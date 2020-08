A la Une .. Les Chroniques de Jules #18 - Il y a 75 ans, l’horreur... Et aujourd’hui : l’horreur continue

Il y a des choses dont on aimerait ne pas se souvenir. Il y a des événements dont on souhaiterait qu’ils n’aient jamais existé. Par Jules Bénard - Publié le Mercredi 5 Août 2020 à 14:11 | Lu 700 fois

Le 11 septembre, l’assassinat de Gandhi, de Martin Luther King, les camps de la mort nazis, les massacres de Pol Pot, les millions de déportés de Staline, le sac de Jérusalem par de soi-disant Croisés qui n’étaient que des massacreurs de femmes, d’enfants et de vieillards (je vous invite à ce propos à lire « Les Croisades vues par les Arabes » de l’excellent Amine Maalouf), et bien d’autres horreurs de par la planète.



Aujourd’hui, triste anniversaire : le 5 août 1945, Hiroshima, 140.000 morts d’un coup d’un seul. Deux jours plus tard, Nagasaki, 75.000 victimes instantanées. Je sais, je sais, les Américains ont dit que la bombe a fait moins de morts que n’en aurait coûté la poursuite de la guerre jusqu’à l’envahissement du Japon. Parce que les Japonais, poussés par des chefs de guerre irréductibles, étaient plus suicidaires que des scorpions cernés par les flammes. L’horreur a payé et le Japon a mis bas les armes. Mais, ce n’est que mon avis, cet état de fait est moralement indéfendable : Les milliers de morts de Nagasaki et Hiroshima étaient des civils à qui on n’a jamais demandé leur avis. Pas des soldats !



Mais au fait, pourquoi existe-t-elle, cette saloperie de bombe atomique (devenue thermonucléaire depuis) ? Parce que le sinistre Adolph s’apprêtait à avoir la sienne ; les études en étaient très avancées ; il possédait déjà les premiers avions et missiles téléguidés, les V1 et V2. Il fallait donc le coiffer sur le poteau. Résultat des courses, les nazis n’ont pas souffert de la bombe, les Japonais si.

L’arsenal mondial actuel, proliférant un peu partout, peut détruire la planète en une seule fois pour peu qu’un cinglé appuie sur le bouton. Et des cinglés, il y en a par paquets de cent. Et on n’a jamais vu les hommes créer une arme et ne pas s’en servir.



Et aujourd’hui : l’horreur continue



Les leçons de l’Histoire ne servent jamais, l’homme adorant persévérer dans l’absurde et le monstrueux. Ce qui vient de se produire au Liban en est un parfait (!) exemple. Deux mille sept cent cinquante tonnes de nitrate d’ammonium stockées en pleine ville, excusez du peu ; quand ça explose, ça prévient pas et c’est épouvantable. Comment une telle ineptie a-t-elle pu être possible ? Déjà plus de cent morts comptabilisés au moment où ces lignes sont écrites et des milliers de blessés en seuil critique. Combien de pots-de-vin de gros industriels sont-ils prêts à casquer pour avoir la permission insensée de placer le danger au coeur des cités ? Il y avait eu AZF à Toulouse, Sevezo en Italie, Bopal en Inde, Tchernobyl en Ukraine, Fukushima au Japon. Plus tout ce qui n’a jamais été dit. Ce Liban, un pays très prospère, très riche voici 50 ans, n’existe plus que dans la survie et la misère avec les guerres du coin, les Syriens qui font assassiner leurs premiers ministres. Voici qu’aujourd’hui Beyrouth a des airs de Nagasaki. Je vous mets à l’aise : il ne sert à rien de construire son petit abri anti-atomique personnel. Le jour où ça pètera, notre planète sera soufflée comme la case des Trois petits cochons. Mieux vaut ne pas avoir peur de la mort. De toute façon, comme le chante Salvador, « Quand faut y aller, faut y aller ! »



Jules Bénard Le plus ancien de l’équipe ; la mémoire de Zinfos. Jules Bénard, globe-trotter et touche-à-tout... En savoir plus sur cet auteur

