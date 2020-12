A la Une ... Les Chroniques de Tonton Jules #36: Pour finir 2020... ou commencer 2021 en beauté (?)

Je vais vous dire : pour que notre monde tourne si mal, il faut que nous soyons bien dérangés pour préparer ainsi la prochaine extinction de l'espèce, de toutes les espèces. Je sais bien qu'il y eut d'autres extinctions avant la prochaine ; et chaque fois, le Terre s'est recréée. Mais ce coup-ci... "J'ai des doutes", comme disait Devos. Parce que ce coup-ci, c'est l'être humain qui tresse ses propres cordes et qui choisit son pied' mangue ! Enfin, s'il y a tant de mauvaises nouvelles à retenir de cette Anne catastrophique, il y a quand même quelques réjouissances. Par Jules Bénard - Publié le Mardi 29 Décembre 2020 à 12:19 | Lu 136 fois

Trump, Bolsonaro, Poutine, Le Pen, etc. Tous de dangereux cinglés !



En plus d'une crise sanitaire pas piquée des hannetons, l'année 2020 nous aura apporté une recrudescence de certaines dangerosités. Je veux parler de la montée en puissance de certains despotes et assimilés devant lesquels personne n'ose se dresser ouvertement. Trump, qui vient heureusement de se faire virer, a quand même eu le temps, cette année, de faire des siennes et des saumâtres. A commencer par l'Obamacare, dont il a repoussé plus loin les limites. « Que les Américains nécessiteux aillent se faire pendre et vive l'ultra capitalisme ! » est son credo... Le climato-sceptique du Brésil, le Bolsonaro qui accepte que l'on brûle les derniers hectares d'Amazonie... et remet en route les Escadrons de la mort dans les favélas... Poutine qui sévit contre les Kurdes et aide l'Azerbaïdjan à voler des territoires aux Arméniens tout en favorisant la mafia russe et en « piquant » ses opposants... Duterte-le-monstrueux, qui ordonne à ses policiers de flinguer les citoyens dehors la nuit... sans compter ces fous-de-Dieu qui assassinent au nom du très-Haut... Vous croyez que 2021 va améliorer le zambrocal-des-cinglés ?



Saint Étienne : c'est qui, ça ?



Il ne fut pas n'importe qui et occupe même une place primordiale dans le monde chrétien. Il vient d'avoir sa fête ce 26 décembre ; mais curieusement, dans une île où l'on interview tout et n'importe qui à la sortie des églises (souvent pour entendre des réponses navrantes de naïveté), son nom n'a seulement jamais été évoqué. Pardonnez alors au mécréant qui vous parle d'effectuer un petit rappel mystique : Etienne fut le tout premier martyr de la chrétienté, lapidé aux portes de Jérusalem par ceux-là mêmes qui venaient de laisser crucifier son maître. Très jeune, très enthousiaste, il s'apprêtait à partir de par le vaste monde répandre La Parole. Voir « les Actes des apôtres » pour plus ample informé. Et paix sur la Terre aux hommes (et femmes aussi) de bonne volonté.



Les salauds masqués



Reportage édifiant et proprement atterrant, hier à la télé. Des bénévoles, admirables de ténacité, ont entrepris de récurer leur rivière, dans l'Est. Il y a quelque six mois, ils en avaient retiré une tonne de saloperies diverses et très variées. Hier, un peu moins de cochonneries mais enfin, pas n'importe quoi, dont une roue de tracteur ?!?!??!!! Et tout plein de masques anti-coromachin. Ces masques usagés que l'on retrouve partout, sur la chaussée, dans les caniveaux, sur les trottoirs, sur les plages... Des nids à infection qui prouvent une seule chose : ces anti-civiques se foutent comme de l'an-quarante de contaminer les autres. Après, quand zot marmailles va tombe malades, zot va crie l'assassin. L'information ne suffit plus ; la répression non plus ; alors... ça va peut-être mieux marcher si on les insulte ? Allons-y ! Vous êtes des salauds, mesdames et messieurs qui jetez vos masques. Vous ne méritez pas le qualificatif « humains ». Vous n'êtes que des fumiers qui ne méritez même pas de partager une soue. Si ce que je dis ne vous convient pas, sachez que je m'en contrefous. Vous êtes méprisables.



Quatre ans pour un pont ?



Les journaux en parlent comme d'une performance : 4 ans pour bâtir le nouveau pont de la rivière-des-Galets. Je trouve ça plutôt honteux, au contraire. Nos anciens, avec 1.000 fois moins de moyens, n'avaient pas mis aussi longtemps pour faire l'ancien pont métallique et il est toujours aussi performant ; sauf que l'inflation exponentielle de la circulation a conduit aux embouteillages que l'on sait. Sa solidité n'est pas en cause. Mais pourquoi 4 ans ? Parce que les entreprises de BTP sont toutes tenues par des syndicats qui, à la moindre remontrance du payeur, à la plus petite tape sur les doigts, brandissent leur étendard favori, la grève. La grève, je suis pour, bien sûr, mais pas pour des bricoles.



« Le Chat est parmi nous » Enfin !



Pour adoucir l'atmosphère quelque peu morose de cette fin d'année, Philippe Geluck a la merveilleuse idée de nous servir les dernières aventures de son héros au sourire énigmatique : « Le chat est parmi nous ». Rien que la couverture vaut qu'on se le procure dare-dare : les occasions de se muscler les zygomatiques ne sont pas si nombreuses ; il ne faut pas perdre la moindre occasion.









Mes prochaines chroniques, vous y aurez droit dans un an. Dans quelques jours, en fait. En attendant de nous retrouver, je vous souhaite à toutes et tous un bon réveillon. Je vous souhaite aussi une très bonne année, pour vous et pour tous ceux qui vous sont chers. Et rappelez-vous que même si les gestes barrières sont parfois casse-bonbons, je vous l'accorde, ils sont les seuls susceptibles d'enrayer la propagation de cette cochonnerie que l'on a mise trop vite sur le dos d'un animal en voie de disparition. Heureuse année 2021.



JULOT.



Jules Bénard Le plus ancien de l’équipe ; la mémoire de Zinfos. Jules Bénard, globe-trotter et touche-à-tout... En savoir plus sur cet auteur