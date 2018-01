Les Camélias : Ils mettent le feu à une moto et s'en prennent à des policiers

Une vingtaine de jeunes se sont regroupés mardi soir aux Camélias, sur l'avenue des Cocotiers. Un ou plusieurs individus ont incendié une moto au milieu d'un rond-point. Les forces de l'ordre se sont rendues sur place et ont été reçues à coups de jets de pierres et de bouteille.



Dissimulés et préparés, les jeunes auraient incendié le deux-roues pour attirer l'attention des policiers. Une personne a été interpellée par la BAC de nuit et placée en garde à vue pour violence avec arme par destination sur personne dépositaire de l'autorité publique, indique le commissaire Jérôme Besse. S'agissait-il d'un guet-apens ? La procédure judiciaire devra le déterminer.