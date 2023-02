A la Une .. Les Chroniques de Tonton Jules - #133

A part ça, la vie est belle !



Je vais vous faire un aveu : j’ai de plus en plus de mal à dénicher quelque bonne nouvelle pour contrebalancer la noirceur des informations courantes que j’ose encore commenter. Quant à y glisser quelque moucatage, je dois puiser dans mes tréfonds de mauvaise graine créole et appeler à mon secours saint Devos et saint Desproges. Mande pardon ! Par Jules Bénard - Publié le Samedi 18 Février 2023 à 16:53

Violences intra-familiales : de 1.100 à 1.800

Depuis des siècles d’incompétence (je parle de nos glorieux dirigeants et de nos administrations), quand se pose un gros souci social, juridique, humain, on crée une commission, on parle de prévention, d’information, de Grenelle de ceci, de cela, du coup d’zoc, pourquoi pas. Bref, on noie le poisson dans l’eau, on rase un oeuf, on met la raie de travers.

Plus on prévient, moins ça marche.

On a tellement prévenu les violences intra-familiales, on a tellement informé sur le sujet, qu’elles sont passées de 1.100 en 2.021, à… 1.800 en 2.022. Ça c’est de l’efficacité.

Je propose une chose simple : quand un massacreur familial se fait choper, pourquoi ne pas lui administrer in bon coquement plusieurs jours de suite ? Qu’il sache ce que ça fait d’avoir mal quand ou gaingne in sac le coup.

Quand aux violeurs, mon vieux maître Le Vieux Tangue suggérait de « leur couper les couilles, ils ne recommenceront pas ! »

Je suis viscéralement anti-violence mais parfois, je me demande…



Marie-Ange a rejoint son Vally

Vally s’en est allé il n’y a guère. Sa Marie-Ange vient de partir. Ça me rappelle Mémé Annéa et Pépé Justinien… Mémé n’a pas tenu plus de six mois.

La douce Marie-Ange, compagne des bons et mauvais jours, a sans doute tenté de résister à l’absence de son Vally, bien entourée par deux filles merveilleuses, Samia et Nadira, plein d’amis aussi, et avec l’aide de sa communauté spirituelle des Témoins de Jéhovah. Cela en surprend beaucoup de savoir que Marie-Ange, mariée à un musulman, était des Témoins. L’explication est limpide : j’ai rarement connu de famille plus généreuse, plus libérale, aussi peu sectaire que cette famille Sulliman.

Le papa de Vally, l’illustre Issop Sulliman (c’est lui qui a permis au maladroit que je suis d’avoir son permis de conduire), avait pour épouse une Créole, catholique pur sucre à laquelle il n’a jamais demandé de se convertir.

Vally lui-même était d’une générosité d’âme peu commune, admettant que la différence était naturelle, enrichissante et pas forcément opposée à la foi.

« Si in moune i mange cochon à table devant mwin, i dérange pas mwin ».

Rien d’étonnant alors que ces deux-là se rencontrent, se retrouvent pour n’en faire plus qu’un.

Marie-Ange était d’une générosité de coeur qui ne pouvait que séduire ce coquin de Vally. Toute sa vie, elle l’a consacrée aux plus démunis. Employée quelques décennies durant au Foyer Albert-Barbot, elle s’est chaque jour dévouée aux plus démunis, les Gramounes, les handicapés mentaux ou physiques. D’une grande douceur de parole et d’attitude, elle allait au-devant de l’Autre et savait, par la douceur d’un regard, calmer les angoisses.

Elle ne l’a jamais dit à quiconque sinon à « son » Vally (je crois que même ses filles ne la savent pas !) : ses compétences professionnelles étaient telles qu’elle fut plusieurs fois sollicitée par de grosses structures. Ben non ! Elle aimait le service des plus démunis.

Voici peu de temps, Marie-Ange fut attaquée par une leucémie. On lui intima d’entrer en oncologie ; Marie-Ange refusa : « Je suis prête à rejoindre Vally ! »

A mes yeux, Marie-Ange, Vally, vous êtes le plus beau couple au-delà d’ici. Je vous reproche juste de me priver de vous. Je regretterai ton rôti de boeuf, Marie-Ange.

Je dis cette connerie parce que la douleur m’empêche de trouver les mots.



Qu’est venu faire Carenco ?

On se demande ce que ce soi-disant ministre est venu foutre chez nous. C’est vrai qu’il n’est qu’un ministre par procuration, par délégation ; le gouvernement Macron, avec toute sa considération bien connue pour l’Outremer, a collé au ministre de l’Intérieur un pseudo-ministre pour s’occuper des danseuses de la France.

Que vient-il donc faire chez nous, sinon profiter des avantages de sa fonction, voyages etc. ? Calculez l’empreinte carbone…

Ah si ! Une grosse connexion avec Air Austral, pour « sauver » les gros actionnaires. Et dire qu’on ne va « pas trop exiger » des employés… lesquels comptent pour du beurre, cela va de soi.

Il y a eu aussi un déjeuner à l’AFPAR, une structure qui fonctionne mieux que bien. Mais bon, un bon gueuleton, ça ne se refuse jamais.

Et puis une visite protocolaire à Moufia.

Oté, lo soi-disant Minis’, si ou na pwin rien po fé, quoué ou vient foute dans nout’ pays ? Rien qu’ fé chier domoune ?

Assez méprise a nous !



Les restaurants virtuels : de quoi vous couper l’appétit

Vous l’avez vu comme moi à la télé, des restaurants où vous ne rencontrez plus un serveur. Votre table est « connectée », comme on dit. Les boutons devant vous présentent les menus et vous autorisent même, dit-on, à changer les recettes.

Un robot vient prendre votre commande.

Un robot s’inquiète de votre apéritif.

Un robot vous demande dans combien de temps vous désirez être servi.

Un robot vous sert votre bouteille d’eau.

Un robot vous apporte votre « steak gazouillis » (cuit-cuit-cuit…) quand vous le désiriez bleu…

Mais…

Où est le rapport humain dans toute cette merde, bordel ?

Lorsque je vais au restaurant avec Nicole, nous avons du plaisir à converser avec le serveur (la serveuse), parce que ce sont des professionnels qui en ont dans la tronche.

Un robot va-t-il m’initier aux subtilités de la queue de boeuf-au-cumin ?



Trois coups de hache pour un pied de zamal !

Je ferai court : un cultivateur de zamal, a flanqué des coups de hache à un gars qui voulait lui en faucher « un » pied. Un pied. Un seul !

Pour quelques euros perdus, il taille, il coupe, il tranche, il exécute, il tue.

La vie humaine vaut-elle donc si peu ?



L’hécatombe en Asie Mineure

J’étais loin en-dessous du compte lors de mes premiers comptes-rendus.

Ce drame est effroyable. Même si je honnis Erdogan de Assad, ces populations éprouvées sont dans le malheur.



BNP près de 100 milliards de bénéfices en 2.022… mais

plus de 150 licenciements secs !!!!!

La BNP a réalisé près de 100 milliards de bénéfices en pleine crise. Mais licencie plus de 150 vieux employés.

Ça, c’est la résultat de la politique économique de notre gouvernement. BNP, comme ENERGIE, engrange des milliards de bénéfices en pleine préside de crise.

Mais à qui demande-t-on des efforts ? Toi, moi, nous, vous, elles… qui n’avons pas un kopeck en poche !







Jules Bénard Le plus ancien de l’équipe ; la mémoire de Zinfos. Jules Bénard, globe-trotter et touche-à-tout... En savoir plus sur cet auteur