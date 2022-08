A la Une . Les Chroniques de Tonton Jules - #112

Largue pas lo corps !



Une bonne nouvelle, dont je vous fais immédiatement part en début de Chroniques, ça vous aidera à digérer le reste, c’est le cas de le dire. Car pour ce qui est du reste, on se demande bien qui se fout de la gueule de qui. C’est parti… Par Jules Bénard - Publié le Samedi 27 Août 2022 à 12:47

Kalou pilon

Voilà le Jacky Revel qui revient avec son « Kalou pilon », à mon sens la seule émission culinaire télévisée tenant vraiment la route car ne trichant pas avec les gourmands/gourmets que nous sommes. On baigne en plein dans notre savoureuse tradition créole, celle qui ne mêle pas crème fraîche et parmesan au curcuma d’un bon cari la patte cochon ! C’est de la cuisine réunionnaise tout ce qu’il y a de plus classique, ce qui n’interdit nullement au chef du jour de laisser une bonne place à son imagination, son savoir-faire, sa poésie culinaire.

Parce que pour le reste, toutes ces émissions culinaires venues d’ailleurs, où l’on voit de soi-disant grands chefs nous mitonner des portions incongrues, représentant soi-disant la grande cuisine française, ben je dis non ! Il leur faut généralement une heure pour nous présenter une assiette vide contenant mal une lamelle de saumon, un pétale de violette, une quille de persil frisé (c’est plus joli ?), un quart de cuillère à café de jaune d’oeuf bouilli, une pincée homéopathique de sel, un grain de poivre, et une décoration circulaire à base de vinaigre balsamique renforcé de sirop de foie de morue (beurk-beurk-beurk). C’est très joli, certes, mais… s’ils veulent faire du joli, ben qu’ils fassent de la peinture, pas de la cuisine.

Tout ça tient à peine dans une cuillère à soupe et moi, je déteste sortir d’un restaurant pour courir me faire des oeufs au plat ou acheter un jambon-beurre parce que j’ai faim.

Vous vous souvenez de la pochade de Gotlib ? Au restaurant, où l’intitulé de la carte est plus grand que le contenu de l’assiette, le client bêtasse a commandé « un Prince des mers dans sa sauce aux fruits de Provence ». Le garçon lui apporte… une sardine à l’huile.

Parlez-moi d’une bonne blanquette de derrière les fagots, d’un rougail la morue bien onctueux, d’un pot-au-feu délicieux à se pendre, d’un civet canard à faire bander un eunuque, d’un couscous royal marocain, d’un poisson farci du Gué-Dnar (sénégalais), d’une jatte de pattes de poulet façon Shangaï… De quoi vous en faire péter la sous-ventrière.

Alors bravo Jacky Revel, lequel nous réconcilie avec une certaine idée de l’art culinaire sur la toile.



Run Market : quand l’histoire est déjà écrite…

Run Market est déjà au pilon, c’est lessivé.

Ne resteront donc en lice que Carrefour et Leclerc, qui doivent s’en pourlécher les babines.

A propos de Leclerc, savez-vous que c’est la chaîne la plus diabolique qui nous attire à coups de publicités fallacieuses ? Leclerc impose des conditions draconiennes à ses fournisseurs, notamment les agriculteurs. Leclerc impose ses prix aux producteurs : c’est ça ou rien ! On n’est pas plus chien, plus faux-cul, plus détestable. Bref, la bande à Macro(n).

On le sait, une concurrence loyale est en prise directe sur le coût de la vie, lequel est déjà démesuré ici comme en Hexagone. Mais lorsque cette concurrence ne comporte que deux opérateurs, on n’est plus dans la loyauté ; on est dans une pure chasse au profit. Et qui c’est qu’en paie le prix ? Vous, toi, nous, je, tu, il…

Quand le démiurge de l’Elysée parle de « la fin de l’abondance », on peut se demander : qui était dans l’abondance, sinon lui et ses copains ultra-mondialistes ?



Municipales et droit de vote des étrangers

L’affaire a fait grand bruit mais plus personne n’en parle une fois le soufflé retombé.

Certaines municipalités ont accordé le droit de vote aux étrangers pour les élections municipales. Ça part d’un bon sentiment, comme tous les angélismes nés de Mai-68.

Je pense qu’il faut s’entendre sur le sens des mots.

Si un Malien, un Sénégalais, un Vietnamien, un Péruvien, etc., ont une carte d’identité française, il ne s’agit plus d’étrangers mais bel et bien de Français. Et si ces Français paient des impôts, il est logique qu’ils aient le droit de vote.

Les autres, immigrés plus ou moins clandestins, ne sont pas des Français et donc, n’ont pas à voter.

Sinon, un de ces quatre, un imam islamiste pur et dur sera élu maire de Marseille.

Je sens que je vais encore me faire aimer, là…



Aller à Maurice sans passeport ?

Le passeport est de règle pour voyager à l’étranger. C’est logique de longue date et ça n’a jamais choqué personne.

Voilà que la république mauricienne caresse les hautes autorités réunionnaises pour que les touristes réunionnais aient le droit de se rendre à Maurice avec leur seule carte d’identité.

Motif ? Il y a bien moins de touristes de chez nous que d’habitude, à vouloir se rendre à Port-Louis.

Il paraîtrait que nos autorités locales y tendraient une oreille complaisante.

Cela prouve quoi ?

D’abord, qu’au nom du profit, Maurice est prête à n’importe quoi. Ensuite, qu’au nom de la mondialisation et de l’ultra-libéralisme, certains de nos dirigeants seraient disposés à baisser leur froc jusqu’aux chevilles.

Le passeport est un document reconnu sur toute la planète. Il a une incontestable valeur, qu’il soit français, ukrainien, tchétchène, indonésien ou des îles Tuvalu (tant que cet archipel existe encore !)

Ne le bradons pas, surtout pas pour de basses questions de fric !



Jules Bénard Le plus ancien de l’équipe ; la mémoire de Zinfos. Jules Bénard, globe-trotter et touche-à-tout... En savoir plus sur cet auteur