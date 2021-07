A la Une . Les Chroniques de Tonton #62 : Pfizer responsable mais pas coupable !

Les temps sont ainsi. Je cherche de quoi vous réjouir mais, une semaine après l’autre, tout va de travers et de plus en plus lamentable.

Quant à ceux qui ne me répondent que pour me dire des méchancetés, voire que j’écris comme un cochon, je veux leur dire que je n’en ai rien à péter. Comprenez que je vous enquiquine en long, en large et en travers. Par Jules Bénard - Publié le Vendredi 23 Juillet 2021 à 12:25

Pfizer responsable mais pas coupable !

La multinationale pharmaceutique, aussi haïssable que toutes les multinationales de la planète, a déjà prévenu : elle ne se sent nullement responsable des « effets secondaires » simplement fâcheux voire mortels qui pourraient survenir chez les vaccinés. Ben m… alors ! Ils gagnent des milliards avec leurs produits mais ne sauraient être tenus pour responsables. C’est extraordinaire. Et le pire, c’est qu’aucun, aucun gouvernement de cette foutue terre n’a émis le moindre souffle. Les gouvernements ne gouvernent plus rien du tout : ils attendent les ordres des puissances du pognon. Si Pfizer ose ainsi s’exprimer, c’est qu’elle sait que le risque existe. Sa mise en garde n’est alors ni plus ni moins que de la préméditation. « Assassinat : crime avec préméditation » (Code pénal). Aux Assises, ça coûte bonbon.

Chasse aux sorcières et étoile jaune : gaffe aux amalgames !

Les menaces planant sur les soignants qui refuseraient de se faire vacciner s’apparentent à une chasse aux sorcières mais les amalgames sont toujours dangereux : certains sont allés jusqu’à parler d’étoile jaune. Faut pas confondre tour et alentour, et encore moins chaude-pisse et première communion ! Les mots ont un sens et l’outrance du vocabulaire n’ennoblit jamais qui que ce soit. Cela me rappelle une célèbre répartie de M. Pierre Daninos… Ayant lu dans un grand quotidien parisien que « les pauvres ont le plus grand mal à sortir du ghetto de la pauvreté », ce grand monsieur a dit que « c’est vrai, tant il est difficile de sortir d’un endroit où l’on n’est jamais entré ». Parce que « ghetto » a un sens très précis ; c’est l’endroit infamant où les nazis avaient reclus les juifs de Varsovie avant de les massacrer.

Le vaccin chinois ?????

Pour pouvoir poursuivre sa domination du monde, la Chine soi-disant communiste, qui n’est en réalité qu’une monstrueuse caricature du capitalisme le plus abject (pauvre Marx !), a choisi de s’implanter en Afrique : y’a de la place pour toutes les plantations OGM, là-bas. Pour se concilier les bonnes grâces des Africains (qui manquent de tout), la Chine leur a expédié gratuitement des millions de doses de son vaccin, plus proche du curare que de l’anti-rabique. Les Africains vont tomber comme des mouches mais le mal est fait.

Plus on vaccine, plus on calanche !

Je l’ai déjà dit mais autant le répéter : comme bien des gens, je me suis fait vacciner par raison. Mais il y a un truc qui me turlupine. Depuis les annonces alarmistes du Macron de service, le public se rue vers les centres de vaccination. Paradoxe, plus on se fait vacciner et plus les gens i chappe dan’ vavangues. Y compris dans le soi-disant ti paradis.

On avale ? On accepte ? On suce ?

« Empoisonnement : crime consistant à administrer une substance toxique à qqn avec l’intention de donner la mort » (Petit Larousse illustré 2019, p. 428 pour ceux qui en douteraient)

Je suis vacciné mais… Mais je soutiendrai toujours bec et ongles ceux qui ne veulent pas se faire foutre un truc douteux dans la carcasse.

Avec cette nouvelle loi, approuvée par tous les panurgistes du Palais Bourbon, un crime patenté va être érigé en mesure de salubrité.

Question : si l’État peut empoisonner son monde en toute légalité, pourquoi tel petit farceur serait-il condamné aux Assises pour avoir empoisonné son tonton à héritage ? Pourquoi telle épouse assez peu fidèle serait-elle condamnée pour avoir administré un petit peu de strychnine à un époux soupçonneux ?

Des milliards dans les étoiles

Payer des milliards de dollars pour 10 minutes dans les étoiles, y’en a, des veinards. Ils dépensent leurs fortunes comme ils veulent, soit. Que les multi-milliardaires dépensent des sommes colossales pour s’envoyer en l’air, re-soit ! Dans le même temps, il y a des centaines de millions d’hommes, de femmes, d’enfants, de vieux, qui crèvent de faim, de soif, sinon de maladie, ou les trois Bizarre, vous avez dit bizarre ? Comme c’est étrange.

Le « prophète » Abraham : non !

Ils l’ont dit 2 fois ce mercredi, sur RFO, pour parler de cette grande fête de nos amis les Zarabs. Ils ont parlé du « prophète » Abraham. Ben non ! Si ma mémoire n’est pas trop cariatée, que ce soit dans la Torah, la Bible ou le Coran, Abraham n’est pas un prophète. Abraham est un « patriarche ». Autant respecter la mémoire des autres, non ? Et si je me trompe, j’accepte de me faire tailler des croupières ; j’y suis habitué. Pour le reste, l’égorgement sauvage de son fils au nom de D… etc., je vous épargne mes commentaires.

Boris Johnson cas contact ? Ouaf ! Ouaf !

Le 1er Ministre britannique a été décelé « cas contact ». Le mot « contact » est de trop.



