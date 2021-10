Les Chroniques de Tonton #73

"Mi comprends pas ça qu’ Gamaleya i dit"



Je vous rassure : moi non plus. Enfin, pas tout ce qu’il écrit. Mais je vais vous demander : faut-il comprendre pour trouver beau ? pour aimer ? Je ne le crois pas. La "Pastorale", 6è symphonie de Ludwig B., est considérée comme l’oeuvre musicale parfaite ! Tous les aspects d’une nature en fête ou en désordre y sont symbolisés par des notes sublimes. Mais fait-on toujours la différence entre la joie au village et le coassement des grenouilles ? Et qui peut se targuer de dire vraiment pourquoi le Javert des "Misérables" se donne la mort ? Il s’agit pourtant de la plus grande oeuvre littéraire de tous les temps ! C’est comme les 50 et quelques "Tournesols" de Van Gogh. Tous différents. Tous sublimes. Mais pourquoi autant de tournesols ? Le questionnement n’empêche pas d’adorer. Il en va de même de l’écriture de Gamaleya : on comprend peut-être rarement, mais quelle harmonie des mots ! Quel tableau ! Breton, Rimbaud, Vian, sont souvent au moins aussi hermétiques, ce qui ne nous empêche pas de kiffer ! Idem pour Django, unanimement salué comme le plus grand guitariste de tous les temps. Son jazz manouche a, depuis longtemps, "dessauté" les frontières des gens du voyage. Une inventivité, une virtuosité reconnues dans le monde entier, y compris par les amateurs d’autres musiques. Mais qui comprend vraiment, j’insiste : vraiment, ses inimaginables trilles et arpèges ? Son univers musical échappe à l’amateur lambda qui, malgré tout, l’écoute religieusement. Quand c’est beau, quand c’est bon, on n’a pas besoin de démêler les entrelacs du génie. Pour Boris, ben c’est pareil.



Je vais finir par douter…



Une pub gouvernementale nous rebat les oreilles avec les "8 sur 10 pas vaccinés". Ils trichent, là, nos dirigeants, ils nous bourrent le mou. Moi, qui me suis imposé mes 2 injections, par raison (du moins je le croyais), je me demande… Si "8 sur 10 des patients admis en hôpital n’étaient pas vaccinés", qu’en est-il des deux autres ? Ils étaient donc vaccinés, dois-je en conclure. Mais ils l’ont quand même eu dans l’cul ! Et moi aussi, au passage. Eh ! la Ladoucette, quand vas-tu te décider à parler vrai ?



"1 Français sur 6…"



Surprenant : selon des statiques dites officielles, "un Français sur 6 sera plus vieux dans 2 ans". Je suis aussi bourré de perplexité que de riz cantonnais quand j’en ai avalé 3 bols. Moi qui croyais bêtement que 100 Français sur 100 seraient plus vieux avec le temps qui passe…