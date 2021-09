A la Une . Les Chroniques de Tonton #69 - Un calvaire de 39 ans… et la mort

Les semaines se suivent et ne se ressemblent pas. Pour certaines, le « léger » et l’atroce se chevauchent. Parfois pas, comme cette dernière où il y eut avalanche de catastrophes. La mort de Belmondo fait partie de ces catastrophes et je vous en parlerai plus loin. D’abord, il y a eu une nouvelle révoltante, enrageante, absurde, indigne du genre humain, qui laisse un goût très amer au fond du gosier. Par Jules Bénard - Publié le Mardi 7 Septembre 2021 à 12:51

Un calvaire de 39 ans… et la mort.



Il est mort hier… Plus personne ne se souvient seulement du nom de Jean-Pierre Adams, footballeur promis à une belle carrière. Cet effacement des mémoires est compréhensible : depuis 39 ans, cet homme était plongé dans le coma le plus profond. Suite à une erreur d’anesthésie lors d’une opération banale, cet être humain s’est retrouvé dans une nuit définitive. Depuis, selon mes renseignements, pas une seule fois durant ce calvaire, il n’a seulement entrouvert ses paupières. Sa famille, se raccrochant à une lueur d’espoir soutenue par un amour familial sans failles, a continué à croire en l’impossible. On peut comprendre l’amour ; je le comprends. Mais peut-on admettre qu’on laisse un homme, aussi aimé fût-il, endurer une nuit sans fin, une nuit peut-être de souffrance, peut-être pas, qui peut le dire ? Ce défenseur international franco-sénégalais, membre des Bleus, ne pouvait-il donc être… "libéré" ? Cela me rappelle furieusement l’histoire récente de M. Lambert, réduit à l’état de légume, dont la famille voulait empêcher qu’il ne fût simplement débranché. L’amour n’a jamais justifié l’ignominie ! Ni le respect des lois la monstruosité inhumaine.

Bébel et une Sirène mal foutue



J’ai mal, très mal, je le reconnais. J’ai été un inconditionnel de M. Belmondo comme je le suis de Delon, d’Elvis, de Ray Charles, Johnny ou Beethoven. On a mal quand on perd une idole. On en perd trop ces temps-ci. Mes préférés ? Loin au-dessus de toutes ses autres prestations, il y a "Itinéraire d’un enfant gâté", puis "Le Magnifique", "Le Professionnel" et un film dont on ne parle que très rarement, "Les Mariés de l’An II".



Sans oublier "Peur sur la ville" ou encore " Flic ou voyou " (je m’empresse de les citer sous peine de me faire écorcher vif par les connaisseurs).



La presse locale a balayé tous azimuts à propos de « La sirène du Mississippi ». Logique : le premier film « connu » tourné chez nous. Il y avait déjà eu auparavant « Cargo pour La Réunion », tiré du livre de Roger Vailland mais… ah ! ah ! M. Vailland était un communiste, hein ? On n’allait donc pas en faire des tonnes non plus.



Là, c’était une autre farine : François Truffaut lui-même venait nous abreuver de sa science filmographique. Là, je dois dire que si j’aime Truffaut, si je le vénère, " La sirène " est, de loin, une de ses plus mauvaises prestations, avec "La chambre verte ". Tiré d’un roman de William Irish comme " La mariée était en noir ", "La sirène" réunit pourtant une sacrée pléiade d’acteurs de renom : Belmondo, Catherine Deneuve, Michel Bouquet… Plus quelques acteurs bien de chez nous, Albert Ramassamy en curé de Sainte-Anne très convaincant, Yves Drouhet en directeur de BR sorti du lit par Bébel à 2 heures du matin…



Mais la mayonnaise ne prend pas et ce film n’entrera jamais dans les Annales du grand cinéma français.



Mais pour nous, les admirateurs de ce très grand monsieur, sa présence provoqua quelques petites ruées sur les lieux de tournage. J’étais alors à la Fac de Droit face à la Cathédrale. Ayant appris que ce soir-là, Bébel était en tournage rue Rontonay, nous nous y ruâmes séance tenante. Devant le Palais Rontonay, au volant de sa 403 décapotable (une merveille), il attendait le " action ! " du metteur en scène. Il démarrait alors en trombe pour se garer en catastrophe, à contresens dans la rue Jean-Chatel, devant les grilles de la BR. La première fois, il bondit de la voiture en oubliant de serrer le frein à main. La voiture commença à reculer direction Barachois… À recommencer !



Attendant l’ordre de redémarrer, décontracté comme pas permis, il accueillait avec son éternel sourire les questions des spectateurs et signait autographe sur autographe sans jamais manifester la moindre irritation. Sa bonne humeur n’était pas une légende.



Cette scène a été coupée au montage. Mais je me souviens du rire de Bébel, après qu’il eût frappé à la grille de la banque, appelant " Monsieur Hoareau, c’est très important ! " Il venait de s’apercevoir que Catherine Deneuve s’était fait la malle avec tout son pognon. Et répétant en riant de plus en plus fort "Monsieur Hoareau… Monsieur Hoareau… "



Cela me rappelle une blague qui… Non ! Je vous la raconterai une autre fois, promis !