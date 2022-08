A la Une . Les Chroniques de Tonton Jules - #110

Comme si les nouvelles mondiales n’étaient pass assez angoissantes comme ça ! Voilà que des hackers du rang des troudkis se mettent à envoyer des cyber-attaques parfaitement stressantes. Pendant que nos députés, qui n’ont sans doute rien de mieux à faire, se claquent à grands coups de cravates par le travers de la gueule. Douce France… Par Baradi Siva - Publié le Mercredi 10 Août 2022 à 15:37

Pédo-pornographe sans le savoir !



Il y a une vague d’attaques cyber en ce moment-même sur l’île. Plusieurs de mes amis en ont été victimes et, comme de bien entendu, j’y ai eu droit.



Ce matin mardi, 8 heures pétantes, j’ouvre mon Mac et, surprise, une lettre à en-tête du ministère de l’Intérieur émanant de la Gendarmerie à Aix-en-Provence. Me convoquant toutes affaires cessantes pour y répondre d’une accusation de pédo-criminalité sur Internet, possession et expédition d’images pornographiques mettant en cause des mineurs. Avec menace des pires sévices, 5 ans de gnouf, 150.000 euros d’amende, pendu par les pouces, supplice du pal, condamnation à lire 10 pages de B.-H.-L par jour, écouter sans rire un discours de Macron, bref l’horreur définitive si je ne réponds pas à la convocation dans les secondes suivantes.



Je commence par suffoquer. J’avale trois litres de café bouillant. Je peste et rage contre l’Univers et tous les saints du Paradis. Ça fait du bien. Puis je relis la lettre comminative soi-disant d’une gendarmerie au-delà des mers. Et là, je constate quelques petites anomalies.



Un : la lettre ne comporte ni mon nom, ni mon adresse.



Deux : je suis convoqué, oui, mais où ? On ne me dit ni à quelle caserne, ni quel jour, ni à quelle heure je dois y aller.



Trois : la lettre gendarmes que se termine par « cordialement ». C’est la meilleure, celle-là. Si les gendarmes se montrent toujours polis, courtois, cordiaux, le mot « cordialement » ne fait pas partie de leur vocabulaire de convocation. Ça serait plutôt « ‘totion pangar ! »



Après avoir additionné 2+2 et constaté que ça fait 56, je prends la seule résolution raisonnable et appelle la Caserne de la Redoute. Je tombe sur une charmante gendarmette qui, après avoir entendu mes tenants et aboutissants, éclate de rire : « Vous êtes victime d’un hacker, monsieur. La gendarmerie ne convoque jamais par mail ».



Cette dame note mes coordonnées, téléphone, adresse postale, adresse mail en me conseillant d’effacer ce canular abrutissant de mon ordinateur.



Connaissant l’efficacité de la cellule cyber-criminalité de la Gendarmerie française, une des plus efficaces à ce que je sais, je souhaite bonne chance à ce harceleur.



J’ai été contacté par plusieurs amis qui m’ont confié qu’ils avaient été eux aussi les cibles de ce macro. Je sens que ses oreilles ne vont pas tarder à siffler. C’est tout le bonheur que je lui souhaite.



Le coup de la cravate



Certains de nos députés demandent que le costume trois-pièces-cravate soit obligatoire pour tout le monde. Costume noir, cela va de soi. Bref, une Assemblée nationale réduite à l’état de rassemblement de pingouins. La Marche de l’empereur !

D’autres sont contre.



Car nos vaillants représentants du peuple n’ont rien de mieux à faire que discuter du sexe des anges.



Il y a la guerre en Ukraine ; la guerre menaçant la population de Formose ; la sécheresse grandissante ; la Nature détruite ; la pauvreté généralisée ; l’augmentation vertigineuse du coût de la vie ; j’en passe et des meilleures. Mais eux se balancent des encriers à la figure au nom de la cravate. Ben mon colon…

Bienvenue aux tyrans !



Macron, de la part de qui on peut tout attendre, surtout le pire, a reçu en grandes pompes, le prince tyrannosaure d’Arabie. Auparavant, ce dernier avait été mis au ban des nations pour cause d’assassinat. Assassinat d’un journaliste indépendant en terre étrangère qui plus est.



Mais là, pétrole oblige, le fou sanguinaire est redevenu un homme très bien. Et vas-y que j’te lui sers les meilleurs plats, et vas-y que je lui déroule le tapis rouge.



Le Macron de mes roubles ignobles ne s’est pas demandé une mini-seconde si le peuple qui l’a élu est d’accord.

Il va de soi que les pénuries causées par l’envahissement de l’Ukraine exigent des réponses alternatives.



Mais est-ce au pris de l’Humanisme ?



Le ludion Sarkozy avait caressé Khadafi dans le sens du poil. Hollande avait baissé son froc devant le fou sanguinaire de Damas. Giscard allait chasser dans l’Oubangui-Chari en acceptant les diamants de Bokassa…



Qu’est donc devenu le pays des Droits de l’Homme ? Le pays de l’Abbé Pierre, de Soeur Emmanuelle, de Coluche, d’Hugo, de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme…



1%, juste 1%



Les services des statistiques ne disent jamais rien au hasard. Leurs chiffres s’affinent encore… hélas ! On apprend que 1% de la population mondiale possède plus que les 99 autres % réunis. Mais que vont-ils faire de tout ce pognon quand zot' va aller dan’ « société toutes lé invités » ?



Il y a là comme un léger déséquilibre, non ?.



Près de 40% de la population mondiale vit dans la famine.



Et cela ne va pas s’arranger, du train où vont les choses.

J’ai mal à ma planète. J’ai mal à mes frères humains.



