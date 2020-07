A la Une .. Les Chroniques de Tonton Jules #15 - L’Europe, Trump, la NRL : Tout fout l’camp, les enfants !

Publié le Mardi 21 Juillet 2020

L’Europe bidouillée par des enfants de choeur



Exception faite de quelques souverainistes et autres extrémistes, personne n’est sérieusement contre l’Europe. Encore faut-il savoir de quelle Europe il s’agit et là, on doit encore convenir que Charles avait encore raison : « On ne va pas faire l’Europe en sautant sur sa chaise comme un cabri ! » Si on avait pris plus le temps d’y réfléchir, on aurait peut-être fini par convenir qu’une entité fédérale était largement supérieure à ce bazar supra national qui étouffe les individualités. Les Yankees, qui savent faire autre chose que du Coca et des Mac Do, ne sont pas des imbéciles : les lois fondatrices de la nation américaine tiennent compte à la fois de la raison d’État et des sentiments de chaque État en particulier. La monnaie, la défense nationale, les affaires étrangères sont du ressort exclusif de l’État fédéral. Pour le reste, l’éducation, la justice, les libertés publiques, chaque État fédéré légifère sans contrainte, sans épée de madame Auclès, comme disait Béru. Cela conduit parfois à des errements qui feraient rigoler un âne non bâté. Comme l’interdiction de citer le nom de Darwin dans certains recoins encore créationnistes comme au Texas. Mais grosso modo, ça fonctionne plutôt pas mal. Je ne dis pas que le modèle est parfait. Il suffirait de l’adapter en fonction des sensibilités européennes et dieu sait si elles sont nombreuses. Par exemple empêcher des bureaucrates n’ayant jamais vu une vache imposer la politique laitière de la France. Résultat des courses, ils sont aujourd’hui dans l’incapacité totale de s’entendre sur un plan de relance indispensable pourtant après la crise sanitaire, économique et sociale que le monde entier traverse. Au lieu de donner à la planète une leçon de solidarité et d’efficacité, l’Europe se couvre d’un ridicule sans nom ! Les Britanniques ont ouvert la voie de l’implosion… Qui sera le suivant ? L’Italie ? Elle serait bien bonne, venant d’un des pays fondateurs.



Trump ment sans vergogne, encore et toujours… et personne ne dit rien !



Hier, devant les caméras (afin que nul n’en ignore), le bibendum décoloré de White House a osé dire que les USA étaient le pays le moins contaminé de la planète. Alors que c’est exactement les contraire : l’Amérique du Nord est la zone la plus contaminée, marquée à la culotte par le Brésil puis Taïwan (chiffres rapportés à la densité humaine). Il a même produit un papelard. Plus exactement, il a montré une feuille de papier sans que le contenu en soit dévoilé, pour tenter de prouver que d’une, il a raison de refuser le masque, que deuxièmement, il ne se trompe jamais, que tertio, nous sommes tous des crétins. L’extrême abruti de Brasilia, le Bolsonaro de mes roubles ignobles (re-dixit Béru) ne dit rien d’autre quand même tout le bois d’Amazonie ne sera bientôt plus suffisant pour fabriquer des cercueils. La proximité humaine des favelas, comme celle des bidonvilles de Mayotte ou de Calcutta, crée des foyers de propagation qui foutent une trouille du tonnerre de Zeus. Si on laisse faire de tels crétins de dirigeants aveugles, sourds et cons, la race humaine connaîtra bientôt sa énième extinction de masse. Mais cette fois, les amis, c’est l’Homme lui-même qui aura créé sa perte, pas un astéroïde égaré ni une éruption volcanique. Désolé de paraître si pessimiste : je ne crois plus en l’avenir de l’être humain.



La NRL : suite… et fin ?



Il fallait s’y attendre, les transporteurs ne sont pas contents, le disent et le montrent. Sauf que ce coup-ci, avec une courtoisie qu’on ne leur connaissait pas, ils n’ont pas voulu faire supporter aux conducteurs réunionnais leur colère. Ils ont manifesté sans pour autant bloquer les routes. On comprend leur ire : alors qu’un accord avait été passé, la Région n’a toujours rien fait. La NRL s’étiole, se flétrit, périt de consomption. On n’a toujours pas trouvé de site d’extraction de « grosses roches » pour finir les deux petits kilomètres qui restent. On ne va pas pour autant exploser la NRL à coups de pains de C4 ! Maintenant qu’on y a mis tous nos moyens (à rembourser sur des décennies), il faut bien l’achever. Il y aurait bien un moyen, remplacer les « gros galets » introuvables par une production accrue de tétrapodes, ce qui assurerait aux transporteurs leur gagne-pain. Mais la Région, évidemment, ne va pas s’y résoudre : ce serait admettre que cette route-digue a été choisie en fonction de ses rapports en dessous de table et non pas parce que c’était la meilleure solution. Ces mêmes transporteurs y sont aussi pour quelque chose. Ils se sont endettés avec achats de camions, pelleteuses, french letters etc. Sans jamais se demander si le projet était viable. Il y avait du fric à gagner, le reste étant sans la moindre importance. Or, messires Mongin et affidés, il n’est pas question qu’on vous donne l’autorisation de démolir nos sites naturels ! Même si j’avance péniblement avec des béquilles, lors de la prochaine chaîne humaine à Étang-Salé, vous me trouverez sur votre chemin. Vos hommes, je les attends de pied ferme… si j’ose le dire. J.B.



