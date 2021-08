A la Une . Les Chroniques de Tonton Jules #64

On va essayer de glisser quelques airs connus dans cette chronique, ne serait-ce que pour amoindrir la tristesse du temps qui passe. Parce qu’en effet, entre une pauvre dame disparue au Volcan, le gouvernement qui persiste à prendre les Français pour des demeurés, nos compatriotes antillais qui souffrent mille morts, etc. etc., il n’y a vraiment pas de quoi pavoiser. Par Jules Bénard - Publié le Samedi 14 Août 2021 à 07:19

Un gouvernement « demi-tour »…



« Depuis trois ans moi j’marche au pas

« Et nous aussi mon frère

« J’en ai plein le cul, et je sais pourquoi !

« Et nous aussi mon gars »

(Librement adapté de Sacha Distel)



A la fin de sa chanson, le génial crooner dit : « Demi-tour… droite ! » Nous, ce qu’on entend depuis ces années, c’est « quart-de-tour… où vous voulez ! »



Ce gouvernement, qui conné pu ni son devant ni son déyer, n’arrête pas de pondre des lois débiles sinon absconses et, devant les levées de boucliers, vomit dans la foulée des contre-ordres qui ne résolvent pas la quadrature du cercle des énarques non-disparus. Une preuve de plus, tiens… On vient de décider que le contrôle technique des deux-roues sera obligatoire incessamment sous peu. Pour obéir aux ordres de l’Europe, entité de plus en plus éloignée de la réalité des membres qui la composent.



Et puis… Tiens ? Ça ne plaît pas ? Bon, vous affolez pas, on reporte l’affaire. Oh la la ! Qu’ils sont pénibles à gouverner, ces Français ! Et nous qui les prenions pour des veaux… Le problème est qu’à force de subir un pseudo-président indécis, au courant de rien, éloigné de nous, plus soucieux de son image sur les réseaux sociaux que de la réalité du mal qui nous bouscule, on va se payer un nouveau président (ou une nouvelle ?) qui va serrer la vis de plusieurs quarts de tour !

Merci qui ?





Small is not so beautiful



Une discussion que j’ai plusieurs fois eue avec des amis : notre Réunion est si petite qu’il est impossible d’y disparaître comme ça. Cette pauvre Brigitte Ligney en est, hélas, un triste exemple. Je compatis à la douleur de sa famille et toute l’équipe de Zinfos aussi. Tout le monde s’est investi dans les recherches, la famille, la gendarmerie (exemplaire, la gendarmerie), les volontaires innombrables.



Mais, comme disaient nos gramounes, « lorsque la chiasse in rente dan’ rond, ou lé oki ! » Des exemples de disparitions incompréhensibles, on pourrait en citer des centaines. Je rappellerai celle de Sophie Grondin en 1986, c’était un samedi, veille d’une élection municipale, je crois. Cette jeune institutrice, habitant vers les Carrosses, devait être assesseur le lendemain dans un bureau de vote de Saint-Pierre où elle défendait les couleurs de M. Élie Hoarau.



Célibataire « libre », elle n’avait pas de souci particulier, gérait bien son budget personnel, n’avait aucun ennemi avoué et plein d’amis. Elle ne s’est jamais présentée au bureau de vote et plus personne n’a jamais entendu parler d’elle. Les enquêteurs de justice n’ont ménagé ni leur temps ni leur peine pour comprendre… et personne n’y a jamais rien compris. Ce n’est qu’un cas parmi tant d’autres. « Impossible. de disparaître » dites vous ?





Le coronavirus aux Antilles : comment pouvons-nous vous aider ?



On ne peut qu’avoir mal en constatant ce qu’endurent nos soeurs et frères des Antilles-Guyane. Pendant que nous, à La Réunion, voyons notre taux d’incidence diminuer (merci au préfet Billant qui a su prendre les bonnes décisions), chez eux ce taux atteint les 2.000 ! On se dit que ce n’est pas vrai. Et pourtant… Le coromachin, en dépit des fausses promesses des institutions, ne fera qu’augmenter sa virulence et ses effets mortels, c’est réglé comme du papier à musique.



La lutte contre la Nature est un combat illusoire, perdu d’avance. L’Humanité a tant massacré la Nature que quand celle-ci se venge, ça fait mal. Grave. Mais si nous pouvons aider ceux qui souffrent, why not ? Les personnels soignants de l’Hexagone se sont spontanément portés volontaires. Bravo ! Mais nous, ici ? Est-ce que notre sympathie sera suffisante, pour vous dire combien nous nous sentons proches de vous ? Et combien nous vous aimons.

Comment pouvons-nous vous aider ?





Messi-gros sous-foot fric !



Marre d’entendre les louanges dédiés à Messi qui rapporterait plus au PSG que ce dernier ne le lui versera : 40 millions par an. Excusez du peu. Messi est sûrement le meilleur joueur du monde, ce n’est pas moi qui dirait le contraire. Mais le foot n’est plus une affaire de sport ; uniquement de pognon. L’état arabe « possédant » le PSG et accessoirement le Georges V, ne s’intéresse pas au sport mais à sa seule image de marque. C’est facile, quand on a du fric à revendre (oups !), « d’acheter » les meilleurs joueurs de la planète. Avec ces meilleurs joueurs, les supporters affluent ; et avec ça, les commandes pub, le gros pognon, les droits télévisés etc. C’est du sport, ÇA ??