Les Brûleries de La Fournaise ou l'art de la torréfaction

C'est un geste ancestral de La Réunion que les experts torréfacteurs des Brûleries de La Fournaise reproduisent encore aujourd'hui. Des grains de premier choix, venus du monde entier, grillés artisanalement localement mais aussi encapsulés de manière totalement écologique. Rencontre avec Alexandrine Hoarau, la passionnée, qui depuis plus de 15 ans veille avec toute son expertise sur le processus de torréfaction des meilleurs crus.





Alexandrine Hoarau reproduit encore les mêmes gestes pour sublimer les grains reçus verts en provenance des 4 continents... L'un des produits phare, vient quant à lui de notre île : c'est le fameux Bourbon Pointu de La Réunion.



Le processus de torréfaction est simple mais demande une maîtrise parfaite. Les grains de café sont chauffés et vont griller dans le tambour du torréfacteur entre 18 et 20 minutes. Tout l'art de l'expert torréfacteur sera de repérer le moment opportun pour faire descendre les grains brûlants dans le mélangeur, où ils seront ainsi refroidis grâce à un ventilateur afin de stopper la cuisson.

Le café, qui délivre alors sa merveilleuse odeur, est ensuite mis dans les fameux sacs en jute ou gonis. Il sera conditionné en paquets pour les commandes des professionnels les plus exigeants, ou iront en boutiques.



Des capsules de café entièrement naturelles biosourcées, bio-compostables et bio-dégradables

Mais l'expertise des Brûleries de La Fournaise ne s'arrête pas là, ouvrant sur une dimension écologique du savoir-faire. C'est Stéphanie Renaud, en charge de l'encapsulage du café moulu, qui nous révèle le secret des capsules des Brûleries de La Fournaise. Ces dernières sont entièrement naturelles biosourcées, bio-compostables et bio-dégradables; faites à partir d'amidon de maïs et de canne à sucre. Une autre façon de savourer le café de manière éco-responsable grâce à ces capsules 100% végétales.



