A la Une . Les Chroniques de Tonton Jules - #132

J’avais trouvé plein de choses sur lesquelles déverser mon fiel habituel qui, comme disait le prof. Burp cher à Gotlib, « fait ma gloire et le désespoir du monde bien-pensant ». Il y a des info (sans s) tristes à pleurer, d’autres plus croquignolesques, vous ferez le tri. Par Jules Bénard - Publié le Mardi 7 Février 2023 à 12:35

Des secours pour la Syrie ?



Il y en a qu’on devrait pendre par les pouces, pour qu’au moins, une fois dans leur vie, ils sachent ce que ça veut dire avoir mal.

On connaît tous le terrible drame s’abattant sur la Turquie et la Syrie. Près de 3.500 morts quand j’écris ces lignes et ce chiffre risque de tripler, voire quadrupler selon les estimations les moins pessimistes.



Je suis comme vous (presque vous tous), de tels drames me foutent un cafard monstrueux. Mais il y en a qui, apparemment, ne sont guère émus.



J’ai entendu pas mal de gens, y compris des commentateurs TV, se demander s’il fallait envoyer des secours en Syrie au risque de paraître soutenir le régime sanguinaire de Bachar el Assad !



Non mais ! Dites-moi que je cauchemarde. Voilà un peuple qui subit une très lourde guerre d’extermination depuis dix ans. Les Syriens ont subi le cauchemar islamiste, le nouveau califat islamique, les bombardements russes, et maintenant ce séisme terrifiant.

Je ne comprends pas qu’on puisse seulement se poser la question. Bien sûr qu’il faut y aller ! On sait que je suis pas le plus fervent admirateur d’Emmanuel Macron ; mais il a été le premier dirigeant à mobiliser la Protection civile française. Souhaitons que le plus grand nombre de pays « aisés » suivent le sillon.



Le peuple syrien n’est pas responsable des monstruosités, des atrocités commises par son soi-disant président avatar d’Hitler, Staline et Pol Pot délayés dans la même monstrueuse mayonnaise.



Pas plus que le peuple turc, durement touché aussi, n’est responsable des crimes de guerre d’Erdogan.

Contrairement à un dicton trop facilement admis, « les peuples n’ont pas les dirigeants qu’ils méritent ! »



Une amie chère me faisait remarquer que si les Iraniens étaient touchés, elle aurait peur d’y aller en raison des Gardiens de la révolution et de leur férocité qui n’a d’égale que celle des Wagner et de la division Das Reich. Moi aussi. Mais je lui disais aussi que les Iraniens dans leur ensemble se sont « contentés » de subir la révolution islamique et qu’avec les ayatollahs, ils n’y ont pas vraiment gagné par rapport à la terreur qu’entretenait la Savak du Shah.



Les amalgames sont dangereux pour l’esprit humain : si Pol Pot a fait périr le tiers du peuple cambodgien, ce même peuple n’était peut-être pas d’accord… pas plus que les millions de Russes décimés par Staline au nom du Gosplan.



Je déteste Poutine, je déteste les Wagner, je hais l’armée russe qui massacre les Ukrainiens à plaisir. Mais si demain la Russie était victime d’un séisme, je serais le premier à approuver l’envoi d’une force de secours.



Bravo Macron. Chaque être a sa part de force claire. Désormais, je l’écrirai plus jamais « Macro(n) ».

P.S. Ça ne veut pas dire que je voterais pour lui…





« Ils dormaient… »



Même les meilleurs commentateurs TV peuvent se laisser aller à des égarements qui, si on y regarde de près, vous jettent dans un océan de perplexité. Et trouvent le moyen de vous arracher un sourire quand la situation ne s’y prête guère.

Sur France télévisions, commentant le séisme en Turquie, le journaliste a dit (accrochez-vous !) : « Ils dormaient, ils étaient dans leur maison ».



Tu voulais qu’ils dorment dans la rue, espèce d’ahuri ?



Notez qu’ils eussent été mieux inspirés : la rue est plus sûre que la maison en cas de tremblement de terre, ce sont les spécialistes qui le disent, pas moi.



S’accroupir sous une table, la tête entre les genoux et attendre de mourir comme un con, c’est peut-être pas la meilleure solution.

Pour préciser à ce commentateur : « Oui, ils dormaient chez eux, pas sous les ponts » !





Célibat des prêtres



La vieille scie reprend du service : faut-il autoriser les prêtres à se marier ?



En avion, revenant de je-ne-sais-où, Papa Francisco a dit : « Le célibat des prêtres n’est pas un dogme ; on peut toujours en parler ».

Les pasteurs protestants sont mariés. Les immams sont mariés. Les rabbins sont mariés. Pourquoi pas nos prêtres ?



Pourquoi ? Parce qu’au 12è siècle, pour éviter que les biens du clergé ne se dispersent à vau-l’eau, l’Eglise a inventé ce célibat totalement contre nature. Ce qui fait, du même coup, que l’Eglise catholique est devenue une des toutes premières puissances financières planétaires après Elon Musk.



Si l’Eglise catholique admettait que ses prêtres sont des hommes comme les autres, que de drames évités !





Attention, danger imminent : le glissement des plaques tectoniques s’accélère, grimpez au Piton-des-Neiges !



Nous allons tous périr de noyade très rapidement, parce que les plaques tectoniques, qui se déplaçaient de quelques centimètres chaque année, sont prises de folie. Aujourd’hui, saisies de frénésie, elles galopent et jouent aux grenouilles en folie.

C’est du moins Freedom 2 qui le dit. Alerte !



Les Chinois ont eu la malencontreuse idée de balader un avions espion au-dessus des States. Alaska, Canada, Montana etc. Un avions américain a liquidé l’importun, ce qui ne faisait pas un pli.



Ce qui en a surpris plus d’un, c’est que le commentateur de Freedom 2, ce dimanche matin, a cru bon de préciser que le ballon avait été pulvérisé au large de la Caroline, « au-dessus de la Méditerranée ».



J’ai frotté mes yeux, j’ai fouillé mes oreilles : avais-je bien compris ? Ben oui. L’information a été répercutée quatre fois ce dimanche matin : la Caroline du Sud se trouve désormais au large de la Méditerranée.



Ou j’ai mal retenu mes leçons de géo, ou ma mémoire est cariatée. Mais il me semble bien que jusqu’à preuve du contraire, la Caroline est bordée par l’océan Atlantique…



Cela ne m’empêchera pas de continuer à écouter Frankie et Freedom 2 quand je travaille : un excellent programme musical, avec Elvis, Beethoven, les Shadows, Sardou, Johnny, Django, Georgette Plana et toutes les merveilles que vous devinez.

Mais, Frankie, rectifie quand il y a une énormité !





Le blé « responsable »



Une célèbre marque de pâtes alimentaires (que je ne nommerai pas, oui mais !) prétend n’utiliser que du « blé responsable ».

Je pense pratiquer une langue française à peu près acceptable ; mais là, franchement les enfants, je ne comprends pas vraiment, pour ne pas dire pas du tout.



Alors, si l’un quelconque d’entre vous avait la bonté de me dire ce qu’est « un blé responsable »…

Merci d’avance.





« Maître » Bruno Raffi, disparu fugitivement



Marre de perdre mes amis… Merde, merde et merde !

Et encore plus marre d’entendre en dire du mal !



Me. Bruno Raffi était de ces ténors qui font l’honneur d’un barreau. Dès que cousin Pierrot m’a confié la couverture des audiences saint-pierroises, je fus surpris par l’aisance de cet avocat qui ne faisait jamais rien comme les autres.



Un sens de l’humour hors du commun. Il nous faisait nous esclaffer, mes confrères et moi.



C’est le seul avocat que j’ai entendu engueuler ses clients à la barre pour les obliger enfin à dire la vérité !

De fil en aiguille, nous sommes devenus amis. De vrais amis.



C’est pourquoi je veux m’insurger contre un commentaire d’une effarante débilité : non, Bruno n’était pas en surpoids ! Il n’était pas vraiment maigre, c’est tout. Non, Bruno n’était pas alcoolo !



Bruno était un bon vivant, sûr.



Il va nous manquer, à nous, ses amis, comme il va manquer à ses collègues. Une crise cardiaque à 58 balais, ça ne pardonne pas.

Tout ce que je peux lui reprocher, c’est… ben… rien !



Jules Bénard Le plus ancien de l’équipe ; la mémoire de Zinfos. Jules Bénard, globe-trotter et touche-à-tout... En savoir plus sur cet auteur