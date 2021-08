A la Une . Les Chroniques de Tonton #65 : Terreur en Afghanistan, honte en Occident!

La planète se casse la gueule par tous les côtés à la fois. Haïti, un des pays les plus pauvres, déjà pénalisé par des décennies de dictature(s) innommables, se paye un nouveau séisme en même temps qu’il est accablé par un hurricane king size. L’Afghanistan, pays qui n’a JAMAIS connu la paix de toute l’Histoire, se retrouve aux mains de gens épouvantables pour lesquels la Femme est un objet mobilier (comme les esclaves) et les Droits de l’Homme une notion à éradiquer d’urgence du vocabulaire. Les incendies font rage partout et la pandémie covid-machin gagne du terrain pendant que la forêt amazonienne en perd. Inutile de mettre la faute sur les endosses de quelque dieu, diable, pangolin ou trump-la-mort que ce soit. Tout est issu d’innombrables fautes, erreurs et crimes humains, point ! Par Jules Bénard - Publié le Mardi 17 Août 2021 à 14:29

J’aimais bien Biden ; voilà que la sympathie qu’il m’inspirait se barre en couilles. Lui et ses Yankees, après avoir tenté d’imposer leurs quatre volontés en Afghanistan, se trissent comme des voleurs, larmoyant à peine sur les milliards qu’ils y ont laissés. Petit retour dans l’Histoire… L’Afghanistan n’a jamais connu la paix mais AUCUNE puissance n’a jamais pu dominer ce pays non plus. Tous les empires s’y sont cassé les quenottes : Gengis Khan, Alexandre le Grand, l’empire britannique, l’URSS, se sont barrés la queue entre les jambes Il y est fait allusion dans l’excellent « L’homme qui voulut être roi » de John Huston.



Mais est-ce une raison pour laisser ses habitants retourner au Moyen-Âge ? Faut croire que oui puisque personne, en Occident, n’a osé élever la moindre remarque contre la décision des Américains. Le président Macron a larmoyé sur les Français y ayant laissé la vie (il y a des Réunionnais parmi eux). Il fera ce qu’il peut, le pôôôvre, pour rapatrier les derniers ressortissants qui y sont encore. Grâces lui soient rendues, soit.



L’un dans l’autre, la réaction du monde occidental devant ce lâchage qui fait honte, se résume à : « Que les Afghans se démmerdent, Dieu reconnaîtra les siens ! »



Ben… ce supposé Dieu, il a du pain sur la planche. Parce que malgré les paroles lénifiantes des conquérants de Kaboul, ces derniers ont commencé à faire exactement le contraire de ce qu’ils prétendent dans les provinces déjà conquises : les femmes rentrent à la kaz ; plus le droit de bosser, elles redeviennent les esclaves des mâles dominants, ce qu’elles n’auraient jamais dû cesser d’être ; on peut, pays béni ! les battre, les contraindre, les violer sans autre forme de procès ; le crime d’honneur est rétabli. Ah oui, pour ceux qui ne le savaient pas encore, cette monstruosité qu’ils appellent « le crime d’honneur » consiste, chez eux comme dans d’autres recoins (Jordanie, quelques pays du Golfe, Bangladesh and so on), à considérer qu’une adolescente violée l’a bien cherché. En vertu d’une interprétation suspecte des textes dits sacrés, un membre de la famille doit tuer la malheureuse pour sauver l’honneur et sera promené à travers la ville, sur un cheval blanc, hautement salué par la foule en liesse. Le tonton violeur, lui ? Bah ! Il n’a accompli que son boulot de mâle dominant. Elle n’avait qu’à serrer les cuisses, cette salope !



Voilà ce qui attend la gente féminine sous le régime démocratique talibanesque.



Ah oui… dans les provinces conquises auparavant, ils ont remis à l’honneur les égorgements et décapitations, spectacle hautement prisé par la population.



Les Américains prétendent avoir obtenu ce qu’ils étaient venus chercher, la décapitation d’Al Qaïda. Décapitation certes, avec l’explosion de Ben Laden et quelques autres grands pontifes, mais Al Qaïda existe toujours et est protégé par les talibans. Bref, sous de fumeux prétextes, on vient de fournir au terrorisme islamiste un nid d’amour : ils vont pouvoir s’y reproduire à loisir et nous en foutre plein la gueule pour pas un rond !



Les droits le la femme avaient effectué un pas spectaculaire en Afghanistan. Depuis hier, plus aucune présentatrice de la télévision n’a le droit d’exister ou presque : artourne la kaz !



Et l’Occident ne moufte pas !



Serions-nous donc devenus si lâches que la seule réalité ne nous tire pas un soupir de protestation ? Pas le moindre souffle de lassitude ? Pas la plus petite envie de gerber ?



Après les volcans, les météorites etc. la 5è extinction de l’humanité est en route à vitesse grand « V ». Nous ne méritons pas autre chose.



Je vais me cantonner à ce seul sujet pour cette rubrique. J’avoue que j’ai mal, très mal. Et honte aussi ; honte de croire que le mot « humain » existe.



J.B.