur sa chasse-gardée. Mais EDF reste le seul producteur. Pour faire plaisir aux clients, élections obligent, le gouvernement contraint EDF de fournir plus d’énergie à ses concurrents soi-disant moins chers pour les clients. Pour peau d’balle. Comme quoi les bailleurs de services suppléent les fournisseurs réels avec la bénédiction du banquier de l’Elysée. Vous appelez ça comment, vous ? Certains parlent de financiarisation de l’économie…



Nice bat le PSG : youpi !!!!!



Nice a foutu la pile au PSG en Coupe de France. Youpi ! Ala ton sirop ! Bravo ! Mette encore la pa’ssez ! Totoche à li minm ! Vous avez compris (je pense) que lorsque le PSG en prend plein la tronche pour pas un rond, je suis plus heureux qu’un morpion sur les couilles du Pape. Même si j’admire de très grandes pointures comme Mbapé, Neymar et autres, je déteste, j’abomine, je vomis, j’exècre le PSG, ce conglomérat de prétentieux millionnaires heureux de gagner tout le temps. Il est si facile de gagner quand on a déjà tout le pognon (qui sent mauvais) permettant d’acheter les meilleurs joueurs de la planète. Et vive les Versaillais !



Invendus : on ne jette plus !



Les grandes surfaces, les boulangers, les bouchers auront désormais le droit de céder les invendus aux écoles, aux EPHAD, aux pauvres. Il était temps. Il m’arrive très souvent de laisser « mûrir » mon steak bien après la date recommandée. Je n’en suis jamais mort. La preuve : je continue de vous faire chier, ah !



Je me souviens d’un temps, dans les 30 ans environ, « à deux Kpi près » comme disait Misner, que les SDF de Saint-Pierre attendaient patiemment auprès des cantines des écoles, qu’on leur donne les restes. Eux non plus n’en sont jamais tombés malades.



Puis, par souci de salubrité, par hypocrisie collective surtout, plutôt que de nourrir ces affamés, on a brûlé ces restes parfaitement consommables ou on les a donnés aux cochons. La population des sans-abri, alors, a été parcourue de coupes sombres : morts pour cause d’inanition. On gaspille, on jette, on brûle… « et qu’ils crèvent ! » Ça fait un tout petit peu honte, vous ne trouvez pas ?



Les barres d’immeubles : arrête èk ça, kit’ cok !!!!!



Les barres d’immeubles, à Saint-Denis (et ailleurs), croissent et se multiplient comme coeurs d’brède citrouille dans l’orage. Il faudrait que ça s’arrête mais quel maire, quelle mairesse auront le courage de mettre le holà à cette frénésie constructrice uniquement fondée sur l’appât du gain locatif ? De n’importe quel coin du chef-lieu, on ne voit quasiment plus la mer, la Montagne, Bellepierre, la cascade du Chaudron ou le Brûlé en même temps. Je sais bien que ça crée du boulot. Je sais bien que ça crée des électeurs mais ôté, Erika, arrête èk ça in coup, oui ! Saint-Denis est invivable. Le Chaudron est un fac-similé de Sarcelles. La Rivière Saint-Lui est la pire des cités-dortoirs. Etc. Etc. Les seuls recoins encore charmants rétrécissent à vue d’oeil. Les endroits encore acceptables ? Hell-Bourg, Salazie, les Avirons, Etang-Salé-les-Bains, Marla, La Nouvelle… Pour combien de temps ? J’ai honte, non pas de mon île, mais de ses dirigeants.



