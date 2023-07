A la Une . Les Chroniques de Tonton Jules #148

Je ne vous parlerai pas de l’Ukraine ce jour. Il n’est pas besoin d’aller aussi loin pour se désoler de notre avenir. Par Jules Bénard - Publié le Mardi 18 Juillet 2023 à 06:23

Les Rafale comptent plus que les hommes



Je suis comme la plupart des Français, cocardier peu ou prou. J’aime cet étalage de force, pourquoi ne pas le dire. Surtout que les armements français comptent parmi les plus efficaces de la terre… Tant il est vrai que l’homme ne déploie jamais autant de savoir-faire et de science que lorsqu’il s’agit de démolir la tronche de son voisin.



J’aime voir défiler ces glorieux combattants que sont les pompiers, les Légionnaires, la somptueuse Garde républicaine, et l’Armée de l’Air pour des raisons purement familiales.



J’ai donc assisté au défilé de ce vendredi, aidé par les excellents reportages de France Télévisions. Mais il y a une arête qui me reste en travers de la gorge : les honneurs rendus au premier Ministre indien à qui on a remis la Légion du même nom.



Cet homme est quand même un droitiste extrême, merde !



Son gouvernement cautionne l’emploi des gosses à UN euro par jour, pour des conditions de travail offusquantes. Il cautionne les grosses entreprises qui polluent comme tu respires. Il n’a jamais aboli le système des castes, bien au contraire. New Delhi est la ville la plus polluée du monde (dans un match, les joueurs ne voient même plus leurs adversaires tant l’air est chargé en microparticules) et il s’en fout. Sa police n’a de compte à rendre à personne lorsqu’elle massacre une « sale gueule », etc., etc.

Ah, j’oubliais, l’Inde a commandé 24 Rafale et 4 sous-marins nucléaires d’attaque !



Bonsanmécébiensur !



Rafale battait sérieusement de l’aile bien qu’il soit un des meilleurs supersoniques d’attaque… et de loin le plus cher. Mais ses qualités et ses performances sont sans égal. Quant à nos sous-marins d’attaque, leurs qualités ne sont plus à démontrer. Ces commandes vont renflouer les caisses de Dassault, de l’industrie française et du budget de l’État, j’entends bien.



Mais ce pognon inattendu valait-il le prix de la vie de millions d’Indiens mourant de la pollution, d’un quasi-esclavage des travailleurs, de l’emploi éhonté de milliers d’enfants surexploités, d’un refus affiché de tenir compte des solutions anti-pollution, de la destruction programmée de la planète au profit des multi-nationales indiennes ?



Alors que la sixième extinction de masse arrive ?

« T’inquiète, me dit-on, Macro(n) est soucieux de notre planète ».

Ouf ! me voilà rassuré.





« Le côté festif de la fête »



Allez ! Anon rir in’ ti guine. Enfin, essayons… car avec les alarmes ici ou là…



Au JT de RFO, le 29/06, à propos de la Fête du chouchou, M. Fouassin a parlé « du côté festif de la fête ».



J’aime bien M. Fouassin. C’est manifestement un bon maire pour sa Salazie ; tout comme il est un bon médecin d’après mes renseignements. C’est aussi un homme d’humour qui, je l’espère, ne voudra pas m’arracher les yeux si je le moucate un peu.

Car la Fête est festive en elle-même, monsieur le maire. C’est ce qu’on appelle un super pléonasme. Comme le « côté ludique du jeu » si souvent entendu.



J’entends que la Fête du chouchou a connu tout le succès espéré et j’en suis heureux : in daube chouchou èk deux saucisses pétées, koça lé plus meuilleur qu’ça ?





Etat vétuste…



Visitant par hasard Marseille, le Jupiter de l’Elysée s’est dit surpris de « l’état vétuste de certaines cités marseillaises ». Ses larmes de crocodile faisaient mal à l’âme.



Cela prouve une seule chose : il connaît mal l’état de la France. Il aurait pu aussi bien dire « l’état vétuste de TOUTES les cités marseillaises ; l’état vétuste, voire inhumain, des banlieues de France ; l’état monstrueux des bidonvilles de Mayotte (eux, on les expulse à coups de tracto-pelles et de gendarmes) ; l’état des bidonvilles et autres logements dits sociaux de Saint-Denis de La Réunion, de Saint-Louis de La Réunion, de Nouméa… »



Mais aussi, à force de ne fréquenter que les grands patrons de banques et multinationales…

S’est-il déjà régalé d’un sandwich pain/sardines en boîte ?





La vanille Bourbon



C’est juste pour dire… Dans tous les reportages télé ou radio, on s’extasie sur la qualité de notre vanille Bourbon et je suis d’accord : elle est sublime.



Mais ne pourrait-on pas, en ces mêmes occasions, évoquer un petit Cafre mort dans une misère sordide, Edmond Albius ?

Contrairement à la légende, sa découverte de la fécondation artificielle ne lui a rien rapporté, il n’a jamais été affranchi : la gloire en est revenue à son « propriétaire ».



Des caméras à l’école ?????



Des caméras dans les écoles, et quoi encore ? Vous ne pensez pas qu’on est déjà assez fliqué comme ça ?





Les éruptions hors enclos



Les images d’éruptions de notre Fournaise sont toujours magnifiques, tous médias confondus.



On ne cite pas assez, à mon avis, l’éruption de 1977 qui a détruit une partie de Sainte-Rose et a mis à l’honneur le maire Alix Elma, lequel s’est décarcassé pour aider ses administrés à monter dans les camions d’évacuation, ainsi que les militaires et la Gendarmerie française qui se sont dépensés sans compter.



Les deux seuls représentants de la presse sur place alors, furent Daniel Vaxelaire, chef des info locales au Quotidien, et Daniel Ubertini, photographe au même journal. Et Roland Bénard qui en a tiré des clichés sublimes.



Des Zoréoles comme je les aime. Je suis comme la plupart des Français, cocardier peu ou prou. J’aime cet étalage de force, pourquoi ne pas le dire. Surtout que les armements français comptent parmi les plus efficaces de la terre… Tant il est vrai que l’homme ne déploie jamais autant de savoir-faire et de science que lorsqu’il s’agit de démolir la tronche de son voisin.J’aime voir défiler ces glorieux combattants que sont les pompiers, les Légionnaires, la somptueuse Garde républicaine, et l’Armée de l’Air pour des raisons purement familiales.J’ai donc assisté au défilé de ce vendredi, aidé par les excellents reportages de France Télévisions. Mais il y a une arête qui me reste en travers de la gorge : les honneurs rendus au premier Ministre indien à qui on a remis la Légion du même nom.Cet homme est quand même un droitiste extrême, merde !Son gouvernement cautionne l’emploi des gosses à UN euro par jour, pour des conditions de travail offusquantes. Il cautionne les grosses entreprises qui polluent comme tu respires. Il n’a jamais aboli le système des castes, bien au contraire. New Delhi est la ville la plus polluée du monde (dans un match, les joueurs ne voient même plus leurs adversaires tant l’air est chargé en microparticules) et il s’en fout. Sa police n’a de compte à rendre à personne lorsqu’elle massacre une « sale gueule », etc., etc.Ah, j’oubliais, l’Inde a commandé 24 Rafale et 4 sous-marins nucléaires d’attaque !Bonsanmécébiensur !Rafale battait sérieusement de l’aile bien qu’il soit un des meilleurs supersoniques d’attaque… et de loin le plus cher. Mais ses qualités et ses performances sont sans égal. Quant à nos sous-marins d’attaque, leurs qualités ne sont plus à démontrer. Ces commandes vont renflouer les caisses de Dassault, de l’industrie française et du budget de l’État, j’entends bien.Mais ce pognon inattendu valait-il le prix de la vie de millions d’Indiens mourant de la pollution, d’un quasi-esclavage des travailleurs, de l’emploi éhonté de milliers d’enfants surexploités, d’un refus affiché de tenir compte des solutions anti-pollution, de la destruction programmée de la planète au profit des multi-nationales indiennes ?Alors que la sixième extinction de masse arrive ?« T’inquiète, me dit-on, Macro(n) est soucieux de notre planète ».Ouf ! me voilà rassuré.Allez ! Anon rir in’ ti guine. Enfin, essayons… car avec les alarmes ici ou là…Au JT de RFO, le 29/06, à propos de la Fête du chouchou, M. Fouassin a parlé « du côté festif de la fête ».J’aime bien M. Fouassin. C’est manifestement un bon maire pour sa Salazie ; tout comme il est un bon médecin d’après mes renseignements. C’est aussi un homme d’humour qui, je l’espère, ne voudra pas m’arracher les yeux si je le moucate un peu.Car la Fête est festive en elle-même, monsieur le maire. C’est ce qu’on appelle un super pléonasme. Comme le « côté ludique du jeu » si souvent entendu.J’entends que la Fête du chouchou a connu tout le succès espéré et j’en suis heureux : in daube chouchou èk deux saucisses pétées, koça lé plus meuilleur qu’ça ?Visitant par hasard Marseille, le Jupiter de l’Elysée s’est dit surpris de « l’état vétuste de certaines cités marseillaises ». Ses larmes de crocodile faisaient mal à l’âme.Cela prouve une seule chose : il connaît mal l’état de la France. Il aurait pu aussi bien dire « l’état vétuste de TOUTES les cités marseillaises ; l’état vétuste, voire inhumain, des banlieues de France ; l’état monstrueux des bidonvilles de Mayotte (eux, on les expulse à coups de tracto-pelles et de gendarmes) ; l’état des bidonvilles et autres logements dits sociaux de Saint-Denis de La Réunion, de Saint-Louis de La Réunion, de Nouméa… »Mais aussi, à force de ne fréquenter que les grands patrons de banques et multinationales…S’est-il déjà régalé d’un sandwich pain/sardines en boîte ?C’est juste pour dire… Dans tous les reportages télé ou radio, on s’extasie sur la qualité de notre vanille Bourbon et je suis d’accord : elle est sublime.Mais ne pourrait-on pas, en ces mêmes occasions, évoquer un petit Cafre mort dans une misère sordide, Edmond Albius ?Contrairement à la légende, sa découverte de la fécondation artificielle ne lui a rien rapporté, il n’a jamais été affranchi : la gloire en est revenue à son « propriétaire ».Des caméras dans les écoles, et quoi encore ? Vous ne pensez pas qu’on est déjà assez fliqué comme ça ?Les images d’éruptions de notre Fournaise sont toujours magnifiques, tous médias confondus.On ne cite pas assez, à mon avis, l’éruption de 1977 qui a détruit une partie de Sainte-Rose et a mis à l’honneur le maire Alix Elma, lequel s’est décarcassé pour aider ses administrés à monter dans les camions d’évacuation, ainsi que les militaires et la Gendarmerie française qui se sont dépensés sans compter.Les deux seuls représentants de la presse sur place alors, furent Daniel Vaxelaire, chef des info locales au Quotidien, et Daniel Ubertini, photographe au même journal. Et Roland Bénard qui en a tiré des clichés sublimes.Des Zoréoles comme je les aime.



Jules Bénard Le plus ancien de l’équipe ; la mémoire de Zinfos. Jules Bénard, globe-trotter et touche-à-tout... En savoir plus sur cet auteur