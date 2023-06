A la Une . Les Chroniques de Tonton Jules - #143

Quand on ne sait plus justifier ses décisions, on invente n’importe quoi et on noie le poisson (dans l’eau, ajouterait Bérurier !) C’est aussi vrai à Paris qu’à Ankara… ou à la Possession. Alors, on embauche de grands communicants pour faire passer la pilule ou on laisse beugler le peuple de la rue, ça coûte encore moins cher. Et pas grand-chose pour dérider un peu tout ça, cette semaine. Désolé les poteaux ! Par Jules Bénard - Publié le Vendredi 2 Juin 2023 à 16:10

Etourdissant : le gouvernement et l’opposition les plus nuls de chez archi-nuls de la Vè République !



J’essaie de rester objectif : j’ai cherché, dans les différents gouvernements pilotés par Macro(n) une réalisation de taille en faveur du peuple français. Je n’en ai trouvé aucune ! En revanche, des mesures destinées à rendre les banques et les multinationales encore plus riches, ça oui, il y en a comme les feuilles mortes. A la pelle.

De l’autre côté, celui de l’opposition, je n’ai rien trouvé non plus qui soit digne d’une vraie opposition. Ils se tirent à qui mieux mieux, se font des coups vaches à n’en plus finir, s’allient n’importe comment avec n’importe qui pour faire chier le copain.

Le seul candidat qui aurait eu mes faveurs, aux prochaines présidentielles, François Baroin, a tiré l’échelle, sans doute dégoûté par le désolant spectacle donné par la politicaillerie actuelle. Il n’est même plus le Président de l’Association des maires de France.

Dommage.

Et Marine se frotte les mains ; on la comprend : tous, gouvernement et opposition, lui ont offert les clés de l’Elysée sur un plateau en or massif. Tas de connards !



Les bennes de Mafate



Qui peut me citer le nom d’une personne, une seule, qui ait eu un inconvénient dans les anciens taxis-la-place de Mafate ? Vous creusez pas le ciboulot, vous en trouverez pas un.

Alors, c’est quoi cet enfumage ? Pas plus de quatre passagers, et à l’intérieur de l’habitacle !

Du coup, les « taxiteurs » (mot horrible) vont être obligés d’augmenter leurs prix pour que ça reste rentable. Tout ça pour se conformer, avec une argumentation qui ferait hennir Jolly Jumper, avec sourire tranche papaye devant les caméras, à une réglementation stupide qui ne tient strictement aucun compte des réalités locales.

Cette même réglementation qui avait sonné le glas de nos anciens taxis-la-place. Vous vous en souvenez peut-être ? Ces vaillantes vieilles 404 camionnettes, que des familles se cotisaient pour aller au marché sans subir les horaires difformes des bus inter-urbains.

Il paraît que les banquettes en bois plaquées contre les longerons étaient trop dangereuses !

Là encore, qu’on me cite une seule maman, le samedi matin, qui ait eu un inconvénient autre qu’un subit ralentissement la plaquant dans les mains baladeuses du copain d’à côté …

Nos taxis-la-place, si sûrs, si pratiques, ont été sacrifiés sur l’autel de « la loi Zoreil à tout prix ».

A s’la prendre et s’la mordre !

Moroni : interdiction de prêcher en comorien !



Les députés comoriens, tous affidés d’Azali, stipendiés par lui, ont voté à l’unanimité l’interdiction aux immams de prêcher en langue comorienne. Désormais, tout ce qui se dira dans l’enceinte d’une mosquée le sera en arabe, néka mungu avendzé !



La seule langue arabe que connaissent les Comoriens est constituée des versets coraniques appris par coeur dans les écoles du même nom. Il en est de même à Mayotte mais là, le gouvernement français s’en tape. Moins de 10% de la population comorienne comprend et parle l’arabe. Et encore… uniquement l’arabe saoudien : arabe maghrébin, arabe iranien, arabe proche oriental sont considérés comme faisandés.



Les Comores vivent déjà sous une tyrannie largement financée par Ryad sans que cela mette un seul franc comorien dans les poches du peuple. Obliger les prêches en arabe, c’est ouvrir toutes grandes les portes à l’islamisme le plus radical.

J’en ai parlé avec des amis comoriens au marché des Camélias : ils n’ont pas de mots pour exprimer leur effarement.

Je traduis vaguement leur déconcertation : « Jamais je ne comprendrai un seul mot d’arabe ; je ne parle que le comorien et le français… et le créole aussi, j’aime bien ».



Vers plats androgynes : les animaleries et les particuliers (ir)responsables



Et un prédateur de plus, un ! Un ver plat qui se reproduit tout seul. Et si vous le coupez en 2, en 3, en 4, ces laizes se reproduiront quand même. On ne sait d’où il vient ni où il va mais il est là et se répand pus vite que les touffes bringelier marron.

Faut-il en accuser les tenanciers d’animaleries ? Je ne le pense pas vraiment : la plupart de ceux que j’ai rencontrés sont gens honnêtes et savent conseiller leur clientèle.

Mais la clientèle, justement, tient-elle compte des avis éclairés de ces professionnels ? Les animaux achetés sont-ils soigneusement entretenus, vaccinés, épouillés ?

Et les contrôles douaniers sont-ils suffisamment poussés pour éviter les invasions dangereuses ? Traquent-ils les vers plats et autres bulbuls avec autant d’acharnement (justifié) qu’ils ne mettent à faire snifer les valises par leurs toutous ?



« 30è anniversaire de Miss Réunion » ? Ils se touchent, là.



Antenne Réunion, organisatrice de Miss Réunion, n’en finit plus de citer « le 30è anniversaire de l’événement ». Qu’elle soit titulaire de l’émission, soit. C’est comme « le tour cycliste Antenne Réunion »… créé dans les années quarante. Oups !

Le concours Miss Réunion date des années soixante, voici quelque soixante ans ! Il était organisé par madame Paulette Baron-Coulier ; la première Miss France issue de chez nous fut la Saint-Pierroise Monique Uldaric. Alors… un peu d’humilité, que diable. Ça ne vous empêchera pas d’avoir le nombre voulu de téléspectateurs.



Clint, 93 ans. Chapeau, le vieux cowboy !



Voici trois jours, l’ami qui tire plus vite que Lucky Lucke a fêté ses 93 ans. Ouf ! Il a annoncé à l’occasion qu’il allait réaliser son tout dernier film. Dommage car s’il a été un très grand acteur, pas uniquement de western, il a encore plus de mérite en sa qualité de réalisateur. Rien que des petits chefs-d’oeuvre !

Loin des pré-supposées tendances extrémistes de l’Inspecteur Harry, Clint Eastwood est un démocrate militant, plaidant souvent la cause des minorités raciales. Lorsqu’il fut maire de Carmel, il a mis fin à la ségrégation scolaire par exemple, et favorisé la création d’hôpitaux pour les plus démunis.

En outre, il est un très grand pianiste de blues et de jazz , et ça… chapeau, le Manchot !



« Erdogan va dominer le monde ! »



Laissons causer la foule, elle a toujours raison. La télévision turque a retransmis mille et mille fois les stupides monstruosités de cette partisane d’Erdogan, échevelée, morte de plaisir, mouillant sans doute sa culotte après la victoire de son chéri : « Erdogan va dominer le monde ! »

Erdogan ne dominera certainement jamais le monde mais c’est à se demander si le danger n’est pas moins réel pour sa région. Patiemment, le dictateur a défait ce que Mustafa Kemal Atatürk avait construit, à savoir un pays laïque, moderne, généreux.

La Turquie est devenue un Etat islamique pur et dur qui ne rêve que d’expansion territoriale et s’est alliée aux émirats et autres dynasties d’Orient… en attendant de les conquérir purement et simplement.

Les Kurdes seront exterminés bientôt… et nous laissons faire car il n’y a rien de plus lâche qu’un Européen (nous les Français y compris) quand il y a du pognon, du gaz et du pétrole dans l’équation.

Erdogan lèche le cul de Poutine en prétextant que c’est pour le ramener à la raison. Tu parles, Charles ! Il caresse Tsi Jing Machin dans le sens du poil pour être bien sûr que la nouvelle Route de la soie passera bien sur ses terres.

Pendant ce temps, avec ses dépenses militaires, une des plus élevées du monde, le revenu moyen des Turcs, qui avait atteint un niveau très respectable, a chuté de façon vertigineuse et le quart de la population ne mange plus à sa faim. Et on favorise les constructeurs véreux qui logent dans des constructions pourries des centaines de milliers de gens qui se font tuer au moindre séisme.

Au nom d’une idéologie « vieille comme les robes de ma concierge », pour reprendre Bérurier encore une fois.