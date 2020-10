Société Les Chroniques de Tonton Jules #25 - Drame dans le grand Sud malgache : Souvenons-nous de Collienne et « Kéré »

"Kéré" signifie chaleur épouvantable, sous toutes ses formes et avec toutes ses conséquences... catastrophiques. Nous venons tous de voir avec un immense serrement de gorge, ces images d'enfants, de vieillards, de femmes et d'hommes (car la famine n'épargne personne) maigres à faire peur et, littéralement, crevant de faim. Toute cette population survit à peine en faisant bouillir des raquettes de cactus. Ces mêmes raquettes qui aident à peine les zébus à survivre. Par Jules Bénard - Publié le Mardi 6 Octobre 2020 à 13:27 | Lu 1897 fois

C'était déjà le cas, voici quelques années. Lors d'un voyage entre Tolagnaro, Fort-Dauphin, Ambovombé et Amboisary-Sud, notre ami Jean-Marc Collienne avait été si ému par cette catastrophe humaine qu'il avait décidé d'y mettre la main. Fort de sa renommée personnelle et du pouvoir de la télévision, il avait lancé l'opération "Kéré", confiant en la générosité de notre population et le fait qu'il y a une parenté certaine entre les Malgaches et nous. Son projet, généreux, était de créer des citernes et des impluviums dans tout le grand Sud, histoire de donner de l'eau ; de l'eau à boire, de l'eau de lavage, de l'eau d'irrigation.



L'opération "Collienne-Kéré" avait fonctionné du feu de Dieu et avait rapporté des dons au-delà de toutes espérances.



Souvenons-nous de ces images affreuses d'enfants des écoles ne mangeant qu'une gamelle de riz bouilli dans de l'eau boueuse. Sans rien d'autre avec ! C'est encore le cas aujourd'hui.



À cette époque, Ravalomanana s'apprêtait à vendre aux Coréens toute cette partie de son propre pays... pour y planter du riz. Heureusement qu'on l'a viré. Juste à temps.



Les Coréens, eux, auraient trouvé de l'eau. Car contrairement aux apparences navrantes, il y a de l'eau, dans le sous-sol du Sud malgache ; mais elle est très en profondeur. Si profonde qu'aucun gouvernement malgache ne s'est donné les moyens d'aller la chercher. Laissant à sa population le soin de survivre avec des plantations peu exigeantes en eau, manioc, patates douces, cactus, choka bleu...



Les citernes et impluviums de Jean-Marc sont toujours là mais ne servent hélas à rien : il n'a pas plu depuis un an.



Comment pouvons-nous aider cette population chaleureuse, cette population qui nous est proche. Car, faut-il le rappeler, parmi les premiers colons de 1663, il y avait les dix Malgaches de Fort-Dauphin. Dont les parents d'Anne Mousse, notre 1ère ancêtre à tous.



Mais quand bien même ne seraient-ils pas nos lointains parents... on ne peut rester insensible à leur immense détresse !



J'ai vu qu'un entraineur de foot de l'Est avait lancé une opération de secours. Comment peut-on le soutenir. Je ne peux guère bouger mais je suis prêt à exploser mon forfait téléphonique pour lui apporter tous les concours possibles.

Comment le joindre ?



