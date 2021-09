A la Une . Les Chroniques de Tonton Jules #70

On se fout vraiment de nous ; à tous les étages. Mais ce sont les plus puissants qui donnent l’exemple. Tenez : le « panel » de citoyens choisis pour donner leur avis sur le climat a fait du bon travail… qui n’a servi à rien. Comment voulez-vous, après ça, que les petits malfrats (de la pub entre autres) ne se disent pas « Taïaut ! » Par Jules Bénard - Publié le Jeudi 16 Septembre 2021 à 13:10

Malhonnêteté intellectuelle des vendeurs : Pour vendre, ils disent n’importe quoi !



Un reportage télé intéressant sur le boum des machines à café. Mais un représentant d’une marque que je ne citerai pas a osé dire que « le café doit être moulu dans l’instant car le café moulu à l’avance perd son arôme en quelques secondes ». Mieux vaut entendre ça que d’être sourd. Car cela voudrait dire que, des siècles durant, au lieu de boire du café coulé, on n’a avalé que de l’eau chaude ! Je signale à ce sinistre individu que lorsqu’on ouvre un paquet de café moulu, une fois rempli le filtre, on referme le paquet avec un élastique et on colle le tout au réfrigérateur : le froid empêche l’évaporation de l’arôme ! Le meilleur café est le café-la-grègue, incontestablement. Puis le café des cafetières italiennes, et celui des cafetières électriques qui-prennent-leur-temps. Loin derrière viennent les cafés expresso et enfin les capsules polluantes. Un expresso, ça fait cher la bulle d’air.





Si vous êtes Vierge



« Que vous réserve ce mois-ci ? Envoyez votre signe au 88-18. Par exemple, si vous êtes Vierge, envoyez vierge au 88-18 ». Et si elle ne l’est plus ?





Fallait-il déboulonner le général Lee ?



Je suis contre l’esclavage, comme tout le monde. Cette partie de l’Histoire restera une tache énorme sur le front humain. Mais faut-il pour autant déboulonner les statues ? Ces dernières ne sont pas une ode aux faits ignobles qui parsèment l’histoire de tous les pays mais des témoins de ce qui s’est réellement passé. Elles sont un rappel à la mémoire, une leçon du passé, une façon de dire aux générations : « Voilà ce qu’il ne faut surtout pas refaire ! »





Sur les traces de M. Romero



Voilà un homme qui défend ses convictions avec une énergie communicative et un constant souci de l’humain. Effectivement : pourquoi empêcher une personne de choisir la mort plutôt que de souffrir comme un animal blessé des années durant ? De passage chez nous récemment, M. Romero a répondu à un journaliste que les religions étaient évidemment contre l’euthanasie. Ça, faut pas sortir de la Sorbonne pour le comprendre : au nom des Livres saints, on a le droit de tuer son semblable mais surtout pas de se donner la mort !



