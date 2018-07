Les Bleus évitent de peu un projectile lors de la descente des Champs-Élysées

Nombreux étaient ceux qui se sont plaints, lundi après-midi, de voir le bus des Bleus dévaler trop vite les Champs Elysées. Une des explications fournies était que c'était pour des raisons de sécurité, par crainte d'un attentat.



Sur le coup, cette explication n'a pas été prise au sérieux et n'a pas suffi à calmer la colère de ceux qui avaient parfois attendu plusieurs heures, dans l'espoir de voir de près leurs héros.



Mardi soir pourtant, une vidéo publiée par Florian Zobenbiehler, journaliste du journal L'Alsace et correspondant pour Le Parisien, vient donner du crédit à cette crainte. On y voit en effet un individu lancer ce qui semble être un bout de bois de 30 cm en direction des joueurs de l'équipe de France, et qui est passé à quelques centimètres de la tête de Benjamin Mendy. Le joueur a tout juste eu le temps de se protéger avec les bras croisés devant le visage.



Lucas Hernandez, qui se trouvait juste à côté, qui lui n'avait pas vu venir le bout de bois et Benjamin Mendy ont donc été à deux doigts de se prendre le bout de bois dans la figure.



Il semblerait pourtant que ce ne soit pas eux qui aient été visés. Selon le journaliste qui a publié la vidéo, l'auteur des faits se serait vanté auprès des autres spectateurs, deux heures avant le passage du bus, qu'il avait l'intention de lancer un projectile en direction d'Olivier Giroud. Mais personne ne l'avait pris au sérieux.