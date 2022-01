Actu Ile de La Réunion Les Chroniques de Tonton Jules - # 89

Allez ! Une fois n’est pas coutume, on va commencer par vous parler d’un truc marrant, avec le retour de l’ami Jardinot à ses premières amours, RFO. Enfin, « la 1è… » si on veut. Pour le reste, c’est le défilé des clowns tristes, des attrape-gogos, des menteurs, des kärchériseuses, des voleurs d’amis. Bref, le tout-venant. Par Jules Bénard - Publié le Jeudi 27 Janvier 2022 à 17:03

Jardinot i lève Gran matin

Commencer la matinée par quelques éclats de rire en sirotant son café (Costa Rica, Harrar d’Ethiopie, Bushigu d’Ouganda, au choix), voilà qui augure bien du reste de la journée. Saluons l’initiative de Réunion la 1è qui nous balance un grand coup de Jardinot dans les zygomatiques dès potron-minet : ça fait du bien. Avec sa dalonne Isabelle, au rire tonitruant et communicatif, il nous met sur de bons rails pour les heures à venir. Je ne sais trop si l’adage « Un bon rire vaut un bifteck » dit vrai et Jardinot, notre meilleur humoriste, ne remplacera jamais mes quinze tartines matinales ; mais il en est le meilleur accompagnement.



Présidentielles : à quand un programme ?

La campagne des présidentielles a soi-disant débuté mais l’ensemble du corps électoral attend toujours que des programmes lui soient soumis. Exception faite des candidats écologiste ou communiste (qui n’ont, à l’évidence, aucune chance d’être au second tour), et qui déroulent des programmes pas plus mauvais que ça, les autres, tous les autres, en sont à se balancer insultes et injures diverses ; pendant que d’autres débauchent à tout va chez les copains ; et que d’autres arment déjà la kalach pour balancer hors de France tout ce qui ne s’appelle pas Durand. Oubliant un peu vite que la France, depuis la haute Antiquité, ne s’est bâtie que par immigrations successives. Ce qui n’excuse nullement les exagérations de tous poils mais il n’est pas inutile de le répéter.

Dans le même temps, le Macro(n) de l’Elysée retarde l’annonce de sa candidature et profite largement des fonds publics pour se faire sa pub. Sale bête !

Voter va être dur-dur, les enfants, car c’est pas vraiment un choix qu’on nous propose là ! Un tenant de l’ultra libéralisme pur et dur (tout-tout-tout pour les gros patrons !) ; deux extrêmistes dangereux ; une droitière qui ne parle que de kärcher ; des soi-disant gauches crédités de 2% par tête de pipe ; une Taubira qui, pour réunir la gauche, présente une division de plus… Toute ça, sé lo diab’ dan’ l’eau bénite… Une abstention record se profile.

Moi, je vais voter. Jadot au 1er tour, c’est sûr. Au second ? Saint-Expédit aide a mwin siouplé !

P.S. A la place du kärcher piqué à Sarko, je suggère à la Pécresse la « dégageuse d’émeute » de « Soleil vert ». Plus rapide, plus efficace, elle fait du boulot en gros et fournirait éventuellement de l’engrais pour pas cher.



Moteur allumé…

Le confort personnel à la place de la considération que l’on devrait avoir pour autrui… On voit de plus en plus d’abrutis et de crétines, dans leur sacro-sainte bagnole, à l’arrêt moteur allumé, très occupés à bavarder dans leur portable. Sachant qu’un moteur allumé à l’arrêt pollue plus qu’un poids lourd sur autoroute, qu’attendent les flics pour sévir ? Que l’un de nous, les passants, s’énerve et balance un grand coup de batte de base-ball dans la carrosserie ? Y’en a marre de la connerie, plus inflationniste que le CAC-40 !



Le coup de baguette

Guéguerre de la baguette par grandes surfaces interposées. C’est d’un ridicule qui prêterait à rire s’il ne s’agissait pas d’un appeau pour gogos. Encore un avatar de la guerre de l’ultra libéralisme et du profit à n’importe quel prix !



Les cafés se sucrent

Il y a de quoi se voiler la face… Hier, j’ai voulu me payer un petit café au lait dans une pâtisserie-salon de thé du centre de Saint-Denis que je ne nommerai pas. Quelle ne fut pas mon indignation en voyant qu’on me servait, en guise d’édulcorant, des sachets de sucre glace d’importation. Un sucre bien propre, quasi-transparent, sans goût, sans saveur, sans rime ni raison. Alors qu’on produit ici l’un des meilleurs sucres de la terre ! Sans doute le sucre raffiné, sans goût etc. est moins cher que le nôtre. Mais il en faut trois cuillères pour parvenir à ce que nous avons avec une seule de notre sucre créole. Encore et toujours le syndrome de la gouyav’ de France, plus l’appétit de profit. Car, m’étant adressé à la caissière, je lui fis part de mes observations. J’obtins en retour un grand geste désolé des deux bras : « Je n’y peux rien, monsieur. Nous servons le sucre qu’on nous donne ».

Sucre de France, carottes d’Australie, navets de Nouvelle-Zélande, pangasius de Thaïlande, comment voulez-vous que l’agriculture pays s’en sorte ?



Manès-Bonnisseau, la langue de bois

Ce lundi, plus de 600 enseignants ont été portés pâles pour cause de Covid. Mais pas de quoi affoler la Manès-Bonnisseau, rectrice.

« On a rappelé les 36 enseignants de la liste complémentaire. Donc les choses sont en ordre ; ne pas s’affoler ! » 36 pour en remplacer 600 ? Je ne suis pas fortiche en calcul mais tout-de-même… A part ça, tout va très bien, madame la Marquise. Il est vrai qu’en sa qualité d’ex-enseignante, la rectrice sait ce qu’on appelle la langue de bois. Et a très bien retenu sa leçon.

Oté, assez prend domoune pou d’couillons, don ! Akoz trop i relâche.



