A la Une . Les Chroniques de Tonton Jules #116 - Les "bons" et les "mauvais" tyrans : Une monstrueuse gradation dans l’horreur

Il y a des semaines où l’on cascade de surprise en surprise et les deux dernières n’ont pas dérogé à la règle. Certains vont jusqu’à dire que la planète devient complètement folle. Je ne suis pas loin de penser la même chose. Pas pour la terre elle-même ; pour ceux que l’on ose à peine encore qualifier d’êtres humains.







Poutine, okay… mais les autres ? Par Jules Bénard - Publié le Mercredi 21 Septembre 2022 à 15:17

Vladimir 1er n’a pas été invité aux obsèques de la reine d’Angleterre, ni lui ni ses représentants diplomatiques (!) à Londres. D’accord, c’est bien fait pour sa gueule !



Mais ce qui me choque au plus haut point, c’est qu’une pléthore de dictateurs ont été acceptés, eux. Il y a donc une graduation dans l’inacceptable ?



Poutine détruit hommes, femmes, vieillards, enfants ; il casse écoles, maternités, hôpitaux, universités, centres commerciaux et villes entières en Ukraine. On comprend très largement que les Britanniques n’aient pas voulu de lui.



Mais est-il le seul dictateur sanguinaire de la terre ? Il s’en faut de beaucoup.



Le dictateur Duterte, tiens, président des Philippines. Qui déclarait : « Oubliez les droits de l’homme. Si je suis président, ça va saigner ». Et il a largement respecté sa parole, ce fumier. Devenu président, il a donné un ordre simple aux policiers et militaires concernant les opposants de tout bord : « Tuez-les tous, achevez-les, vérifiez qu’ils sont bien morts ! » (début 2021). Les assassinats d’opposants se comptent par centaines de milliers ; y compris parmi ses proches et sa famille, comme s’en vantait le sinistre « Che ».



Bolsonaro était là aussi, qui a donné autorisation aux fermiers blancs de tuer les Indiens s’opposant au brulis de la forêt amazonienne.



Et les émirs milliardaires qui sous-paient leurs employés et mettent les femmes plus bas que terre ? Et les tyrans du Proche-Orient ? Et les Chinois massacreurs des minorités ?



On se demande alors s’il existe une mauvaise et une bonne tyrannie.



Comprendrai jamais.



La Terre ne veut plus de nous…

… et je la comprends fort bien, c’te pauvre bête. Elle a décidé d’éradiquer le genre humain avant que le genre humain n’achève de la détruire.



Le Pakistan subit les affres d’une mousson démentielle ; on n’a jamais vu ça : des millions de maison détruites, des milliers de personnes disparues, des centaines de milliers de victimes de maladies et de la famine, des milliers de kilomètres de routes dévastées, etc. Les pertes estimées à 16 milliards d’euros.



Taïwan est secouée par un tremblement de terre survenu sans crier gare. Des dégâts par milliards d’euros, des pertes humaines désolantes…

La Guadeloupe n’en peut plus de contempler les catastrophes effarantes causées par un des cyclones les plus violents ayant jamais traversé cette région. Le météore menace Haïti et va peut-être remonter vers la Floride, l’Est des USA… jusqu’à Saint-Pierre-et-Miquelon disent même les plus pessimistes.



Le centre européen de gestion des feux de forêts avoue surveiller, grâce à ses satellites, entre 1.000 et 1.500 incendies chaque jour.



Le Mexique est secoué par un violent séisme le mardi 20 septembre. Chose étrange, c’est la 3è fois que cela se passe dans ce pays, exactement à cette même date. Vous avez dit bizarre ?



On pourrait encore citer d’autres catastrophes d’ampleur inconnue à ce jour ; il y en a par paquets de mille.



Je ne suis pas complotiste pour un sou. Je suis même contre cette tendance mondiale privilégiant l’impensable au détriment du raisonnable.



Mais pour une fois, une seule, je me demande… Je me demande s’il n’y a pas un complot minutieusement ourdi par les cinq continents, sournoisement soutenus par les mers et les océans. Parce que la tendance est à la mise à sac de la planète par cette dernière elle-même.



Imaginons que dame Nature se dise : « A force de tout prendre et de tout détruire, ils vont me faire péter, ces cons ! Ils vont me réduire en une pluie d’astéroïdes, ces abrutis. Ils vont me disperser dans la Voie lactée, ces crétins. Déjà qu’il n’y aura bientôt plus assez d’abeilles et autres insectes pour polliniser le monde végétal… Allez, on arrête les frais ! »



Et que j’te brûle, et que j’te secoue comme un prunier, et que j’te noie à tire-larigot, et que j’envoie mes volcans en avant-garde, et que j’te balaie à coups de tornades extrêmes… Et c’est exactement ce qui se passe. Et du train où ça va, il ne restera plus aux croyants qu’à prier Dieu ou Allah, c’est du pareil au même : il s’en fout.



Et nous, on l’a bien cherché.



Une Sirène bien encombrée

Des enseignants, bien intentionnés certes, mais piètres cinéphiles, ont fait tout un foin à propos de la « Sirène du Mississippi », dont c’était le je-ne-sais-combientième anniversaire du tournage.



Mauvaise pioche, je suis plutôt à l’aise pour le dire, étant un admirateur de Truffaut.



Il en va des metteurs en scène comme des acteurs. Un très grand acteur ne fait d’un navet un chef-d’oeuvre. Sean Connery, par exemple, un des plus grands de tous les temps. Il a commis le western « Shalako » avec notre BB ; « La femme de paille » avec Gina-les-Lolos ; « Chapeau melon » avec Uma Thurman. Des navrances de tout premier plan donnant envie de se faire rembourser le prix du ticket.



Pareil pour Truffaut : sa « Sirène », malgré la présence de Deneuve, de Bébel, de Bouquet au générique, est et restera un de ses plus mauvais films avec « La chambre verte ». Quand je pense à Truffaut, je pense à « L’enfant sauvage », à « La nuit américaine » et tant d’autres. « La Sirène » ne l’honore pas ; pas plus qu’elle n’est un titre de gloire local.



Arrête pile rougail dans not’ zombril !





Jules Bénard Le plus ancien de l’équipe ; la mémoire de Zinfos. Jules Bénard, globe-trotter et touche-à-tout... En savoir plus sur cet auteur