A la Une ... Les Chroniques de Tonton Jules #14 - Macron, Casse-Tête, ces baratineurs qui nous enfument

Par Jules Bénard - Publié le Jeudi 16 Juillet 2020 à 08:39 | Lu 387 fois

Qu’a dit Castex en « l’île » de Guyane ? Rien de rien !

Ça ne vous rappelle rien ? Lorsqu’il a pris ses fonctions de président yankee, l’autre abruti-là, George-double-you-bouche-ton-guèle ne savait pas la différence entre Irak et Iran. On voit la merde dans laquelle il a foutu le monde, l’homme au bretzel étouffant. Ben… le Cortex épouvantable, il ne vaut pas mieux que son seigneur et maître qui, lui aussi, avait pris la Guyane pour une île. Parce que le chef-lieu de ce département s’appelle Cayenne, et que Cayenne est située sur une île. Pour le reste, la Guyane n’est pas une île. Elle est même le plus grand département de France. Il est venu uniquement pour se montrer et faire des effets d’annonce. Parce qu’il n’a rien dit d’autre que : « On vous aime bien mais arrêtez de nous faire chier ! » Merci, monsieur le Cortex infranchissable. Cela me désole de vous le dire, sachez-le, parce que vos conseils d’après confinement ont été plutôt les bienvenus. À se demander si vous n’avez pas fait usage de sagesse juste pour vous hisser aux plus hauts sommets. Et là, monsieur le Cortex, vous me faites honte. Vous avez assisté hier à l’hommage au Général à la Concorde. Vous avez sans doute rigolé sous cape : comment peut-on se dévouer aux autres alors qu’il est si enfantin de se servir ?



Qu’a dit Macro(n) à l’Elysée ? Rien de rien !

Lorsque le Général tenait sous ses feux une brochette des meilleurs journalistes de France, il les tenait en haleine : « Je suis en bonne santé mais je vous rassure, je finirai par mourir un de ces jours ». Pareil pour Giscard, tricheur de première bourre mais intellectuel de haut de gamme. Idem pour Mitterrand, que je n’ai jamais aimé mais dont je respectais l’intelligence haut-de-forme. Mon respect a ensuite changé devant l’absence de culture, j’oserais dire une inculture crasse de Sarkozy, Hollande, pour se muer en mépris féroce. Le soi-disant président actuel, lui, est cultivé, très. Mais il se sert de sa culture pour promouvoir des concepts économiques qui ne font qu’enfoncer les peuples, chaque jour, un peu plus dans une merde indescriptible. Je veux dire la mondialisation, l’ultra-libéralisme, l’ultra-capitalisme. Qu’a-t-il dit, à l’Elysée, ce 14 juillet ? Rien ! Des mots, du bavardage, de l’enfumage, de la poudre aux yeux.



Youpi ! L’ARS existe vraiment.

Ce 15 juillet, l’Agence régionale de santé a monté une action. Sa première. Sa seule d’ailleurs. L’ARS a organisé un dépistage du Coro-machin-truc au marché forain de Saint-Louis. Sans doute pour prouver qu’elle n’était pas aussi nulle à chier que tout le monde le dit ? Bravo, les enfants ! Bravo ! Continuez de nous prouver (d’essayer de nous prouver) que vous n’êtes pas que des bureaucrates beaux-parleurs. Il n’y a pas que des cons sur cette planète. Peut-être que vous-mêmes… Enfin, on peut toujours rêver.



