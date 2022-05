A la Une . Les Chroniques de Tonton - #101

Où fonce l’humanité ? Droit dans le mur, diront les plus nombreux. Oui mais… n’y est-on pas déjà ? Comme le disait un illustre élu saint-louisien des années 50 : « Nous étions au bord du gouffre mais aujourd’hui, chers amis, nous avons fait un grand pas en avant ». Par Jules Bénard - Publié le Lundi 23 Mai 2022 à 18:04

Xi JingPing/Poutine/Bolsonaro/Hitler, même combat !



Hitler avait ses juifs, parce qu’il ne les aimait pas, c’est peu dire, mais il fallait aussi commencer par prendre l’argent quelque part. L’essentiel, dans ce genre d’attitude, c’est de couper tout ce qui dépasse, que l’on soit droite, gauche, extrême-quelque chose ou autre : sous prétexte de purifier la race, le président chinois élimine les Ouïgours. Bolsonaro extermine les Indiens pour leur piquer les terres forestières. Poutine veut jusqu’à éradiquer le nom même d’Ukraine. Pour tous, y compris sous couvert de communisme, qui n’est qu’une caricature du capitalisme le plus sauvage, interdit de remuer un sourcil : on coupe la tête.





« Po enlérize a li »



Je suppose que comme tout le monde, vous avez vu cette monstruosité soi-disant créole, à la télé. « Po enlérize a li ». Renseignements pris auprès de Dédé, puits de science, il s’agirait d’une dérive de l’expression « mette a li en l’air ». Ben au risque de me faire arracher le gongon à coups de canines, je dis non, non, non, et non !



Je suis un fervent défenseur de notre langue créole, comme de toutes les langues et dialectes de la terre : aucun ne mérite de disparaître, de la langue boréale des Inuits à celle de la Patagonie. Une langue qui disparaît, c’est une civilisation qui s’éteint.



Mais de là à inventer n’importe quoi « po fé son lintéréssan », il y a une marge.



A l’intention de l’imbécile qui a eu cette idée de malfaisant, j’inventerai ceci : « Allé borde out’ marmite dan’ canal Bitor ! »





Qui dirige l’armée russe ?



Une grogne sévère se fait jour au sein des instances dirigeantes russes ; d’ici à ce que Vladimir 1er se fasse déquiller par ses propres soutiens, y a pas des kilomètres.



Grandement aidés par les services secrets US, les tireurs d’élite ukrainiens ont expédié grand nombre de généraux étoilés vers des lendemains qui chantent (un peu ?) et au passage, le navire amiral poutinien.



Ce qui fait dire aux gradés encore en vie « On n’est pas là pour se faire raser les moustaches ! » Sont d’accord pour tuer ; pas pour se faire tirer.





Création de l’Univers 5123



Selon nos amis tamouls, nous serions entrés dans l’année 5123. C’est à cette date que l’Univers a été créé. Pour les créationistes chrétiens, ce serait à peu près la même date à quelque 2Kpi près. J’en déduis donc que tous les scientifiques qui datent les dinosaures de quelques centaines de millions d’années ne sont qu’une bande de sombres crétins. Et tous les artefacts que découvrent nos archéologues à longueur d’année, une simple vue de l’esprit.





Même pas réélu que les conneries commencent (ou empirent, au choix !



Ce quinquennat devait être tout ce qu’on veut sauf une continuation de l’ancien. Ça mange pas de pain. Les naïfs peuvent toujours y croire si leur paresse intellectuelle les y incline. Parce que, pour la réalité, on plonge encore plus à pieds joints dans cette mondialisation ultra-libérale qui nous pourrit la vie et les roubles ignobles depuis plus de 50 ans. Avec l’insistance formelle de Jupiter, l’Assemblée nationale s’apprête à voter une loi supprimant l’origine de la viande de boeuf sur les préparations agro-alimentaires industrielles.



Youpi ! On va enfin retrouver de la merde dans nos paquets surgelés. Merci qui ?





Variole du singe ?



Les Chinois avaient inventé la faute d’un petit animal inoffensif pour masquer leur invention du Covid. Avant, il y avait eu le coup du singe vert responsable du Sida. Toujours le coup du bélier qu’on casse au désert pour expier l’immense connerie humaine. A quand la chiasse du cordon de moresse ? le rhumatisme du ti cochon dan’ bois ? la grippe du papangue ?





Groupe Bernard Hayot



Gagner beaucoup d’argent ne serait pas incompatible avec l’esprit humanitaire. C’est du moins ce que je me dis en constatant que le groupe Bernard Hayot apporte une aide financière et logistique au Secours populaire, qui n’en peut plus. Pour une fois que le capitalisme se conjugue à l’empathie, il faut le souligner. « Ils vont défiscaliser », diront les grincheux. Ben oui, on le leur souhaite. En tout cas, ils l’ont fait, c’est tout ce que je retiens.





Je n’étais pas née !



« Tout le monde veut prendre sa place ». On y entend de ces conneries parfois… Question : « Quel auteur a obtenu le Grand prix du roman de l’Académie française, en 1939, pour Terre des hommes ? »



La jeune candidate, avec un sourire désarmant de naïveté et un gros tas de stupidité dans les yeux : « Je n’étais pas née ». Heureusement que j’étais assis.



Et « Hiver 54 », pas entendu parler ? Et la guerre de 39/45, t’étais née ? Et le Crétacé, il y a 150 millions d’années ? Et Martin Luther King, dans les sixties ?



J’ai entendu dire que l’âge n’était pas une excuse à l’ignorance.



Rassurez-vous, Shakira ou TikTok, elle connaît.



