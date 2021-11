Les Bleus vont défendre leur titre au Mondial 2022

Le score (8 à 0) illustre la différence au classement FIFA qui sépare les deux nations du foot. La France est positionnée troisième derrière la Belgique et le Brésil alors que son adversaire du soir est classé 125ème.



Comme souvent, c’est Kylian Mbappé qui a frappé fort. Et à quatre reprises ! Un nouvel exploit du prodige parisien qui le hisse déjà, à 23 ans, au 12ème rang des meilleurs buteurs de l'histoire de l'équipe de France. Kylian Mbappé a inscrit un quadruplé rarissime (6' 12' 32' 87’) , en plus de délivrer une passe décisive pour Benzema. En 52 sélections, Kylian Mbappé compte ainsi 23 buts.



En marquant quatre buts dans un seul match, le jeune attaquant devient seulement le 4e joueur à réaliser cette performance après Jean Sécember en 1932 contre la Bulgarie, Jean Nicolas deux ans plus tard face au Luxembourg, et Just Fontaine durant la Coupe du monde 1958 lors du match pour la 3e place contre l'Allemagne de l'Ouest.



Les hommes de Didier Deschamps ont donc su très vite faire la différence, dès la 6ème minute. Karim Benzema a également eu l’occasion d’augmenter son total de buts chez les Bleus grâce à un doublé inscrit en seconde période (55’ et 59ème minute). Le Madrilène a marqué 35 buts en Bleu et est cinquième au classement des meilleurs buteurs.



Adrien Rabiot (75’) et Antoine Griezmann sur penalty sont les deux autres artificiers de cette large victoire.



Ces trois points supplémentaires dans le groupe D des qualifications propulsent l’équipe de France de football à la Coupe du monde organisée dans un an au Qatar. La France pourra défendre son titre obtenu en 2018 en Russie.