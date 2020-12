Les Chroniques de Tonton Jules #35

Comment arrêter le monstre de la Maison Blanche ?



Réponse : on ne peut pas. Car le baba-Michelin machiste, décoloré, inculte, adulateur d’Andrew Jackson, le président le plus raciste que les USA aient encaissé, un grand massacreur d’Indiens devant l’Éternel, se croit investi de la science infuse et, même le nez dans sa m…, refuse la réalité. « C’est moi que j’ai raison, point barre ! »



Il vient de limoger son Ministre de la Justice (un de plus) parce que ce dernier a refusé d’entrer dans son jeu des élections truquées. Alors même que Biden a plus de 7 millions de voix d’avance. Jamais, surtout à ce niveau, la Constitution voulue par les Pères de l’Indépendance, n’a été ainsi bafouée.



Là, cet ogre avide de chair fraîche compte bien, avant son éjection proche, faire procéder à l’exécution capitale de 23 Américains errant dans les couloirs de la mort (plus de Noirs que de Blancs, ça va de soi) avant de filer de White House kilott’ dans la main. Car ce monstre sanguinaire est, et l’a dit plusieurs fois, partisan acharné de la peine de mort.



La Grande-Bretagne, après une période d’abolition, a remis la peine ultime en vigueur… pour voir. Et s’apercevoir que la soi-disant exemplarité de la peine n’était qu’un énorme mensonge. Trump, lui, reste persuadé qu’il vaut mieux être exécuté que moisir dans une cellule à vie. Il n’a jamais accordé aucune grâce.



S’il avait pu, il aurait volontiers fait exécuter Me Badinter comme enquiquineur patenté.





La recette de Madame Antou : enfin un vrai pâté créole !



Depuis bien trop longtemps, la télé nous rebat les oreilles et nous comble de dégoût avec les recettes de soi-disant « pâtés » qui n’ont de créole que le nom. A la confiture de papaye, à la crème de goyavier, voire sans aucune garniture du tout. Et pourquoi pas au sashimi de crabe synthétique, tant que vous y êtes ?



Avec des mines gourmandes, des sourires de fins connaisseurs et une franchise d’âne qui recule, on tente de nous expliquer que ces horreurs vendues en grandes surfaces représentent le fin du fin de notre gourmandise-pays.



Cette fois, je me suis régalé mentalement en dégustant le coup de main de Madame Antou : un pâté créole avec le « godiveau ». Enfin! Je me suis retrouvé d’un coup dans ma pré-adolescence, à Cilaos, à m’extasier devant nénène Ida, Mère-Fine, Mamie Francia ; l’une préparant la pâte à larges brassées dans ses bassines en cuivre ; l’autre cuisant le godiveau porc/poulet ; la 3è dosant jalousement la quantité de liqueur destinée à peaufiner le parfum final.



Productivité oblige, la pub nous conduit à aimer des horreurs n’ayant plus rien à voir avec notre merveilleuse gastronomie traditionnelle : bonbons-piment surgelés sans piment ; samoussas calibrés, sans goût, ni rime, ni raison ; boulettes de poisson qui feraient honte à un apprenti cuisto ; viande de boeuf émincée « pour shop suey » pleine de z’éclis d’zossailles ; bonbons la rouroute à la farine de blé… j’en passe et des plus vermifuges.



Comment s’étonner, après cette démesure, que nos jeunes, désorientés, privilégient un moche mac-do à un succulent cari gras-doub’ ?





La mémoire de l’esclavage ? Une vaste farce !



Que l’on commémore l’Abolition, que l’on éduque les jeunes générations sur ce que fut cette monstruosité, l’esclavage, je suis POUR. Il y a toujours eu, dans l’histoire de l’Humanité, d’énormes aberrations que l’on sait raconter mais jamais expliquer. L’esclavage, le nazisme, les camps d’extermination, le Goulag, le stalinisme, le pol-potisme, les Champs de la mort, les dictatures (droite et gauche confondues). Tout ceci, vous et moi le savons pertinemment.



Ce qui me choque profondément, c’est que lorsqu’on évoque l’esclavage, aucun « savant historien » ne parle JAMAIS de la survivance de cette négation de l’être humain. A croire qu’il faudrait pudiquement oublier, diplomatie voulant, que l’esclavage existe aujourd’hui. Dans les pays du Golfe, par exemple. Mais ne vexons pas ces pays : ils nous abreuvent de pétrole. En Inde également, où des gens peuvent se réduire en esclavage pour liquider les dettes familiales : mais chut ! Ils acceptent nos déchets.





La Convention pour le climat : une opération comm’ purement Macron !



Les élections approchent. Il importe de mettre des billes dans son sac ; surtout quand on sent venir le vent du boulet. L’écologie devenant un des principaux sujets de préoccupation, Jupiter a bricolé la « Convention pour le climat » avec 150 participants. Jurant, main sur le coeur, que toutes les remarques seraient prises en compte.



Patatras ! Les conclusions de la Convention sont simples : il y a beaucoup à faire, et dans l’urgence en plus. Résultat des réflexions en main, le mari de Brigitte opère une brusque volte-face en disant (je traduis) : « On verra ! On verra ! »



Vous appelez « ça » un Président ? Tout au plus un joueur de « carte rouge/carte noire » un peu habile mais sans plus.