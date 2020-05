Les Bureaux d’Informations Touristiques de l’Ouest rouvrent ce mercredi 20 mai !

Nouvel élan après une période de confinement qui a mis en suspens les activités touristiques … Les trois Bureaux d’Informations Touristiques de la côte Ouest vous rouvrent leurs portes. Retrouvez toutes les informations utiles pour découvrir l’Ouest, à compter de ce mercredi 20 mai 2020.Les experts de Destination de l’Office de Tourisme Intercommunal de l’Ouest (OTI) vous conseillent, vous partagent leurs bons plans, leurs petits secrets… afin que vos sorties, vos week-ends ou vos vacances sur votre belle île vous soient des plus agréables !Saint-Leu : à l’entrée Nord de Saint-LeuBât. Laleu 1, rue le BarrelierOuvert du Lundi au vendredi 9h-12h et 13h30-17h30Samedi 9h-12h et 14h-17hSaint-Gilles : en plein cœur de la station balnéaire réunionnaise1, place Paul Julius BénardOuvert 7 jours sur 7 (seul Office de Tourisme de l’Île à être ouvert 7j/7j)362 jours par an (fermé uniquement les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre)10h-13h et 14h-18hLe Port : en centre-ville22, rue Léon de LépervancheOuvert du lundi au vendredi 9h-12h30 et 13h30-17hDes mesures sanitaires renforcéesCompte tenu du contexte lié à l’épidémie de Covid-19, des mesures sanitaires renforcées sont mises en place pour la sécurité de tous.► Retrouvez en ligne sur le site de l’OTI Ouest, la liste des mesures sanitaires en vigueur.► Repérez les prestataires professionnels engagés dans cette démarche, avec le bouton ci-dessous (dans le menu de Filtrage lors de vos recherches).

