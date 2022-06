A la Une . Les Chroniques de Tonton Jules #105

Les événements du monde ne donnent pas franchement envie de se tordre de rire. La Cour Suprême des États-Unis recule de plus de 50 ans ; Macron prouve qu’il n’a rien dans le falzar ; les politiques montrent clairement qu’ils n’ont qu’un plan en tête, leur carrière… et vous trouvez ça drôle ? Avant de revenir sur quelques points d’une actualité débile à pleurer, je vais commencer par plus réjouissant avec l’anniversaire d’une jeune dame de 60 ans. Par Jules Bénard - Publié le Samedi 25 Juin 2022 à 18:00

Un pari osé mais réussi



Lorsque je travaillais à la réalisation du Mémorial de La Réunion, je rencontrai Alfred Isautier, sénateur-maire de La Réunion, co-fondateur de la Sicalait. Laquelle a fêté ses 60 ans et tout le monde s’en fout, semble-t-il. C’était un pari fou : aller chercher le lait partout là où il y a un éleveur, quitte à perdre de l’argent, beaucoup d’argent, au début. C’est ce qui s’est passé.

"Nous voulions fonder une filière laitière et, dans les débuts, pour encourager les éleveurs, nous sommes allés chercher le lait, même 10 litres, en payant le producteur. Ce fut ainsi le cas pour Grand-Coude. C’était voulu : nous voulions encourager les éleveurs laitiers".

Et ça a fonctionné au-delà de toutes les espérances.

Un jour que je déjeunais avec M. Paul Martinel, ancien directeur de cette structure, il m’a confirmé ce pari et les risques que cela supposait.

Les produits estampillés Sicalait sont aujourd’hui reconnus pour leur très grande qualité. Les éleveurs adhérents à la "Sica" sont salués pour leur professionnalisme et leur respect de la Nature et des animaux.

Et voilà 60 ans que ça dure.

J’eus apprécié que l’anniversaire de cette honorable jeune-vieille dame fût mieux salué.



Help ! La Cour Suprême est-elle folle ?…

… ou au service des sectes religieuses ?



En moins de deux semaines, la Cour Suprême, organe décisionnaire semblable à notre Conseil constitutionnel, vient de faire reculer la démocratie américaine de plus de 50 ans.

Cette nuit, j’ai cru entendre un grondement de tonnerre du côté du Panthéon. C’était sûrement Madame Simone Veil qui s’étranglait de rage dans son catafalque.

La Cour Suprême déclarait anti-constitutionnelle la loi de libéralisation de l’avortement en territoire yankee : chaque État a le droit de choisir. Aussitôt dit, aussitôt fait ; plusieurs États de l’Union ont déclaré l’avortement illégal. Prends ça dans la gueule, camarade !

La suite, faut pas être sorcier pour la deviner. Les States, encore plus hypocrites que l’empire britannique victorien, se retranchent derrière leurs soi-disant croyances religieuses pour faire admettre l’inadmissible à leurs populations.

Dans plusieurs des 50 états, on n’a même plus le droit de prononcer le nom de Darwin : on est Créationnistes, N… de D… !

Voici deux semaines, cette même Cour confirmait le droit au port d’arme en Amérique du Nord. Sans dire que, durant les deux dernières années, sur ce même territoire, plus de 20.000 personnes avaient été abattues par armes à feu individuelles.

Est-ce l’arme qui est responsable ? Ou celui qui appuie sur la détente ? Le chasseur de lièvre est-il plus dangereux que vous ou moi qui possédons un couteau de cuisine ? Le machiste violent qui détruit son épouse à coups de poing est-il moins dangereux que celui qui a acheté un Beretta 92 en fraude pour se défendre ?

Je n’ai pas la réponse mais j’ai peur.



N’est pas De Gaulle qui veut !



Ré-élu à la Présidence, Emmanuel Macron se retrouve désavoué aux législatives. Plein la gueule pour pas un rond.

Mais il reste en place.

En 1969, proposant au peuple français un référendum sur la régionalisation, De Gaulle s’est vu opposer un « NON » ferme et définitif. Et en a tiré immédiatement la conclusion : il a démissionné. Logique. N’étant plus en accord avec le peuple, il cédait sa place.

Il faut alors croire que la logique n’a aucune place en politique : "Ils ne m’aiment pas ? Pas grave, on va s’accommoder au coup par coup".

Cela prouve quoi ? Que les femmes et hommes investis en politique n’ont aucun plan pour le peuple français. Ils n’ont que des plans de carrière.

La brève ministre de l’Outremer n’a de cesse que devenir présidente de l’Assemblée nationale.

Elle nous aime… enfin, c’est ce qu’elle disait.

Pendant ce temps, ils et elles sont à se déchirer le visage pour les présidences diverses et autres.

Et on s’étonne que les électeurs ne votent plus !