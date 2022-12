A la Une . Les Chroniques de Tonton Jules - # 126

« Entendre çà et mourir enveloppé d’une peau de banane… » Une expression purement zoreille qui se chuchotait parfois dans l’île, il y a un sacré bail, que plus personne ne connaît. Cela signifiait en gros « mieux vaut entendre ça que d’être sourd ». Parce que pour une bonne émission, un bon film, un animateur parlant bien, qu’est-ce qu’on ne doit pas se farcir comme pensums !!! Pour la suite, c’est de moins en moins enthousiasmant de jour en jour.



Parce que la folie et le n’importe quoi sont devenus des modes de gouvernement. Par Jules Bénard - Publié le Mardi 13 Décembre 2022 à 16:03

Shannkèr…



Pour débuter la série des aigreurs par du sucré, je vais parler d’une très bonne émission… avec des réserves sinon où serait le plaisir ? J’ai suivi depuis les débuts cette excellente série de RFO et je m’en félicite. Très bonne émission-concours où la foultitude de candidats a été écrémée avant que le plaisir ne commence. Et le plaisir est au rendez-vous. Les candidats admis en plateau sont de vrais bons chanteurs et chanteuses. Katiana Castelnau, enfin débarrassée de l’ours de service, est une bonne animatrice.



Elle se montre un peu ? Bon, ben… mié vo engarde in joli zaffair qu’in grain’ mangue sucé !



Le jury ? Missty, Frédéric Joron, Benjam, des gens qui savent de quoi ils parlent, rien à redire là-contre. On aurait pu avoir un quelconque Ramanisum de triste mémoire.



Les accompagnateurs, les Soul Paks ? De grands professionnels qui me foutent des complexes, moi qui n’ai jamais été qu’un amateur-guitariste de bals d’orchestre.



C’est là que le bât blesse…



Je veux parler des cameramen. Il y a, quand on connaît un peu le système, une batterie de caméras et un chef d’orchestre qui décide, seul et sans opposition, quelle caméra il va privilégier. Là, ça coince dan’l’coin.



Le chef du pupitre privilégie sans cesse la caméra située en hauteur et à gauche de l’interprète. Ce qui fait que, derrière l’interprète, on ne voit jamais que les musiciens situés, eux, en arrière et à droite de cet interprète : on ne voit que le bassiste, le batteur et le percussionniste aux bongos.



Attention ! Je ne dis pas que ces éminents musiciens ne méritent pas leur mise en valeur. Ce sont de très grands professionnels ! Mais ils sont six dans cette bande.



Les claviéristes, primordiaux dans ces enregistrements, ne le sont après qu’épisodiquement. Le pianiste (pardonne-moi ne ne pas savoir ton nom, mec !), qui est l’introducteur privilégié de « tous » les morceaux, est souvent présenté par ses paluches. Or, monsieur le preneur d’images, un musicien ne joue jamais avec ses seules mains : il y met son coeur, ses tripes, son âme…



Quant à Guillaume Legras, mon Dieu ! Hier soir, on l’a entraperçu quatre fois, dont trois où il fut passé à la guillotine.



Guillaume Legras n’est pas si moche que ça, il me semble. Il n’a pas de verrue sur le nez ni de bosse incongrue quelque part. Il serait même plutôt beau mec, non ?



Pourquoi l’avez-vous donc privé d’une partie de sa personnalité ? Quand on sait, en plus, la grande valeur de cet instrumentiste trop timide…



Alors, je suggère une orientation professionnelle au responsable : si vous ne faites pas la différence entre Delon et Gainsbourg, si vous ne connaissez rien à la musique… changez vite de métier ! Vendez des pistaches, par exemple.



Parce que vous êtes en train de démolir une très bonne émission de RFO.





Clinique Saint-Vincent



J’avais une mauvaise, très mauvaise opinion des cliniques de notre île. Depuis que M. Briand a quitté l’Hôpital de Saint-Pierre (années 60), les patients n’ont plus été que des clients. Des poches à pognon.



Je révise totalement mon jugement après avoir été reçu, à la Clinique Saint-Vincent (ex-Lamarque), rue de Paris.



Le personnel est aux petits soins ; on sent que les sourires ne sont pas de commande.



J’ai été pris en charge et me suis senti heureux : enfin, on s’occupait de moi !



Je viens d’apprendre que cette clinique Saint-Vincent, dont je pense tant de bien, appartient au même groupe que la clinique Sainte-Clotilde… où je fus reçu comme un chien. Allez comprendre si ou lé capable !





Les femmes sont-elles enfin nos égales ?



Stéphanie Frappard, arbitre internationale diplômée, vient enfin d’être admise à arbitrer dans une finale de Coupe du monde. Pour une fois que l’on admet, nous les machistes, que les femmes peuvent nous égaler sinon nous surpasser…



Mais il y a encore du boulot, LES MECS !



Parce que, dans ce monde indéniablement machiste, malgré quelques avancées de convenance ici ou là, nos compagnes n’ont toujours pas la place qu’elles revendiquent légitimement preuves à l’appui.



Si les hommes sont forts, très forts, pour agiter les idées et les foules, et se flinguer mutuellement, les femmes sont plus subtiles et obtiennent autant sinon plus de résultats sans crier sur les toits.



Même en cherchant bien, je ne vois aucun mâââle ayant réussi la silhouette du quart du dixième de ce qu’ont pu faire une mère Térésa en Inde, une soeur Emmanuelle dans les souks du Caire, une Rigoberta Mentchu en Amérique latine… sans oublier cette très grande dame que fut Simone Veil ou la grande Résistante Joséphine Baker. Tout ça sans gueuler au charron, avec juste un amour, un acharnement et une patience infinis.



C’est idiot mais… je constate que lorsque quelques femmes se hissent sur la première marche du podium, c’est qu’elles se conduisent comme des mecs. Comme par exemple madame Tatcher.



Dans une planche de Boule et Bill, pour savoir qui va faire la vaisselle, il y a d’un côté le papa et Boule ; et en face la maman.



Le papa : « Beethoven, Vercingétorix, Einstein, c’étaient des hommes, non ? »



La maman, malicieuse : « Et… qui a créé ces grands hommes ? »



Image suivante, Boule et papa, mine sombre, s’attaquent à la vaisselle. Et papa, mine rageuse, qui dit : « Oui, je sais, j’aurais mieux fait de fermer ma grande gueule ! »





Pénalisé pour cause d’humanisme



Pour ne pas mettre en danger un élève du primaire en le déposant en pleine campagne, par nuit noire, à plusieurs centaines mètres de chez lui, à l’arrêt de rigueur, le chauffeur de bus l’a déposé devant sa maison.



Cet homme au grand coeur a été viré.



Parce qu’il avait outrepassé le réglement.



Je demande qu’on m’explique !





Dividendes aux salariés : une idée vieille de… 54 ans !



Macro(n), surnommé « Oulaksécho » selon Frédéric Dard, vient d’inventer l’eau tiède : accorder aux ouvriers une partie (pas trop grosse !) des bénéfices des entreprises. Et la presse, acculturée comme d’hab, n’y trouve rien à redire : « Voilà une idée qu’elle est bonne ! »



Cette généreuse idée avait été émise par le Général en 1968. Charles appelait ça « la participation ». Personne ne lui a reconnu cette pensée. Une idée pourtant apte à nous épargner les affres de la pensée ultra-capitaliste trop couramment admise et qui nous bouffe à grands feux depuis des décennies.





L’urgence vue par Laura Chateau



Plusieurs jours durant, la sinistre Laura Château d’Antenne a débuté son JT par la présence de Karim Benzema à La Réunion. Gros événement, en effet, qui consiste à ne jamais entendre le sportif qui n’est pas à la Coupe du Monde, à ne l’entrapercevoir que dix secondes.



Ça c’est de l’info de pointe !



Qu’on appelle ça « le journal papparazzi » ! Pas le JT.



Pendant ce temps, la pandémie Coronamachin continue ses ravages ; Poutine continue de détruire les maternités en Ukraine ; l’extrême droite avance en force partout ; les pauvres sont plus pauvres ; les riches plus riches ; et aucune hiérarchisation de l’info dans tout ça. Mais où a-t-elle appris son métier ?



Je regrette le temps des Arlette Rouvière, des Lebègue, des Jean-Vincent Dolor, des Guillaume Alexandre, des Pierre Gault, des Roger Lion, des Jean-Pol Duquesne… Sans aucune pédanterie, avec une vénération sans faille du français, ils arrivaient à tout faire passer en se faisant comprendre de tous.



Je salue aussi les journalistes de terrain, Loïs Mussard, Olivier Murat, Bernadette Vaïtilingom, et leurs semblables, qui savent ce qu’expliquer veut dire. Ils (elles) ne se trompent jamais entre chaude-pisse et première communion (inside joke).



Mais à quoi donc servent ces leçons, ces exemples, N… de D… ?



Jules Bénard Le plus ancien de l’équipe ; la mémoire de Zinfos. Jules Bénard, globe-trotter et touche-à-tout... En savoir plus sur cet auteur