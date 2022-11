A la Une .. Les Chroniques de Tonton - #122 : "Tomorrow will be another day", tu parles, Charlot !

C’est dingue mais on y va ! Fonçons dans ce sacré mur, histoire de changer les choses. Sans voir que nous y sommes déjà, dans le mur. Comme le disait Théophile, ou peut-être Tatave, à moins que ce ne fût Irénée : « Hier nous étions au bord du gouffre mais nous avons fait un grand pas en avant ». On espère suavement que les choses vont aller en s’améliorant mais… chaque matin lé plu mové que sat’ i vient d’fini. Voyez les info… Pour le reste, la connerie reste au menu et pour pas cher. Par Jules Bénard - Publié le Mercredi 16 Novembre 2022 à 17:09

La femme appartient à l’homme, na !



Il ne se passe plus un mois sans qu’une marche blanche soit organisée à la mémoire d’une nouvelle victime, pas seulement ici. Chaque semaine ou quasi, on apprend avec stupeur et effroi (car on ne s’y habituera jamais) qu’un sagouin a violé puis torturé, puis assassiné la femme qui se refusait à lui. Pas une semaine sans qu’un macho moyenâgeux ne tue celle qui, fatiguée des coups et des humiliations, voulait se libérer de ses souffrances. Quant aux coups et blessures épouvantables, on les évoque pour mémoire.

Malgré l’évolution des mentalités, malgré les efforts d’accompagnement, malgré tout ce qu’on veut, il y a une part mâle de la population qui considérera toujours que la femme est inférieure à l’homme.



Après quelques décennies dans mon métier d’informateur, j’avoue être encore surpris par les réactions de mes semblables de même sexe.



Il est vrai que nombre de mâles n’ont toujours pas admis que leur petit bout de bidoche ne leur donnait aucune supériorité. Comme dit Bigard : "Qu’elle soit grosse ou petite, tu pèses toujours le même poids !"



Pour moi, il n’y a qu’une considération qui tienne ; que tu sois mâle ou femelle, noir ou blanc, jeune ou vieux, athlète ou difforme, beau comme Delon ou moche comme Simon, tu n’es supérieur à quiconque ; ni inférieur non plus !



Qui suis-je pour décider que ma femme est « ma » chose ?



Suis-je supérieur à Marie Curie ? À mère Térésa ? À Simone Weil ? À Rigoberta Mentchu ?



Je vous raconterai un de ces quatre comment j’en suis arrivé à être aussi radical sur l’égalité hommes-femmes-et autres !



La soi-disant supériorité de l’homme n’est qu’une invention… de l’homme.

« Rouzédolil » trahi par nos pseudo-intellos !



J’attends toujours la publication de « Lo bande ti moune », (Les Misérables) ; « Do moune gros kèr » (Othello) ; « La fou l’can ensemble lo van Sin-Pol » (Autant en emporte le vent) ; « Lo troiziènm troudki » (Le 3è homme) ; « Batay èk sobatkoz » (Guerre et paix) ; « Lo sept madriyés la sazèss » (Les sept piliers de la sagesse) ; « Lo tang èk domoune » (Des souris et des hommes)…



Déjà que Saint-Exupéry doit s’en retourner dans sa tombe, « Lo ti prins » n’ayant que les dessins en commun avec l’original.

Nos vieux professeurs de latin nous répétaient sans cesse « qu’une traduction ne doit jamais être une trahison ». Nous avons la chance immense, en France, d’avoir une école de traduction considérée comme la meilleure du monde. Grâce à quoi nous avons de fidèles traductions de « La puissance et la gloire », du « Vieil homme et la mer », de « Hamlet », de « Une saison blanche et sèche » etc.

Pour le coup, Rouget de Lisle se voit réduit à zéro par une inénarrable traduction de sa Marseillaise qu’on ne reconnaît plus du tout car truffée d’erreurs et de mots inventés de toutes pièces ! Ce serait comique si ce n’était si tragique : ces mêmes défenseurs du rougail saucisses, sans crème fraîche ni Morteau (je suis 200% d’accord), hurlent comme tangues en chaleur « parce qu’on ne touche pas à une institution ». Et s’en prennent gaillardement à une des principales institutions de notre nation française, son hymne national.

Lorsque nous étions à l’école primaire, madame Cécé nous mettait tous en rang et nous entonnions plein poumons la Marseillaise, en y mettant du coeur et de la fierté. Ce qui ne nous empêchait pas de parler le Créole, rien que le Créole, en cour de récréation.

J’affirme, je prétends, je répète à l’envi que nos soi-disants défenseurs de la langue créole ne font que s’auto-satisfaire en proposant une écriture débile pour une langue à part entière, une très belle et très malicieuse langue créole !

Une langue et sa graphie ne se décrètent pas par la force ; elle s’imposent par un usage long et méritant.

Les langues, toutes les langues, méritent d’être défendues, y compris et surtout celles menacées de disparition comme l’inuit, le patagon ou les mille langues pré-colombiennes d’Amazonie.

Or, à force de dénaturer ainsi notre créole, ses pseudo-thuriféraires ne font qu’en dégoûter un peu plus la majorité de nos concitoyens qui n’y comprennent rien. Car s’il faut prononcer une phrase à voix haute pour y entraver quelque chose, autant écrire en braille !

Quand je vois qu’un prix littéraire porte le nom d’un personnage qui a passé sa vie à inventer ce qui lui semblait bon parce que cela lui permettait de faire le buzz, cela ne nous honore pas et je pèse mes mots.

Le sobatcoz n’a jamais existé ; il a été inventé.

« Lo san mové » est une trahison du texte originel. Par « impur », Rouget de Lisle évoquait l’opposition entre le sang bleu des nobles (qui expédiaient leurs serfs au combat) et celui, moins noble » du Tiers-État. Et c’était même ces paysans, ouvriers, prolétaires qui allaient abreuver de leur sang les sillons, pour défendre la Révolution et l’idéal républicain. Il n’a jamais été question du sang des étrangers menaçant la France ; Rouget de Lisle a lui-même été très clair là-dessus.

Quant au « sillon » évoqué, il n’a jamais existé en créole. Nos gramounes disaient « mi sa fait lo trait », « mi sa mette la trace après mi envoye lo graines »… On est loin du « séon ».

La flamme du soldat inconnu a eu pour immense mérite de réconcilier nos jeunes avec notre histoire nationale, une histoire à laquelle nos combattants créoles ont participé en versant leur sang dans les sillons de France et d’Allemagne. Fallait-il que la fête fût ainsi gâchée par cette pantalonnade même pas digne de la Comédia del arte ?

J’en ai marre que cette langue créole que j’adore, que je continuerai à défendre bec et ongles, soit ainsi trahie, dénaturée, grimée par une bande de faussaires ne cherchant que leur propre gloire !

Ou alors… on finira par croire qu’il ne s’agit vraiment, une fois de plus, qu’une basse manoeuvre politique ?



Jules Bénard Le plus ancien de l’équipe ; la mémoire de Zinfos. Jules Bénard, globe-trotter et touche-à-tout... En savoir plus sur cet auteur