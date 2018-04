<<< RETOUR La Réunion Positive

Les Cèdres : J-15 pour prendre part à un projet Réunionnais pour les Réunionnais Une ferme photovoltaïque inédite à la Réunion présentée lors de la Conférence sur l’adaptation au changement climatique organisée par la Région Réunion en 2017.

C’EST QUOI ?

3 INNOVATIONS SUR 1 MÊME LIEU À L’ÉTANG-SALÉ

un site Aquaenergie avec des ombrières photovoltaïques au-dessus de 12 bassins piscicoles

un site Agrienergie avec des ombrières photovoltaïques sur plus de 7 hectares d’exploitation agricole certifiée biologique

une solution de stockage d’énergie qui en 1 an permet d’alimenter 5 200 foyers réunionnais



UN FINANCEMENT PARTICIPATIF POUR LA CROISSANCE VERTE

je participe à hauteur de 50€ minimum

je bénéficie d’intérêts de 4 % chaque année

je récupère l’intégralité de mon prêt + les intérêts au bout de 4 ans !



QUAND ? Vous avez l’opportunité de participer au projet réunionnais exemplaire « Les Cèdres »

jusqu’au 30 avril 2018 !

COMMENT ? Pour avoir toutes les informations et prendre part au projet Cliquez-ici



POURQUOI ? Positionner La Réunion comme terre d’innovation en matière d’énergies renouvelables.





