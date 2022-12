A la Une . Les Chroniques de Tonton Jules - #127

Ouais… eh bien, après être resté in tas èk in paquet d’temps sans écrire, because oeil en réparation, je me rattrape. Certains vont se dire que j’aurais mieux fait de rester bigleux. Désolé, les poteaux, une vraie grande gueule ne se ferme qu’à coups de masse de charpentier ; pas vrai Jacques ? Et puis, l’actualité s’y prête, alors, j’vais pas me priver. Courage ! Par Jules Bénard - Publié le Samedi 17 Décembre 2022 à 11:00

Une députée européenne au parfum… du fric.



Elle a osé dire, en séance publique, que le Qatar était « à la pointe des droits des travailleurs ».

Déjà que le citoyen moyen ne croit plus du tout en ses politicards de base. Voilà que maintenant, l’échelle corruptive s’est élevée au niveau des instances européennes. Une vice-présidente se fait choper le doigt dans le pot de confiture avec des millions en euros à sa case ! Et çà semble surprendre tout le Landerneau de l’hypocrisie, on croit rêver. Comme si, avec tous les lobbys affairistes du monde gravitant autour de Bruxelles et de Strasbourg, on ne se doutait pas un peu que la bulle pots-de-vin était là.

Nous sommes des centaines de lanceurs d’alerte à hurler, depuis des années, que les lobbys doivent être chassés, y compris à coups de battes de base-ball, de toutes les instances de décision !

Quantité de décisions absconses prises par la soi-disant Europe, ultra-contraignantes pour les pays adhérents, ne reposent que sur les sommes allouées par les multinationales par le biais des lobbys.

Je ne suis pas contre l’Europe, loin de là. Mais pas n’importe laquelle ! Une Europe contraignant mes compatriotes éleveurs laitiers (parmi les plus performants de la planète), à « jeter » leurs surplus, holà ! Quand des millions de gosses dans le monde crèvent de famine ?

Ces décisions absurdes sont dictées aux députés européens, à coups de millions, par ces lobbys qui n’en ont rien à foutre du sort de la planète et de ses habitants. Pognon, fric, flouze, pèse, oseille, artiche, blé, jonc, pépètes, ÇA c’est du vrai, du palpable. Le reste n’est que rêve.

« Aimez-vous les uns les autres », a dit l’Homme le plus grand du monde. Doit s’en retourner dans sa tombe, le Nazaréen (et je suis un admirable mécréant).

Sambi, une vie en sursis grave !



A la place de l’ex-Président Sambi des Comores, je me ferais un sang d’encre pour ma petite santé dans les prochains jours.

Condamné à la prison à vie pour haute trahison. Un président !

Bon, on ne peut pas jurer main sur le coeur que Sambi est un saint. Il a vendu, c’est prouvé, des milliers de certificats de nationalité comorienne à des ressortissants du Golfe en rupture de légalité.

Un procès expédié en quelques semaines mais après avoir gardé Sambi en tôle des années durant.

Que sait-il ? Qui gêne-t-il .

Je regrette d’avoir à le rappeler : l’ancien président Ali Soihili, destitué après l’intervention d’un certain Bob Dénard et ses mercenaires, s’est « suicidé » d’une rafale d’AK47 dans le dos.

Bizarre… vous avez dit bizarre ?

J’avais dit la même chose à propos d’Ahmed Abdhallah, dans VISU, dans les prédictions de je ne-sais-plus-quelle-année : « Il aura des problèmes de santé ! »

Deux mois plus tard, il était assassiné.

Ça me fait chier d’avoir une langue de cabri.



Légion d’Honneur pour un inspecteur du fisc !!!!!



Un Inspecteur du fisc a été décoré de la Légion d’Honneur. Pourquoi ? Akoz ? Pour avoir trop bien ponctionné ses compatriotes et bien rempli les caisses de l’État ?

La Légion d’Honneur (il me semble bon de le rappeler) a été crée par Napoléon 1er après la bataille d’Austerlitz, au motif de récompenser les actions militaires hors du commun.

Je suis d’accord sur ce point.

Même si je déteste Napoléon qui a mis l’Europe à feu et à sang, traité les Résistants espagnols de « terroristes » (les nazis n’ont rien dit d’autre) et rédigé son Code civil si louangé en ravalant les femmes au rang des crapauds irresponsables.

La Légion d’Honneur ne me révulse pas : il est normal de distinguer les guerriers mettant toute leur science et leur vie au service de leur pays.

Je suis admiratif de mon frère Michel, qui a voué toute sa vie à nous protéger et est de la Légion.

J’admire tout autant notre Barjot réunionnais, Jackson Richardson, cinq fois plus grand handballeur du monde, qui eut le culot de dire : « Je ne vois pas ce que j’ai fait pour la mériter ».

« Qu’ils se la carrent au cul, a dit un auteur de Boulevard à succès. Ça leur évitera de me la proposer la prochaine fois ! » J’adooooore.



Une médecine… sans médecins

Donnons le droit à des non-médecins de se comporter comme tels et de rédiger (en mauvais français) des ordonnances. Voici qui est rassurant, non ?

« Ce ne sera que dans les cas les moins graves », précisent les instances qui nous gouvernent. Pour se donner bonne conscience et, surtout, parce qu’il faut plomber le trou de la Sécu.

Heureusement que je sais que Loukmann est un VRAI toubib. Heureusement que je lui accorde une confiance totale depuis longtemps.

Parce que sinon, quand il me colle son brassard au coude, je pourrais me demander s’il n’est pas entrain d’écouter France-Maroc !