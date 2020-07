A la Une . Les Chroniques de Tonton Jules #13

On termine la semaine avec une nouvelle fournée des Chroniques de Tonton Jules.

Téréos a encore gagné !



Après avoir signé un accord bidon avec les planteurs, faisant hypocritement semblant de revenir sur ses propos (eh ! faut bien que la campagne commence...), Téréos remet sur le tapis la question du prélèvement par carottes-arrières. Les planteurs vont se rebeller quelque temps mais au bout du compte, ils seront obligés de se soumettre : ils ont besoin de gagner un peu d'argent, si peu soit-il. Il y a des familles à nourrir, des enfants à envoyer au collège, à la Fac... Téréos, comme toutes les multinationales, joue sur du velours, n'étant pas payée sur la richesse en sucre mais sur la transformation en sucre et bagasse, par ici la bonne soupe. Malgré le nom que je porte et la parenté avec un monde de puissants industriels sucriers (Léonus était mon grand-oncle), j'ai eu « la chance » de faire partie de la branche « pauvre » de la famille. Mon papa n'était « que » l'employé de tonton Léonus, qui lui avait confié la gestion de la Balance-Cocos. Par inclination de toujours, je suis plus proche des planteurs que de leurs exploiteurs. J'ai un ami, O, dont je connais les déboires de A à Z. Il persiste à planter parce qu'il aime la nature. Mais je lis souvent sur son visage, dans ses yeux, le désespoir qui l'accable... malgré l'optimisme qu'il tente de communiquer. La canne rapporte aux planteurs de moins en moins chaque année. La remplacer par quoi ? That's the question. La faute à qui ? A l'ultra-libéralisme, pardi ! Et ça, je ne cesserai jamais de la dénoncer. Quitte à vous emmerder avec mes litanies. J.B.







Le BAC : des moyennes incompréhensibles.



Une année après l'autre, je suis surpris, étonné, époustouflé par les moyennes obtenues par les bacheliers. Mais personne n'a jamais pu m'expliquer ce mystère qui rendrait folle Agatha Christie elle-même : les épreuves étant toutes notées sur 20, comment un impétrant peut-il obtenir une moyenne supérieure à 20/20 ? On a essayé de m'expliquer que... et que... et que... Rien capté. Alors, et ceci est un appel au secours, si quelqu'un sait pourquoi, qu'il ne me laisse pas mourir idiot ! Qu'il y ait pléthore de mentions bien, très bien, excellentes, cela ne me gêne pas : si l'humanité progresse, il est absolument logique que nos enfants soient plus qualifiés que leurs vieux cons de parents que nous sommes. Cela ne me complexe pas une mini-seconde ; j'en suis même fier. Mais je me rappelle les coups de pieds au cul de mes vieux profs de maths à LLL (lycée Leconte-de-Lisle) : comment peut-on avoir plus de 20/20 ? I begg your pardon, friend, I'm more romantic than a scientist.







Nassimah, Djalil Gangate, Osmane Omarjee, : les gouyaves de France



Nos avocats réunionnais sont-ils moins bons que les soi-disant ténors du barreau parisien ? Il y a des dizaines d'exemples du contraire. Aujourd'hui, Nassimah, défendue par deux très grands ténors du barreau réunionnais, se croit sans doute plus à l'abri en appelant au secours une robe noire de Paris ? En plus de deux très grosses pointures du barreau saint-pierrois, qui jusqu'ici lui ont épargné l'enfermement lui étant destiné, elle estime devoir appeler à son (maigre) secours un avocat du barreau de Paris. Par honnêteté intellectuelle, je signale à la Nassimah que d'autres ont osé la même démarche et se le sont plantés jusqu'à l'os inclus. Un exemple... Lorsque M. Éric Boyer fut accusé de détournement de fonds public (une histoire totalement stupide), son avocat Jacques Técher, m'a confié : « Cette histoire est débile. Un jeune avocat stagiaire le ferait acquitter les doigts dans le nez ». Mais... On a convaincu M. Eric Boyer de faire appel aux éminents services de Jacques Vergès. Total des courses, M. Eric Boyer a été condamné. Pareil pour Pierre Vergès : dans l'affaire de l'endiguement de la rivière des Galets, le PCR lui a imposé tonton Jacques comme défenseur. Ben... il l'a eu dans le cul ! Pourquoi ? Parce que tonton Jacques est certainement un des meilleurs auto-publicistes de la planète, mais un des pires défenseurs de l'homme. Alors, madame Nassimah, je ne vous aime pas mais vous le savez,... Svp, arrêtez de tirer sur toutes les ficelles des pantins que vous maniez habituellement si artistiquement !





