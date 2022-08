A la Une . Les Chroniques de Tonton - #111

Les semaines se suivent et ne se ressemblent jamais. Au cours de la dernière, j’en ai relevé des vertes et des pourries, et aussi quelques petites pas piquées des hannetons. Dont je vais vous faire profiter illico car le Poutine de mes roubles ignobles, certes, il nous pourrit l’existence, oui, mais y’a pas que lui dans la vie, non ! Par Jules Bénard - Publié le Mardi 16 Août 2022 à 06:37

Trottinette pour handicapés : bravo !



Un homme cherchait comment faciliter les déplacements de sa fille handicapée. Il lui avait acheté un fauteuil roulant, ce qui n’est déjà pas donné. En Hexagone avait été découverte la trottinette volante. Ben !… Figurez-vous qu’un commercial local, qui honore notre race Bourbon, spécialisé dans le commerce des trottinettes, n’est pas resté insensible à l’amour de ce papa pour son enfant handicapée.

Il a cherché et bricolé jusqu’à plus soif et a trouvé ; il a adapté sa trottinette aux sièges d’handicapés, avec des guidons amovibles etc. Et sans supplément de prix. Bref, ce mec s’est torturé les méninges pour aider les handicapés à se mouvoir.

Dites…. Voilà qui, malgré la conjecture, nous fait croire que l’Homme peut être plus fort que la contingence, non ?

Bravo mec !



La journée mondiale des ambidextres ?



Fus surpris de savoir que ce samedi 13 était la « journée mondiale des gauchers ». Je suppose que de savants employés de l’ONU n’ont rien de mieux à nous proposer !

Mais cela m’a titillé les neurones, si vous voyez c’que je veux dire.

Les gauchers représenteraient 15% de la population mondiale. Ça ne me gêne pas.

C’est à l’escrime ou à la boxe, en raison de leur « fausse garde », qu’ils font plonger leurs adversaires.

Moi, ce qui m’intéresse, c’est quand on va créer une journée mondiale des ambidextres !

Car nous sommes nombreux, les mecs, à se…

Non! Pas à ce que vous pensez, tas de petits vicieux !

Je suis ambidextre.

Quand je fais la cuisine, je pèle mes légumes aussi bien de la main gauche que de ma droite.

Mi pil calou pilon à droite com’ à gauche.

Mi pluche l’ail èk zoignons à droite comme à gauche.

Je ne joue pas de la guitare comme Jimmy.

Les gauchers, selon le reportage, seraient 15% de la population. Bien !

Mais nous alors, nous les ambidextres, qui avons cette fausse réputation de nous taper la colonne à gauche, à quand notre journée mondiale ?

Les islamistes ont la dent dure



Voilà plus de 30 ans que l’ayatollah Khomeny avait lancé sa sinistre fatwa contre l’écrivain Salmann Rushdie. Lequel avait osé commettre ses Versets sataniques. En fonction de quoi ? De quel droit cette condamnation à mort qui a révulsé la planète. Au nom de son interprétation très personnelle du Coran. Voici donc qu’un illuminé exécute la fatwa parce qu’un ouléma a dit que… L’écrivain s’en sort de justesse mais cela ne va-t-il pas donner des idées à d’autres sales connards ?

Au Moyen-Âge, l’Inquisition mettait à mort au nom d’une vision très resserrée de la chose biblique. A Salem, les purs Réformés en ont brûlé pour moins que ça. Les Hébreux lapidaient la femme adultère au nom de la loi de Moïse. Bref, qu’il s’agisse de Torah, de Bible ou de Coran, les « livres révélés » insistent plus sur le courroux sanguinaire d’un Dieu terrifiant que sur Sa divine bonté. Les religions ne servent donc qu’à dresser l’humanité contre elle-même ?



Une aberration française de plus



La France est sans doute le seul pays du monde où le Code pénal augmente d’année en année. Ce coup-ci, ce sont les « angles morts » qui s’y collent. Un panneau de plus sur des bagnoles qui en comportent déjà trop. Ça va faire vendre de l’outillage aux multinationales copines du Macro(n) de l’Elysée, vous me direz. Lorsqu’un pays ne sait plus ni ce qu’il fait ni où il va, il invente des lois. Il faut dire que notre Code du travail se sentait un peu seul, le pôvre, avec ses 500 pages (le Code allemand n’en compte que 50 !)