Les Chroniques de Tonton Jules - #139

Époustouflant ! Certains le connaissent sûrement déjà. Moi pas. Je le dois à mon gendre Frédéric depuis hier. J’en reste estomaqué et m’empresse de vous le faire savoir. Admirez… mais bataille pas èk lu !



Par Jules Bénard - Publié le Lundi 1 Mai 2023 à 15:25

Il serait le plus gros chat du monde et je veux bien l’admettre. Plus de 50 cm au garrot et quelques dizaines de kg ! Oups !



De son nom officiel : « Maykoon ». Mais contrairement à ce que son patronyme pourrait laisser croire, il n’est pas chinois mais nord-américain. Il serait du Maine et d’ailleurs, son nom couramment admis est « le mainekoon ».



Il serait issu de l’inénarrable croisement entre un chat de gouttière (style Aristochats trompettistes) et un raton laveur.

Faut-il être vicieux…



Vous savez comme moi que si vous avez un chat chez vous, « vous » êtes « chez lui » .

Ben si vous avez un maykoon, si d’aventure il s’installe sur le canapé, ben… alé dor atèr ! Bataille pas ensemble lu ! Déjà qu’in’ ti chat batard i défriche à ou en deux secondes… ou imagine in bébête comm’ ça koça lé capa fé ?



A part qu’ça, lu lé joli. Na l’air gentil aussi mais attention pangar !



I doit’ête in bon chat de garde, zaffair-là. Imagine dé-trois voleurs i rente out’ case la nuite. Deux coups de griffes et out’ voleurs i trace déor… si na encore la force alors.



Par l’fait… combien d’la viande in chat’ comm’ ça i mange tous les jours ? In’ ti bèf na point assez po lu.



Bon ! Assez déconné pour un dimanche. N’offrez pas de muguet à votre maykoon : le muguet est toxique, voire mortel pour les estomacs sensibles. Ce serait dommage de gâcher une telle merveille de la nature.



Joyeuse fête du Travail à tous. Même si le maykoon se fout du travail comme de l’an 40 !