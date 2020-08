A la Une ... Les "Cars Air France" ne transporteront plus les Réunionnais à Orly et à Roissy

Mauvaise nouvelle pour les passagers réunionnais habitués du Bus Direct à leur arrivée à Orly et à Roissy Charles de Gaulle. Son exploitant Keolis, qui avait décidé fin avril durant la crise sanitaire de suspendre le service de liaison autocar entre Paris et ses aéroports, a annoncé que cette décision serait finalement définitive. Par Christelle Boyer - Publié le Lundi 17 Août 2020 à 11:44 | Lu 2172 fois

Jusqu'à présent, le service Bus Direct (anciennement connu sous le sobriquet de "Cars Air France"), qui emploie 180 salariés (dont 160 conducteurs) disposait de quatre lignes pour faire la liaison entre Paris et ses deux aéroports.



Mais le covid est passé par là, entraînant de graves pertes pour Keolis suite à l'annonce du gouvernement de fermer la desserte d'Orly le 1er avril, suivi six jours plus tard par la fermeture de Roissy Charles de Gaulle. Une reprise était prévue le 15 juin dernier mais face au faible taux de fréquentation des aéroports, la direction n'avait pas trouvé d'accord avec les organisations syndicales.



Pire, le plan de sauvegarde de l'emploi de la filiale de la SNCF sera bouclé d'ici la fin de l'année. Mais la direction de Keolis tient à rassurer les salariés concernés par le PSE, qui devraient tous trouver des postes en Île-de-France, où Keolis dispose de près de 400 postes à pourvoir, ou en province.