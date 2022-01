A la Une .. Les Chroniques de Tonton - # 88

Vous avez vu comme il pleut… Certains commencent même à s’en lasser : « Trop c’est trop ! » Ben non, mette encor’ la pas assez ! Lorsqu’il pleut à verse, ça ne remplit pas forcément nos sources : les très grosses pluies ont plutôt tendance à laver le sol et noircir l’océan. Nos sources et nappes phréatiques atteignent un seuil critique. Pour le reste, le monde ne va pas mieux. Menaces de guerre par ici, endométriose par là-bas ; le foutoir puissance 1.000… Par Jules Bénard - Publié le Mardi 18 Janvier 2022 à 14:59

Le Kazakstan en feu !

Tokaïev, Poutine, Xi JinPing même combat… pour la liberté.



La guerre va éclater au Kazakstan, c’est réglé comme une corde à piano. Parce qu’un dictateur pseudo-démocrate n’admet aucune contestation de la part de qui que ce soit. Le Tokaïev s’appellerait Tokarev que ça ne surprendrait personne : il a donné l’ordre formel à ses policiers et soldats de tirer « pour tuer », sans sommation, sur les manifestants osant braver le couvre-feu et sa loi martiale. N’étant pas trop sûr de sa propre force, il a appelé à la rescousse un autre grand démocrate (selon Depardieu), le bonhomme Poutine ; lequel s’est empressé de dépêcher sur place quelque 100.000 spetnatz, des troupes d’élite qui conjuguent humaniser au plus-que-parfait du stalinisme. Quant à cet autre génie de l’empathie qu’est Xi Jinping, il a chaudement félicité le successeur de Noursoultan Nazarbaïev (autre généreux admirateur de l’Abbé Pierre et mère Térésa), d’adopter une attitude si ferme à l’égard de ses contestataires.

Et moi, je me pose une question : comment les dirigeants de nos démocraties occidentales osent-ils encore se regarder dans une glace ? Eux qui n’ont de cesse de cirer les pompes de tous ces dictateurs sous prétexte qu’on aurait besoin du gaz russe, des contrefaçons chinoises, des OGM brésiliens… Le sinistre Macro(n) est jusqu’à allé tailler une tige à Victor Orban, le chien de garde hongrois, dont la voix lui manquait pour se hisser jusqu’à la présidence européenne !!!!!

Et on va voter pour lui bientôt ?



Moi, anti-vax ?

Un imbécile ne sachant pas lire est allé pêcher, dans un commentaire sur Zinfos, que j’étais anti-vacc. Où ça lu la trouve ça, ce troudki ? Hein mounoir, si ou conné pas lir, na in tas èk in paquet de « Daniel et Valérie » dans les brocantes.

J’ai toujours dit que j’avais pris mes trois doses par raison ; mais que j’admettais que d’autres puissent ne pas partager mon opinion. Si in moune la pas envie fé pique à lu, c’est son droit !



Il est bien, notre préfet !

Il doit avoir les oreilles qui sifflent, le Billant. Quand il décide une mesure, on le houspille. Quand il ne décide rien, on le brocarde.

Je l’ai déjà dit mais vais me répéter (et tant pis pour les esprits grincheux) : pour une fois qu’un préfet a l’air de vraiment se soucier de nous, faudrait peut-être arrêter de l’envoyer de Charybde en Scylla.



Macro(n) et l’endométriose : « Paroles, paroles, paroles… »

L’endométriose est une cause plus que grave ; elle est catastrophique. Devant les pressions des médias, le soi-disant président, qui ne marche plus des masses, semble découvrir le phénomène et selon sa vieille habitude, promet de faire tout et n’importe quoi pour enrayer le mal. Et comme chaque fois qu’il promet quelque chose, il nous rappelle une vieille et très belle chanson de Dalida et Delon : « Paroles, paroles, paroles… »



Incurie crasse à Mada

J’ai deux amis issus de la Grande Île, Rolland et Raza qui, depuis deux ans, ne peuvent plus se rendre au pays, prévenus par leurs proches restés là-bas qu’il y a danger de mort : les remèdes-pipi inventés par TGV contre le Covid ne fonctionnent pas et ça meurt à tout-va. La pharmacopée des plantes, si généreuse à Mada, n’a toujours pas trouvé « la » solution. Les boissons-miracles à base de salsepareille et de jus de mandragore (vous savez comment ça pousse ?) n’y font rien non plus.

Pour couronner le tout, le président milliardaire ne fait rien non plus pour les centaines de milliers d’affamés du Sud.

Ce dont je me souviens, et cela m’a été confirmé par Rolland, c’est qu’avant la sécheresse, les planteurs et éleveurs du Sud malgache, Antanosy, Antandroy, Bara, Mafahaly, Metsimisaraky, n’ont jamais souffert de malnutrition. Il y a de l’eau, dans le Sud désertique en apparence. Mais il faut aller la chercher à 60, voire 100 mètres de profondeur.

Ce que le président pourrait faire rien qu’avec sa seule fortune personnelle. Ce serait la bonne occasion de remplir les citernes de la généreuse opération Kéré initiée par l’ami Colienne.

Les Sud-Coréens ne sont pas fous, eux qui s’apprêtaient à acheter des centaines de milliers d’hectares du Grand-Sud pour y planter du riz ! Le riz ne pousse pas sans eau. Ils l’auraient trouvée, eux, puisqu’elle existe ! C’était pas la peine de les virer si c’était pour laisser crever de faim des enfants, des femmes, des vieillards. Ça a préservé une faune et une flore uniques, soit ; mais la population ? Elle est pas unique, elle ?



Sensodyne et l’étranger

Une preuve de plus que les annonceurs se foutent de nos gueules ? Ce coup-ci, c’est un dentifrice ; Sensodyne pour ne pas le nommer. La pâte-à-brosse, comme l’appelait un pote du lycée, est vantée à l’écran par des tas de soi-disant dentistes, sourire aux lèvres sur des dents éblouissantes : « Sensodyne est recommandée par 95% (bigre !) des dentistes ». Lisez en-dessous, en très petits caractères : monsieur X, monsieur Machin, monsieur AFBAZ sont tous résidents de Genève, Alger, Londres, Vladivostok, Pétaouchnok… De quoi décourager l’enquêteeur le plus chevronné de 50 millions de consommateurs d’aller les interroger. Pour le cas où ils existeraient vraiment, j’veux dire.

