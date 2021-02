A la Une ... Les Chroniques de Tonton Jules #43

Par Jules Bénard - Publié le Mercredi 17 Février 2021 à 13:56 | Lu 258 fois

Les petites boutiques des Galeries ? Comprends pas.

On ferme les petites boutiques des galeries commerciales alors qu'il n'y a jamais, à la fois, beaucoup de gens là-dedans. Et que clients et vendeuses respectent les gestes-barrières. Alors que dans le même temps, ça se bouscule aux caisses de la même grande surface, juste à côté. Faut-il y voir quelqu'influence des gros bonnets de la grande distribution à laquelle seraient soumises ces autorités qui nous imposent des règlements que nous ne comprenons pas ? Encore, que l'on boucle la FNAC de Duparc, je comprendrais, on y est si mal reçu, sinon pas reçu du tout... Mais les autres ? Ils ne font de mal à, personne. Ils triment comme des boeufs dans la Pente-Nicole pour gagner cinq sous. Et les « gros », en face, ils continuent à engraisser en nous vendant du Nutella, autrement dit de la merde à base d'huile de palme. Arrête èk ça, oté !



Sourate IV, verset 38

Quand on me donne un livre, je le lis séance tenante. Mon ami Younoussa Bamana, premier et ancien président du Conseil général de Mayotte, m'a fait don d'un très beau Coran, que j'ai lu de A à Z et relu et re-re-lu.

Première constatation, on n'y trouve nulle part la recommandation de tuer ceux qui ne pensent pas comme vous ! Nulle part !!! C'est une invention de soi-disant « interprètes » auto-proclamés.

La seconde constatation concerne ce membre de la famille royale qatarie refusant de saluer les femmes arbitres. La sourate IV, verset 38 du Coran, dit : « L'homme est supérieur à la femme pour la raison que Dieu a placé celui-ci au-dessus de celle-là ». C'est un peu facile, non ? C'est comme la Loi de Moïse, soi-disant inspirée par un Eternel, recommandant chaudement de lapider la femme adultère. Cette même loi ne dit rien (par discrétion machiste ?) des hommes adultères. Heureusement qu'est arrivé un Homme qui a réhabilité la Femme.



A propos de grammaire...

Je ne citerai pas, par pure charité non-chrétienne, la télé locale qui a osé écrire, au bas de l'écran : « ...les contrôles seront plus strictes ».



Les robots ménagers : des tueurs ?

Passionnant reportage sur Télématin à propos de ce que peuvent accomplir les robots ménagers nouvelle génération. Ils ramassent même les miettes oubliées par terre sans qu'on leur demande rien. Un début ? Ou le prélude à pire ?

Cela me rappelle un film angoissant, vu voici quelques décennies, « Le cerveau d'acier ». Les humains, cons comme la lune (« et y'a pas d'éclipse », dit mémé Bodin's), inventent un super robot destiné à régler pas mal de choses. Mais ils l'ont si mal conçu, que le cerveau d'acier se prend la tronche, se sur-perfectionne tout seul et décide de régler TOUS les problèmes de la planète. Sans partage. Quant à ceux qui ne sont pas d'accord, le robot ordonne aux soldats de le fusiller devant la porte de son bunker style ligne-Siegfried.

Le reportage vante les « immenses » qualités de M. Silicone. Il fait la cuisine, la vaisselle, le lavage, le ménage, les courses... et on ne nous dit pas tout.

J'entends bien. Mais s'il se mêle, un de ces quatre matins, d'entrer dans les cagouinces au moment où vous larguez votre pêche, qu'il lui prenne l'idée de vous torcher le prose, et qu'il se transforme en PQ, ben... gaffe, des fois qu'il se trompe de manipulation !!!!!!! Parce que ce magicien a des doigts d'acier de 40 cm.

Pour ne plus rigoler : vous comprenez que je suis contre. « Profondément » contre. Vous allez le programmer pour réussir un meilleur rougail la morue que moi ?

Et si je lui dis qu'on ne met pas de safran dans un rougail, il fait quoi ? Il me flingue ? Il me fait subir des choses innommables ? Il m'oblige à lire tout BHL ? Non mais, au secours ! Le progrès oui, mais pas au prix de n'importe quelle enculade !



