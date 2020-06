A la Une .. Les Chroniques de Tonton Jules #6 - Trahisons et reniements à tire-larigot : in gros panier crabes-la-taille

Par Jules Bénard - Publié le Samedi 13 Juin 2020 à 11:13 | Lu 316 fois

Alain Armand a soi-disant été de gauche (et même d'extrême). Là, il se couche avec la droite. Bientôt il sera chez Marine. C'est qu'il a pris goût au pouvoir et au pognon, ce brave Janus. La droite paye mieux ?... Il ose dire à la télé "qu'il ne s'agit pas de trahison". Trahison : n.f. action de trahir son pays, une cause, etc. (Petit Larousse illustré). N'importe quoi pourvu que ça paye et qu'on reste sur le devant de la scène. A Saint-Benoît, ce sont les ex-partisans de Leconstant qui s'insurgent de voir leur chef de file s'allier avec la droite. A Saint-Denis, Nassimah (droite puis coco) s'allie avec Erika pendant que la Nalini va picorer les fesses au Didier-de-Khéops parce qu'elle n'a pas été choisie par Annette en qualité de tête de liste. En fin de compte, ceux qui gardent le nez propre ne sont pas légion et la désaffection du citoyen lambda n'a plus de quoi étonner. Il faut dire aussi que le nombre de repris de justice ayant le front de se re-présenter devant les urnes fait dire que la Justice a besoin d'une sérieuse réforme : si on compte les Annette, les Sini, les Claude et les Cyrille, on se dit que Domenjod devrait être agrandie. Ils ont tous pris des leçons de dialectique chez les Énarques, à savoir parler po taz nout' guèl ! Car... comment justifier que celui que je traitais de chien galeux hier devienne brusquement mon meilleur ami ? Hein Alain ?







"Déboulonnez" qu'ils disent !



Il faut déboulonner les statues, qu'ils disent. Parce que ces gens ont eu à faire avec l'esclavage. Jardinot a raison : Zot' la tué couillon po prendre la place ! Je déteste qu'on trafique l'Histoire. Si Mahé de Labourdonnais ou Pierre Poivre se sont accommodé de l'esclavage, ils n'ont pas été trafiquants ni négriers. Ces gens font partie de notre Histoire. Là, du coup, devant ces rafales de Kalachnikov initiées par la stalinienne du PCR, j'ai l'impression de me retrouver en pleine époque soviétique, quand il était recommandé d'effacer des photos officielles le portrait des membres du parti tombés en disgrâce ! Quand on ne les faisait pas assassiner carrément comme Trotsky etc. Voilà maintenant que ces cervelles mitées veulent faire interdire « Autant en emporte le vent ». Eh ! Oh ! Où on va comme ça ? Ce n'est pas parce qu'on aime Clark Gable qu'on est partisan de l'esclavage ! Ou alors, on va aussi interdire tous les westerns parce que les Américains ont massacré les Indiens ? Et brûler les films de guerre montrant des nazis. Et aussi « Orange mécanique ? »... Je suggère de déboulonner toutes les statues de De Gaulle parce qu'il a été condamné à mort pour trahison par le gouvernement de Vichy. Tant qu'on y est, on pourrait ériger d'immenses statues à la gloire des Africains qui ont capturé et vendu leurs frères noirs aux négriers. Logique... puisque cette monstruosité qu'est l'esclavage est à mettre sur le seul compte des Blancs, selon sainte Françoise.